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Обзорная экскурсия из Puerto de la Cruz

Aba7
Aba7 – Гид из Тенерифе
Автобусная экскурсия ⛳ по самым важным местам Тенерифе.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €70 за человека

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Что вы увидите

  • Оротава
  • Каменный цветок
  • Национальный парк Тейде
  • Пино Гордо
  • Канделярия (XVI век)

В ходе экскурсии 🧭 Вы увидите:

  • Оротава
  • Старинный город 🏙️, основанный испанскими конкистадорами на пологом склоне спящего вулкана Тейде.
  • Каменный цветок
  • Уникальное явление природы.
  • Национальный парк 🌳 Тейде
  • Самый большой высокогорный заповедник Канарских островов. Главная достопримечательность 🏛️ парка и самай высокая точка Испании - вулкан Тейде.
  • Пино Гордо
  • Гигантская канарская сосна, является эндемиком канарских островов.
  • Канделярия (XVI век)
  • Является центром паломничества и религиозного мира Канарского архипелага. Девять Менсеев и темноликая Святая Дева Канделярия.
Что входит
  • Услуги русскоязычного гида. Транспортное обслуживание.
Начало и место завершения
🚩 Puerto de la Cruz

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Aba7
Aba7
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