Полезная информация о Санта-Крус-де-Тенерифе
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Местное время в Санта-Крус-де-Тенерифе
20:3403
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Санта-Крус-де-Тенерифе
|По-английски
|Santa Cruz de Tenerife
|Столица региона
|Санта-Крус-де-Тенерифе является столицей региона
|Население города
|222 417 чел.
|Аэропорты
|Тенерифе Южный TFS, Норте TFN
|Часовой пояс
|Atlantic/Canary
|Средняя высота
|55 м. от уровня моря
Где находится Санта-Крус-де-Тенерифе на карте
Санта-Крус-де-Тенерифе
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