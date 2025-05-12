Оказавшись на Тенерифе, так хочется всё успеть — увидеть, понять и почувствовать! На моей экскурсии по островному городу Пуэрто-де-ла-Крус вы осмотрите основные достопримечательности: мы поднимемся на портовую стену, отыщем храм из чёрного вулканического базальта и полюбуемся лавовыми бассейнами. А заодно сделаем множество остановок в самых фотогеничных местах.

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Описание экскурсии

Пуэрто-де-ла-Крус — самый атмосферный и яркий городок Тенерифе, с разноцветными улицами и резными балконами. Его любили Агата Кристи, участники группы The Beatles и путешественник Гумбольдт — и вы не останетесь к нему равнодушными.

Как пройдёт знакомство с городом

Я покажу вам самые атмосферные уголки острова Тенерифе, поделюсь легендами и историческими сплетнями

Проведу по разноцветным улочкам с черепичными крышами и резными балконами

Подскажу, где сохранились остатки вулканической лавы

Помогу представить, как портовый бастион с пушками 18 века отражал натиск адмирала Нельсона

Открою лучшие места рыбацкой гавани со множеством лодочек

А что ещё?

У нашей прогулки будет совершенно чудесное продолжение: мы сделаем остановку в одном из местных баров, чтобы пропустить по коктейлю и попробовать тапас. Размеры коктейлей вас приятно удивят — они гигантские, к тому же очень вкусные.

Организационные детали