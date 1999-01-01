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Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе

Вадим Ф.
Вадим Ф. – Гид из Тенерифе
Прошлое острова представлено его бывшей столицей ⭐️ — Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна.

Там вы увидите самую старую церковь ⛪ на Тенерифе — Иглесия-де-Нуестра Сеньора-де-ла-Консепсион и университетский городок.

Прогуляетесь 👣 по старинным улочкам Ла-Лагуны, где время как будто остановилось.

Настоящее и будущее Тенерифе олицетворяет нынешняя столица острова — Санта-Крус-де-Тенерифе.

Здесь находятся: крепость Сан-Кристобаль, прекрасный парк 🌳 Гарсия Санабрия, инопланетный Аудиторио-де-Тенерифе.
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Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе

Что вы увидите

  • Санта-Крус-де-Тенерифе
  • Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна
Начнем мы, пожалуй, с настоящего и будущего. Сегодня Санта-Крус-де-Тенерифе — это современный многотысячный город 🏙️. И конечно же, современное искусство горожане любят и уважают, а как без него реализовать амбициозные планы на будущее, такие, например, как захват второго места среди круизных портов Испании, отобрав его у Малаги. Или реконструировать в стиле постмодернизма главную площадь острова и вписать в неё разрушенную в 1928 году главную оборонительную цитадель города — крепость Сан-Кристобаль, при этом сделать это так, что Вы этого даже не заметите.
В Санта-Крус достаточно много примеров сплетения архитектурных стилей и эпох. Здесь в одном здании можно наблюдать кажущиеся несочетаемыми стили, такие как модерн и хай-тек. И даже главный городской парк 🌳 Гарсия Санабрия, разбитый в 20-х годах прошлого столетия, преподнесёт Вам много примеров современных архитектурных стилей и решений. Рядом с парком, на Рамбла дель-Хенераль Франко любителей современногои искусства поджидает целая россыпь удивительных и интереснейших его образцов. Имено здесь впервые в 1973 году открылась Международная Выставка Современной Уличной Скульптуры, которая имела оглушительный успех у горожан и гостей города. С тех пор эта выставка получила статус постоянно действующей и здесь можно наблюдать работы таких мастеров, как английский скульптор Генри Спенсер Мур или каталонский художник Жоан Миро. Для Санта-Крус-де-Тенерифе работали такие испанские мэтры как Сезар Манрике, который подарил городу одну из своих известнейших живых скульптур и спроектировал парк Маритимо, сейчас это излюбленное место отдыха горожан и, конечно же, Саньтьяго Калатрава по проекту которого сначала был построен Международный Центр Выставок и Конгрессов, а после того как жители города по достоинству оценили грандиозное сооружение, мэтр получил заказ на новый символ города. И он отлично справился с этой задачей. Аудиторио-де-Тенерифе на сегодняшний день самая яркая звезда в Санта-Крус-де-Тенерифе.
Не далеко от Аудиторио находится конечная остановка трамвая, который, кстати, тоже вполне себе современный. После многолетнего перерыва в 2007 году он возобновил свою работу, на нем мы и отправимся вверх на перевал — прикоснуться к истории 📖. Быстро, тихо, по рельсам, утопающим в зеленой траве, трамвай доставит нас в Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна — бывшую столицу Тенерифе. Историческая часть города, который с 1999 года включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, не менялась на протяжении нескольких столетий, и мы сможем наблюдать множество памятников колониальной архитектуры, в том числе и самую старую церковь ⛪ на острове 🏝️ Иглесия-де-Нуестра Сеньора-де-ла-Консепсион и полюбоваться на старый город с её колокольни, вдохнуть воздух истории и пройтись по тем же каменным мостовым, по которым ступала нога основателя и покровителя Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна Алонсо Фернандеса де Луго. И, конечно, полюбопытствуем с чего начиналось высшее образование на заморских территориях Испании. Ла-Лагуна — это первый университетский город, именно здесь был основан старейший на Канарских островах университет.
Что входит
  • Услуги гида
  • проезд на общественном транспорте.
Начало и место завершения
🚩 Автобусная станция Санта-Крус-де-Тенерифе
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе
Пешеходная экскурсия по двум столицам Тенерифе

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Ф.
Вадим Ф.
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