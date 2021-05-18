Всё о Санта-Крус-де-Тенерифе

Полезная информация о Санта-Крус-де-Тенерифе

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Местное время в Санта-Крус-де-Тенерифе
20:3403
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаСанта-Крус-де-Тенерифе
По-английскиSanta Cruz de Tenerife
Столица регионаСанта-Крус-де-Тенерифе является столицей региона
Население города222 417 чел.
АэропортыТенерифе Южный TFS, Норте TFN
Часовой поясAtlantic/Canary
Средняя высота55 м. от уровня моря

Где находится Санта-Крус-де-Тенерифе на карте

Санта-Крус-де-Тенерифе фото города
Санта-Крус-де-Тенерифе

Популярные экскурсии в Санта-Крус-де-Тенерифе

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Трансфер из аэропортов и порта Санта-Крус в любую точку острова
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Встречу вас в аэропортах острова или порту Санта-Крус на автомобиле. Транспортное средство вместительное, имеется кресло для детей.
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