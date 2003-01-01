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Пешеходная экскурсия по Санта-Крус-де-Тенерифе

Гавришенко
Гавришенко – Гид из Тенерифе
Оказавшись на Тенерифе, так хочется всё успеть — увидеть, понять и почувствовать город 🏙️.

На моей экскурсии 🧭 за короткое время вы осмотрите основные достопримечательности 🏛️, услышите малоизвестные исторические факты и сделаете множество красивых 🤩 фотографий.

Посмотрите площадь Испании, прогуляетесь 👣 по старой улочке Калле де Кастильо и живописному парку Гарсия Санабрия, прочтете тайные знаки на массонской церви и, конечно, увидите визитную карточку города — Аудиториум, творение великого испанского архитектора Сантьяго Калатравы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-13 человек

  • €120 за экскурсию

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Пешеходная экскурсия по Санта-Крус-де-Тенерифе
Пешеходная экскурсия по Санта-Крус-де-Тенерифе

Что вы увидите

  • Площадь Испании (Plaza de España) - самая знаменитая и красивая площадь города в центре Санта-Крус-де-Тенерифе. Находится рядом с портом, между площадью Пласа-де-ла-Канделария и Авенида Маритима. Вы полюбуетесь живописным озером и фонтаном с морской водой, узнаете когда, по чьему проекту была перестроена площадь и что было здесь ранее.
  • Памятник павшим (Monumento a los Caídos) - Вы познакомитесь с трагической историей этого монумента, узнаете, что символизирует скульптурная группа, кто спроектировал и кто был автором замысла памятника.
  • Кабильдо-Инсулар-де-Тенерифе (Cabildo Insular De Tenerife) - Вы узнаете не только историю этого прекрасного здание, а также интересные особенности в управлении Канарскими островами.
  • Казино Санта-Крус-де-Тенерифе - здание является памятником архитектуры с 2006 года, спроектировано архитектором Мигелем Мартином Фернандесом де ла Торре, строительство завершено в 1935 году. В настоящее время в здании проходят важные конференции и художественные выставки, владелец здания - Ассоциация по продвижению культурных и развлекательных мероприятий.
  • Площадь Пласа-де-ла-Канделария была основана в начале XVI века на северной окраине деревни Санта-Крус-де-Тенерифе, использовалась для учений милиции и поэтому первоначально называлась Пласа-де-Армас. В дальнейшем площадь имеет интересную историю, много раз переименовалась и в настоящее время эту площадь очень любят местные жители и гости города.
  • Памятник Эль-Триунфо-де-ла-Канделария был установлен в честь Богоматери Канделарии (исп. Нуэстра-Сеньора-де-Канделария), изготовлен из каррарского мрамора, создан в 1768 году в Генуе скульптором Паскуале Боккардо.
  • Ла Пила - чаша с фонтаном, изготовлена из местного вулканического камня. В 1706 году чаша была самой верхней частью фонтана, который находился в центре площади и служил одним из терминалов питьевого водоснабжения города и порта. В настоящее время чаша Ла Пила находится в верхней части площади Пласа-де-ла-Канделария.
  • Паласио-де-Карта - историческое здание, расположенное на площади Пласа-де-ла-Канделария. Это одно из самых выдающихся строений канарского барокко, хотя его фасад из каменной кладки содержит некоторые элементы неоклассического стиля. По заказу Матиаса Родригеса Карта начало строительства здания - 1721 году и окончание строительства в 1752 году. Главный строитель - Франсиско-де-ла-Пьер. Здание Паласио-де-Карта с 1853 по 1881 год было резиденцией генерал-капитанов Канарских островов.
  • Далее мы следуем по пешеходной улице Калле де Кастильо - одной из старейших улиц города. Впервые улица упоминается с начала 17 века. Своим названием она обязана крепости Кастильо-де-Сан-Кристобаль, которая была построена в 1575 году и находилась очень близко к началу этой улицы. В настоящее время от этой крепости сохранились лишь несколько стен, которые можно посетить в подземной галерее, расположенной в подвале на площади Испании.
  • Площадь Вейлера названа в честь маркиза Тенерифе Валериано Вейлер-и-Николау, испанского генерала и политического деятеля. Площадь была построена в 1893 году Висенте Арминьо.
  • Центральный фонтан на площади Вейлера изготовлен из белого каррарского мрамора с элементами неоренессанса, скульптор - Ахилл Канесса. Хотя фонтан был установлен в 1899 году, архитектурный комплекс был позже дополнен четырьмя большими вазами из того же материала, что и фонтан.
  • Парк Гарсия Санабрия построен в 1926 году, самый большой городской парк на Канарских островах. Парк обеспечивает благоприятную для населения города экологическую среду, профессионально выполнены работы по озеленению и благоустройству территории, в сочетании с фонтанами и архитектурными группами.
  • Цветочные часы расположены в одном из входов в парк Гарсия Санабрия, являются обычным местом встречи как для местных жителей, так и для гостей города. Часы были изготовлены в Швейцарии домом Фаваг и подарены датским консулом П. Ларсеном в 1958 году.
  • Масонский храм в Санта-Крус-де-Тенерифе - самый первый масонский храм на Канарских островах и один из главных масонских храмов в Испании. Ложа "Аньяса" - масонская организация на Канарских островах была основана 8 августа 1895 года, про которую я расскажу во время экскурсии.
  • Церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии является главной римско-католической церковью города Санта-Крус-де-Тенерифе. В последние годы XV века на месте, где сегодня возвышается неф церкви, была построена часовня, посвящённая Святому Кресту. В этой церкви хранится Святой Крест конкистадоров, про который я расскажу во время экскурсии.
  • Торрес-де-Санта-Крус - два небоскрёба высотой по 120 м, жилые здания, чем-то напоминающие башни-близнецы. Первое здание было построено в 2004 году, второе — в 2006 году. Эти башни-близнецы являются самой высокой парой подобных зданий не только на Канарских островах, но и во всей Испании.
  • Аудиторио-де-Тенерифе, с 2011 года официально название Аудиториум имени Адана Мартина Мениса - это "визитная карточка" города Санта-Крус-де-Тенерифе. Здание было спроектировано испанским архитектором Сантьяго Калатрава и построено в 2003 году, по праву считается одной из основных достопримечательностей Канарских островов.
Самое сердце города
Мы посетим площадь Испании — центральную площадь Тенерифе. Вы полюбуетесь живописным озером и фонтаном с морской водой и услышите рассказ о том, что было здесь ранее. Познакомитесь с трагической историей 📖 Памятника павшим, узнаете, что символизирует скульптурная группа и кто автор замысла. Осмотрите все достопримечательности 🏛️ площади Пласа-де-ла-Канделария: памятник в честь Богоматери Канделарии, чашу с фонтаном Ла Пила из вулканического камня и, конечно, сам дворец Карта — здание в стиле канарского барокко со следами неоклассицизма, когда-то самое популярное место общения местной знати.
Под сенью пальм
Мы пройдем по пешеходной улице Калле де Кастильо — одной из старейших улиц города. Прогуляемся по парку Гарсия Санабрия, построенному еще в 1926 — сегодня это самый большой городской парк 🌳 на Канарских островах. Вы увидите цветочные часы, подарок датского консула Ларсена — популярное место встречи местных жителей. Фонтаны и архитектурные группы делают прогулку 👣 здесь необыкновенно приятной.
Архитектура прошлого и современности
Вы посмотрите самый первый масонский храм на Канарских островах и узнаете о массонской ложе «Аньяса». Увидите церковь ⛪ Непорочного Зачатия — это главная католической церковь города, где хранится Святой Крест конкистадоров. И, конечно, полюбуетесь на Аудиториум, спроектированный известным архитектором Сантьяго Калатрава.
Что входит
  • Работа гида
Что не входит
  • Посещение музеев в программе этой экскурсии не предполагается
  • Дополнительные расходы не предвидятся
Начало
🚩 Plaza de España, 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife
Место завершения
🏁 Аудиториум
Пешеходная экскурсия по Санта-Крус-де-Тенерифе
Пешеходная экскурсия по Санта-Крус-де-Тенерифе
Пешеходная экскурсия по Санта-Крус-де-Тенерифе
Пешеходная экскурсия по Санта-Крус-де-Тенерифе
Пешеходная экскурсия по Санта-Крус-де-Тенерифе

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гавришенко
Гавришенко
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