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Обзорная экскурсия по Тенерифе

Александр П.
Александр П. – Гид из Тенерифе
Обзорная экскурсия по Тенерифе
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Обзорная экскурсия по Тенерифе

Что вы увидите

  • Весь остров по периметру.
Это путешествие позволит вам насладиться самыми красивыми 🤩 пейзажами Тенерифе, познакомиться с историей 📖 острова, его культурой, традициями и бытом местных жителей. Вы поднимитесь на лучшие смотровые площадки острова, попробуете местные вина в Икод-де-лос-Винос, прогуляетесь 👣 по колоритному городку Ла-Оротава и узнаете легенду о Чёрной Мадонне, главной святыне острова. Моя цель — показать вам главные уголки Тенерифе, с которых стоит начать знакомство с этим удивительным местом!
Что входит
  • Страховка
  • парковки
  • топливо.
Что не входит
  • Обед
  • входные билеты в парки.
Начало
🚩 Юг острова, Los Cristianos, Las Americas, Costa Ad
Место завершения
🏁 Юг острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр П.
Александр П.
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