- 👥Групповая
- 🕐Длительность 6 часов
- 👤 Группа не более 1 человека
€70 за человекаЗаказать экскурсию
Что вы увидите
- Оротава
- Каменный цветок
- Национальный парк Тейде
- Пино Гордо
- Канделярия (XVI век)
В ходе экскурсии 🧭 Вы увидите:
- Оротава
- Старинный город 🏙️, основанный испанскими конкистадорами на пологом склоне спящего вулкана Тейде.
- Каменный цветок
- Уникальное явление природы.
- Национальный парк 🌳 Тейде
- Самый большой высокогорный заповедник Канарских островов. Главная достопримечательность 🏛️ парка и самай высокая точка Испании - вулкан Тейде.
- Пино Гордо
- Гигантская канарская сосна, является эндемиком канарских островов.
- Канделярия (XVI век)
- Является центром паломничества и религиозного мира Канарского архипелага. Девять Менсеев и темноликая Святая Дева Канделярия.
Что входит
- Услуги русскоязычного гида. Транспортное обслуживание.
Начало и место завершения
🚩 Puerto de la Cruz
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Aba7
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