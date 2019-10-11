2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Витория-Гастейс - город для жизни! Обзорная экскурсия
Пешеходная прогулка по историческим достопримечательностям столицы Страны Басков
Начало: Возле Кафедрального Собора Непорочной Девы
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Белая жемчужина Страны Басков - Салинас де Аньяна
Увлекательный дегустационный тур на выдающуюся соляную разработку Европы с неповторимым пейзажем
Начало: У Вашего отеля в Витории-Гастейс
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономические столицы Испании
Витория-Гастейс, Бургос и Логроньо - вкусы, памятники и традиции
Завтра в 09:00
22 сен в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlgimanta11 октября 2019Spasibo.Konkretno, interesno.
- ИИрина9 июля 2019Слегка подвела погода, был дождь, но все было очень увлекательно. Спасибо Наталье!
Ответы на вопросы от путешественников по Витории-Гастейсу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Витории-Гастейсу в сентябре 2024
Сейчас в Витории-Гастейсе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 450. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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