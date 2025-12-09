Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Витории-Гастейсе на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Витория-Гастейс - город для жизни! Обзорная экскурсия Пешеходная прогулка по историческим достопримечательностям столицы Страны Басков Начало: Возле Кафедрального Собора Непорочной Девы €170 за всё до 4 чел. На машине 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Белая жемчужина Страны Басков - Салинас де Аньяна Из Витории-Гастейс - к древней соляной долине «Пообедаем в традиционном ресторане баскской кухни с использованием соли из Салинас де Аньяна» €250 за всё до 4 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 4 чел. Гастрономические столицы Испании Витория-Гастейс, Бургос и Логроньо - вкусы, памятники и традиции «Экскурсия по Витории с 10:00 до 12:00 Витория — столица Страны Басков — славится своей отличной гастрономией, культурой пинчо-поте, винами Чаколи и Риоха Алавеса» €450 за всё до 4 чел.

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Витории-Гастейса, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025