Дмитрий П. проводит ещё 5 экскурсий

Вам удалось уже многое увидеть на острове 🏝️. Самое время познакомиться с водным пространством Тенерифе!

И здесь вас ждет уникальная возможность, в рамках индивидуального чартера на яхте 🛥️, окунуться в мир бирюзовых волн, теплого бриза и ласкового солнца!

Возможность увидеть дельфинов 🐬, китов и даже морских черепах, в заповедной зоне. В сопровождении профессионального капитана, вкусной еды и игристого вина.

Провести день, как на картинках в рекламных роликах, в кругу своей семьи и близких, получить уникальные кадры и эмоции, поплавать в открытом океане — все это и немного больше, в рамках морского путешествия на комфортабельной яхте с белым парусом, где только ВЫ и Атлантика!

Для максимального комфорта, данное путешествие предполагает в себе режим «все включено»

Уверен, что индивидуальная морская прогулка 👣 дополнит ваш отдых и подарит неизгладимые впечатления!