Дмитрий П. проводит ещё 5 экскурсий

Эта экскурсия ⛳ оставит неизгладимое впечатление, как для тех, кто впервые на острове 🏝️, так и для бывалых! Мы отправимся в путь в сторону местечка Таганана, крайняя точка северо-восточной стороны острова. Автострада вдоль океана, позволит нам добраться за один час до совсем иного облика острова, по пути будут окрываться прекрасные виды на Атлантику, ветряные электростанции и просторные долины.

Основной целью нашего путешествия, станет древнейший природный парк 🌳 острова Тенерифе — Анага. На данный момент его возраст оценивается в невероятную цифру, около девяти миллионов лет. Пожалуй самый влажный регион на острове, именно поэтому природа, которую вам предстоит здесь увидеть поистине уникальная. А благодаря тому что горный массив в самой верхней точке имеет высоту более одного километра-вас ждут удивительно красивые 🤩, панорамные виды, а в безоблачную погоду на заднем фоне красуется наш исполин-Вулкан Тейде.

Удивительно, но, до относительно недавнего времени, этот райский уголок, был полностью изолирован от остальной части острова, и было установлено лишь водное сообщение. На данный момент, мы с вами можем с абсолютным комфортом передвигаться по территории парка Анага и во всей красе наблюдать магический и редчайший реликтовый лес, который сохранился до наших дней, еще со времен динозавров! В мире всего несколько подобных мест, поэтому нельзя упустить Лес Лаурисильва, который «дошел» до нас со времен Юрского периода.

Здесь действительно можно увидеть древнейшие лавровые леса, деревья причудливой формы, переплетающие ветки самым невообразимым образом. Мох образовал толстый ковер, по которому хочется пройтись босиком, а влажность и частые низкие облака, создают атмосферу мистического фильма, того и гляди появятся персонажи «Гарри Поттера» или «Властелина Колец». Огромное количество пешеходных маршрутов, разной степени сложности и длительности. Естественно в рамках нашей поездки, мы обязательно выделим время на приятную прогулку 👣 по этим изумительным местам.

Ну, а продолжением нашего с вами путешествия в этот удивительный район острова станет пляж 🏖️ Бенихо -место, где время остановилось, тут забываешь о суете и проблемах, просто наслаждаясь природой в её целостном виде. По пути до него, сделаем лучшие фотографии 📸 с нескольких смотровых, окажемся на вершине хребта, где океан будет и справа и слева. И даже истуканов острова Пасха, мы тоже не упустим из вида.

Пляж расположен в настоящей рыбацкой деревушке Таганана, где мы с вами отведаем самой свежей рыбы на острове и потрясающих тушеных осьминогов, в качестве напитка будет абсолютно уместно белое вино 🍷, которым так славится Тенерифе. А приятным дополнением к обеду — станет панорамный вид на океан и шум прибоя. Buen apetito!

После обеда, исходя из климатических условий, у нас будет выбор — возможно посещения столицы ⭐️ Санта Круз с целью шопинга в самом крупном торговом центре El Corte Ingles или купание на самом роскошном пляже Las Teresitas, который внесен в книгу рекордов Гинесса.