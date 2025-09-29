Мои заказы

Активности – экскурсии в Жироне

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Жироне на русском языке, цены от €10, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Жирона и её музеи
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Музеи и старый город Жироны
Увлекательное путешествие по Жироне: от древнеримских корней до средневековых тайн. Посетите музеи и исторические кварталы города
Начало: На площади Независимости (Plaça de Independéncia)
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€219 за всё до 10 чел.
Жирона - билет в Средневековье
Пешая
2.5 часа
-
10%
34 отзыва
Билеты
Билеты в Жирону: Город тысячи легенд
Добро пожаловать в Жирону! Вас ждут увлекательные прогулки по старинным улочкам, легенды о вампирах и спасительных мухах, а также мишленовское мороженое
Начало: У моста Святого Феликса
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€162€180 за всё до 2 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Пешая
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Захватывающий квест в Жироне: спасите город от бедствия, разгадывая тайны и посещая главные достопримечательности. Увлекательное приключение для всех
Начало: У Эйфелева моста
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€10 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Evgeniia
    29 сентября 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Нам очень повезло с Натальей, она показала нам Жирону, которую самостоятельно мы бы никогда не увидели. Наталья потрясающе интересно и
    читать дальше

    легко рассказывает, экскурсия проходит на одном дыхании. . столько интересных деталей об истории города и Испании!!! мы остались очень довольны и влюбились в Жирону благодаря нашему прекрасному гиду.

  • L
    Laura
    12 сентября 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Недавно вернулась из замечательной экскурсии в Жирону, и просто не могу не поделиться своими впечатлениями! Этот город покорил меня своей
    читать дальше

    атмосферой, историей и, конечно же, потрясающей архитектурой.

    Наш гид, настоящий профессионал своего дела, рассказал множество интересных фактов о Жироне, ее традициях и культуре. Мы посетили старинные улочки, средневековые здания и, конечно же, знаменитый Еврейский квартал, который оставил неизгладимое впечатление.

    Особенно запомнился собор Жироны с его великолепным фасадом и внутренним убранством. А виды с крепостных стен на город и окружающую природу просто завораживают!

    Экскурсия была очень насыщенной и познавательной, а организация на высшем уровне. Спасибо за незабываемое путешествие!

  • А
    Алина
    4 августа 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Очень увлекательно и интересно))
  • А
    Анастасия
    22 мая 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Очень интересная экскурсия, Ната действительно очень увлекает своим рассказом о Жироне. У меня не было особых ожиданий об этом городе, но он оказался очень красивым и интересным.
    Очень интересная экскурсия, Ната действительно очень увлекает своим рассказом о Жироне. У меня не было особых ожиданий об этом городе, но он оказался очень красивым и интересным.
  • А
    Алексей
    6 февраля 2025
    Жирона - билет в Средневековье
    Прекрасная экскурсия!!! Огромное спасибо Наталье за потрясающее путешествие по старому городу, за интересный рассказ- приключение, а также за тонкое чувство юмора и теплоту!
    Прекрасная экскурсия!!! Огромное спасибо Наталье за потрясающее путешествие по старому городу, за интересный рассказ- приключение, а также за тонкое чувство юмора и теплоту!
  • О
    Ольга
    29 сентября 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Прекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минут, но экскурсия состоялась. Так же мне пошли навстречу по переносу даты. Очень хорошо знает историю города. Рекомендую для желающих окунуться в атмосферу красивого города
    Прекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минут, но экскурсия состоялась. Так же мне пошли навстречу по переносу даты. Очень хорошо знает историю города. Рекомендую для желающих окунуться в атмосферу красивого города
  • А
    Андрей
    12 сентября 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Всем очень понравилось, и взрослым и детям - увлекательно, познавательно и с чувством юмора, спасибо!!
  • С
    Светлана
    11 сентября 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Какая же классная экскурсия была!!! Я как большой фанат сериала «Игры престолов» была просто в восторге от увиденных мест, и
    читать дальше

    как Наталья преподнесла историю Жироны!, по фотографировала меня, встретила меня на вокзале(потому что я всё время боюсь заблудиться), подстраивалась под мой темп ходьбы, спасибо Вам огромное Наталья, Вы мой лучший экскурсовод в рейтинге пройденных экскурсий у Трипстера)) Всем рекомендую!!! не пожалеете!)

    Какая же классная экскурсия была!!! Я как большой фанат сериала «Игры престолов» была просто в восторге
  • Д
    Диана
    23 июля 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Наталия прекрасный гид. Нам очень понравилась экскурсия, даже моя тринадцатилетняя дочь была увлечена и осталась довольна. Было интересно и увлекательно, спасибо Наталия.
  • И
    Ирина
    20 июля 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Очень понравилась экскурсия в сопровождении прекрасной Наталии! Маршрут, информация, подача - всё великолепно!! Обязательно воспользуемся услугами Наталии в следующий раз - увидеть Барселону в компании Наташи!! ❤️
    Очень понравилась экскурсия в сопровождении прекрасной Наталии! Маршрут, информация, подача - всё великолепно!! Обязательно воспользуемся услугами Наталии в следующий раз - увидеть Барселону в компании Наташи!! ❤️
  • М
    Маргарита
    31 марта 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Замечательная экскурсия с Натальей! Интересно составлен маршрут. Действительно окунулись в Средневековье, узнали много исторических фактов о городе и стране. Наталья показывала лучшие точки для фотографирования и интересные гастрономические места. Однозначно прекрасно провели время, рекомендуем гида другим экскурсантам
  • М
    Марина
    2 марта 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Экскурсия в Жироне нам очень понравилась! Гид замечательный!
  • А
    Александр
    5 января 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Спасибо Наталье за погружение в эпохи. Как будто ходили по городу, а нас окружали тени живших здесь людей!
    А ведь были тут десяток раз)
  • А
    Анна
    28 декабря 2023
    Жирона - билет в Средневековье
    Очень - очень понравилась экскурсия! Благодаря Наталии Жирона превзошла все ожидания, прекрасный город и супер-гид Наталия. Не скучно, много полезной дополнительной информации для путешествия. Всего день на изучение города, а впечатлений море. Спасибо!
  • И
    Инга
    24 декабря 2023
    Жирона - билет в Средневековье
    От души благодарим за прекрасную экскурсию, продуманную до мелочей. Получили массу положительных эмоций, полезной информации, насладились красотой и историей этого замечательного города. Осталось сказочное послевкусие, которое сохраниться надолго. Благодаря таким замечательным гидам хочется вернуться и снова ощутить эту прекрасную атмосферу.
    От души благодарим за прекрасную экскурсию, продуманную до мелочей. Получили массу положительных эмоций, полезной информации, насладились красотой и историей этого замечательного города. Осталось сказочное послевкусие, которое сохраниться надолго. Благодаря таким замечательным гидам хочется вернуться и снова ощутить эту прекрасную атмосферу.
  • Ю
    Юлия
    4 декабря 2023
    Жирона - билет в Средневековье
    Замечательная, очень содержательная и не скучная экскурсия. Наталья умеет найти общий язык даже с самыми сложными, 3-летними экскурсантами, замечательно владеет темой и увлекательно рассказывает. И отвечает на любые вопросы.
  • Е
    Екатерина
    17 ноября 2023
    Жирона - билет в Средневековье
    Мне очень понравилась экскурсия и экскурсовод Наталья. Жирона красивый, чистый и уютный городок.
    Спасибо!
  • А
    Алла
    6 ноября 2023
    Жирона - билет в Средневековье
    Нам очень понравилась экскурсия! Наталья интересный рассказчик и приятный человек)) Спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    2 ноября 2023
    Жирона - билет в Средневековье
    Жирона восхитительна! Гид Наталья супер! Рекомендую. Обаятельная и приятная в общении. Было интересно ее слушать, не в тягость был маршрут
    читать дальше

    и можно было задавать дополнительные вопросы.
    После экскурсии не осталось впечатления, что как-будто нам что-то прочли из Интернета. Наталья - профессионал своего дела. Конечно же, после экскурсии мы получили чудесные подсказки, где и что вкусного попробовать и что еще стоит посмотреть.
    Мы были на экскурсии всей семьей с детьми и нам всем понравилось.

    Жирона восхитительна! Гид Наталья супер! Рекомендую. Обаятельная и приятная в общении. Было интересно ее слушать, не в тягость был маршрут
  • М
    Мария
    29 октября 2023
    Жирона - билет в Средневековье
    Прекрасная экскурсия, Наталия смогла подстроится и угодить всем из нашей большой компании. Экскурсия длилась дольше так как нам хотелось увидеть максимум достопримечательностей но пролетела как одно мгновение! Обязательно сходим и на другие экскурсии с Наталией! Рекомендую!

