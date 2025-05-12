Оказавшись на Тенерифе, так хочется всё успеть — увидеть, понять и почувствовать! На моей экскурсии по островному городу Пуэрто-де-ла-Крус вы осмотрите основные достопримечательности: мы поднимемся на портовую стену, отыщем храм из чёрного вулканического базальта и полюбуемся лавовыми бассейнами. А заодно сделаем множество остановок в самых фотогеничных местах.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Пуэрто-де-ла-Крус — самый атмосферный и яркий городок Тенерифе, с разноцветными улицами и резными балконами. Его любили Агата Кристи, участники группы The Beatles и путешественник Гумбольдт — и вы не останетесь к нему равнодушными.
Как пройдёт знакомство с городом
- Я покажу вам самые атмосферные уголки острова Тенерифе, поделюсь легендами и историческими сплетнями
- Проведу по разноцветным улочкам с черепичными крышами и резными балконами
- Подскажу, где сохранились остатки вулканической лавы
- Помогу представить, как портовый бастион с пушками 18 века отражал натиск адмирала Нельсона
- Открою лучшие места рыбацкой гавани со множеством лодочек
А что ещё?
У нашей прогулки будет совершенно чудесное продолжение: мы сделаем остановку в одном из местных баров, чтобы пропустить по коктейлю и попробовать тапас. Размеры коктейлей вас приятно удивят — они гигантские, к тому же очень вкусные.
Организационные детали
- Экскурсия включает несколько подъёмов по лестницам, заранее рассчитывайте свои силы
- Коктейль + тапас стоят €15 с человека и не включены в стоимость экскурсии
- Начать экскурсию можно в удобном вам месте в пределах города Пуэрто-де-ла-Крус, по месту вашего проживания или в порту прибытия круизных лайнеров
- По договорённости экскурсию можно провести на транспорте (за дополнительную плату), подробности уточняйте в личных сообщениях
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид на Тенерифе
Меня зовут Татьяна, и большую часть своей жизни я живу на острове Тенерифе, более 25 лет работаю в туризме. По образованию — преподаватель истории. О Канарах знаю больше самих островитян:)Задать вопрос
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