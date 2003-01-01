Самое сердце города

Мы посетим площадь Испании — центральную площадь Тенерифе. Вы полюбуетесь живописным озером и фонтаном с морской водой и услышите рассказ о том, что было здесь ранее. Познакомитесь с трагической историей 📖 Памятника павшим, узнаете, что символизирует скульптурная группа и кто автор замысла. Осмотрите все достопримечательности 🏛️ площади Пласа-де-ла-Канделария: памятник в честь Богоматери Канделарии, чашу с фонтаном Ла Пила из вулканического камня и, конечно, сам дворец Карта — здание в стиле канарского барокко со следами неоклассицизма, когда-то самое популярное место общения местной знати.

Под сенью пальм

Мы пройдем по пешеходной улице Калле де Кастильо — одной из старейших улиц города. Прогуляемся по парку Гарсия Санабрия, построенному еще в 1926 — сегодня это самый большой городской парк 🌳 на Канарских островах. Вы увидите цветочные часы, подарок датского консула Ларсена — популярное место встречи местных жителей. Фонтаны и архитектурные группы делают прогулку 👣 здесь необыкновенно приятной.

Архитектура прошлого и современности

Вы посмотрите самый первый масонский храм на Канарских островах и узнаете о массонской ложе «Аньяса». Увидите церковь ⛪ Непорочного Зачатия — это главная католической церковь города, где хранится Святой Крест конкистадоров. И, конечно, полюбуетесь на Аудиториум, спроектированный известным архитектором Сантьяго Калатрава.