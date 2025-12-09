Индивидуальная
до 4 чел.
Витория-Гастейс - город для жизни! Обзорная экскурсия
Пешеходная прогулка по историческим достопримечательностям столицы Страны Басков
Начало: Возле Кафедрального Собора Непорочной Девы
Завтра в 12:00
11 дек в 15:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белая жемчужина Страны Басков - Салинас де Аньяна
Из Витории-Гастейс - к древней соляной долине
«Пообедаем в традиционном ресторане баскской кухни с использованием соли из Салинас де Аньяна»
Завтра в 12:00
11 дек в 15:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономические столицы Испании
Витория-Гастейс, Бургос и Логроньо - вкусы, памятники и традиции
«Экскурсия по Витории с 10:00 до 12:00 Витория — столица Страны Басков — славится своей отличной гастрономией, культурой пинчо-поте, винами Чаколи и Риоха Алавеса»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Витории-Гастейсу в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витории-Гастейсе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Витории-Гастейсу в декабре 2025
Сейчас в Витории-Гастейсе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 450. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Витории-Гастейса, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025