Дмитрий П. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Испания
  2. Экскурсии

Индивидуальная морская прогулка

Дмитрий П.
Дмитрий П. – Гид из Тенерифе
Провести день, как на картинках в рекламных роликах, в кругу своей семьи и близких, получить уникальные кадры и эмоции, поплавать в открытом океане — все это и немного больше, в рамках морского путешествия на комфортабельной яхте 🛥️ с белым парусом, где только ВЫ и Атлантика!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €463 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Индивидуальная морская прогулка
Индивидуальная морская прогулка
Вам удалось уже многое увидеть на острове 🏝️. Самое время познакомиться с водным пространством Тенерифе!
И здесь вас ждет уникальная возможность, в рамках индивидуального чартера на яхте 🛥️, окунуться в мир бирюзовых волн, теплого бриза и ласкового солнца!
Возможность увидеть дельфинов 🐬, китов и даже морских черепах, в заповедной зоне. В сопровождении профессионального капитана, вкусной еды и игристого вина.
Провести день, как на картинках в рекламных роликах, в кругу своей семьи и близких, получить уникальные кадры и эмоции, поплавать в открытом океане — все это и немного больше, в рамках морского путешествия на комфортабельной яхте с белым парусом, где только ВЫ и Атлантика!
Для максимального комфорта, данное путешествие предполагает в себе режим «все включено»
Уверен, что индивидуальная морская прогулка 👣 дополнит ваш отдых и подарит неизгладимые впечатления!
Что входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная морская прогулка
Индивидуальная морская прогулка
Индивидуальная морская прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий П.
Дмитрий П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Дмитрий П. проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная + Ущелье Маска
250
8 часов
Обзорная + Ущелье Маска
1 отзыв
Морская прогулка
75
3 часа
Морская прогулка
Экскурсия на Вулкан Тейде
250
8 часов
Экскурсия на Вулкан Тейде
Неизведанный Тенерифе
250
8 часов
Неизведанный Тенерифе
Лоро Парк
200
8 часов
Лоро Парк

Еще несколько необычных экскурсий на Тенерифе

Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
От 170
7 часов
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
126 отзывов
Колоритные городки, панорамные площадки, традиции и потрясающая природа Канарских островов
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
скидка10%
200
180
9 часов
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день!
82 отзыва
Популярные и тайные уголки острова, круговые панорамы, реликтовый лес и истории о конкистадорах
Вулкан Тейде
От 150
7 часов
Вулкан Тейде
53 отзыва
Живописные леса, захватывающие панорамы и марсианские пейзажи — путешествие к жемчужине Тенерифе
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
От 180
9 часов
Лоро-парк и вулкан Тейде: погружение в природу Тенерифе
30 отзывов
Побывать в огромном зоопарке и полюбоваться инопланетными ландшафтами
Неизведанный Тенерифе
скидка10%
180
162
8 часов
Неизведанный Тенерифе
28 отзывов
Природный парк Анага, роскошный пляж и дома-пещеры за один день
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
От 85
7.5 часов
Запад Тенерифе — неповторимый и неизведанный
23 отзыва
Исследовать аутентичные уголки острова, куда не добираются туристы, и вдохновиться его природой