Это путешествие позволит вам насладиться самыми красивыми 🤩 пейзажами Тенерифе, познакомиться с историей 📖 острова, его культурой, традициями и бытом местных жителей. Вы поднимитесь на лучшие смотровые площадки острова, попробуете местные вина в Икод-де-лос-Винос, прогуляетесь 👣 по колоритному городку Ла-Оротава и узнаете легенду о Чёрной Мадонне, главной святыне острова. Моя цель — показать вам главные уголки Тенерифе, с которых стоит начать знакомство с этим удивительным местом!