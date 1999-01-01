Начнем мы, пожалуй, с настоящего и будущего. Сегодня Санта-Крус-де-Тенерифе — это современный многотысячный город 🏙️. И конечно же, современное искусство горожане любят и уважают, а как без него реализовать амбициозные планы на будущее, такие, например, как захват второго места среди круизных портов Испании, отобрав его у Малаги. Или реконструировать в стиле постмодернизма главную площадь острова и вписать в неё разрушенную в 1928 году главную оборонительную цитадель города — крепость Сан-Кристобаль, при этом сделать это так, что Вы этого даже не заметите.

В Санта-Крус достаточно много примеров сплетения архитектурных стилей и эпох. Здесь в одном здании можно наблюдать кажущиеся несочетаемыми стили, такие как модерн и хай-тек. И даже главный городской парк 🌳 Гарсия Санабрия, разбитый в 20-х годах прошлого столетия, преподнесёт Вам много примеров современных архитектурных стилей и решений. Рядом с парком, на Рамбла дель-Хенераль Франко любителей современногои искусства поджидает целая россыпь удивительных и интереснейших его образцов. Имено здесь впервые в 1973 году открылась Международная Выставка Современной Уличной Скульптуры, которая имела оглушительный успех у горожан и гостей города. С тех пор эта выставка получила статус постоянно действующей и здесь можно наблюдать работы таких мастеров, как английский скульптор Генри Спенсер Мур или каталонский художник Жоан Миро. Для Санта-Крус-де-Тенерифе работали такие испанские мэтры как Сезар Манрике, который подарил городу одну из своих известнейших живых скульптур и спроектировал парк Маритимо, сейчас это излюбленное место отдыха горожан и, конечно же, Саньтьяго Калатрава по проекту которого сначала был построен Международный Центр Выставок и Конгрессов, а после того как жители города по достоинству оценили грандиозное сооружение, мэтр получил заказ на новый символ города. И он отлично справился с этой задачей. Аудиторио-де-Тенерифе на сегодняшний день самая яркая звезда в Санта-Крус-де-Тенерифе.

Не далеко от Аудиторио находится конечная остановка трамвая, который, кстати, тоже вполне себе современный. После многолетнего перерыва в 2007 году он возобновил свою работу, на нем мы и отправимся вверх на перевал — прикоснуться к истории 📖. Быстро, тихо, по рельсам, утопающим в зеленой траве, трамвай доставит нас в Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна — бывшую столицу Тенерифе. Историческая часть города, который с 1999 года включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, не менялась на протяжении нескольких столетий, и мы сможем наблюдать множество памятников колониальной архитектуры, в том числе и самую старую церковь ⛪ на острове 🏝️ Иглесия-де-Нуестра Сеньора-де-ла-Консепсион и полюбоваться на старый город с её колокольни, вдохнуть воздух истории и пройтись по тем же каменным мостовым, по которым ступала нога основателя и покровителя Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна Алонсо Фернандеса де Луго. И, конечно, полюбопытствуем с чего начиналось высшее образование на заморских территориях Испании. Ла-Лагуна — это первый университетский город, именно здесь был основан старейший на Канарских островах университет.