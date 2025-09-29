Индивидуальная
до 10 чел.
Музеи и старый город Жироны
Увлекательное путешествие по Жироне: от древнеримских корней до средневековых тайн. Посетите музеи и исторические кварталы города
Начало: На площади Независимости (Plaça de Independéncia)
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€219 за всё до 10 чел.
-
10%
Билеты
Билеты в Жирону: Город тысячи легенд
Добро пожаловать в Жирону! Вас ждут увлекательные прогулки по старинным улочкам, легенды о вампирах и спасительных мухах, а также мишленовское мороженое
Начало: У моста Святого Феликса
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€162
€180 за всё до 2 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Захватывающий квест в Жироне: спасите город от бедствия, разгадывая тайны и посещая главные достопримечательности. Увлекательное приключение для всех
Начало: У Эйфелева моста
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€10 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgeniia29 сентября 2025Нам очень повезло с Натальей, она показала нам Жирону, которую самостоятельно мы бы никогда не увидели. Наталья потрясающе интересно и
- LLaura12 сентября 2025Недавно вернулась из замечательной экскурсии в Жирону, и просто не могу не поделиться своими впечатлениями! Этот город покорил меня своей
- ААлина4 августа 2025Очень увлекательно и интересно))
- ААнастасия22 мая 2025Очень интересная экскурсия, Ната действительно очень увлекает своим рассказом о Жироне. У меня не было особых ожиданий об этом городе, но он оказался очень красивым и интересным.
- ААлексей6 февраля 2025Прекрасная экскурсия!!! Огромное спасибо Наталье за потрясающее путешествие по старому городу, за интересный рассказ- приключение, а также за тонкое чувство юмора и теплоту!
- ООльга29 сентября 2024Прекрасная экскурсия. Внимательный экскурсовод и отзывчивый человек. У меня поезд в Жирону опоздал на 40 минут, но экскурсия состоялась. Так же мне пошли навстречу по переносу даты. Очень хорошо знает историю города. Рекомендую для желающих окунуться в атмосферу красивого города
- ААндрей12 сентября 2024Всем очень понравилось, и взрослым и детям - увлекательно, познавательно и с чувством юмора, спасибо!!
- ССветлана11 сентября 2024Какая же классная экскурсия была!!! Я как большой фанат сериала «Игры престолов» была просто в восторге от увиденных мест, и
- ДДиана23 июля 2024Наталия прекрасный гид. Нам очень понравилась экскурсия, даже моя тринадцатилетняя дочь была увлечена и осталась довольна. Было интересно и увлекательно, спасибо Наталия.
- ИИрина20 июля 2024Очень понравилась экскурсия в сопровождении прекрасной Наталии! Маршрут, информация, подача - всё великолепно!! Обязательно воспользуемся услугами Наталии в следующий раз - увидеть Барселону в компании Наташи!! ❤️
- ММаргарита31 марта 2024Замечательная экскурсия с Натальей! Интересно составлен маршрут. Действительно окунулись в Средневековье, узнали много исторических фактов о городе и стране. Наталья показывала лучшие точки для фотографирования и интересные гастрономические места. Однозначно прекрасно провели время, рекомендуем гида другим экскурсантам
- ММарина2 марта 2024Экскурсия в Жироне нам очень понравилась! Гид замечательный!
- ААлександр5 января 2024Спасибо Наталье за погружение в эпохи. Как будто ходили по городу, а нас окружали тени живших здесь людей!
А ведь были тут десяток раз)
- ААнна28 декабря 2023Очень - очень понравилась экскурсия! Благодаря Наталии Жирона превзошла все ожидания, прекрасный город и супер-гид Наталия. Не скучно, много полезной дополнительной информации для путешествия. Всего день на изучение города, а впечатлений море. Спасибо!
- ИИнга24 декабря 2023От души благодарим за прекрасную экскурсию, продуманную до мелочей. Получили массу положительных эмоций, полезной информации, насладились красотой и историей этого замечательного города. Осталось сказочное послевкусие, которое сохраниться надолго. Благодаря таким замечательным гидам хочется вернуться и снова ощутить эту прекрасную атмосферу.
- ЮЮлия4 декабря 2023Замечательная, очень содержательная и не скучная экскурсия. Наталья умеет найти общий язык даже с самыми сложными, 3-летними экскурсантами, замечательно владеет темой и увлекательно рассказывает. И отвечает на любые вопросы.
- ЕЕкатерина17 ноября 2023Мне очень понравилась экскурсия и экскурсовод Наталья. Жирона красивый, чистый и уютный городок.
Спасибо!
- ААлла6 ноября 2023Нам очень понравилась экскурсия! Наталья интересный рассказчик и приятный человек)) Спасибо большое!
- ЕЕкатерина2 ноября 2023Жирона восхитительна! Гид Наталья супер! Рекомендую. Обаятельная и приятная в общении. Было интересно ее слушать, не в тягость был маршрут
- ММария29 октября 2023Прекрасная экскурсия, Наталия смогла подстроится и угодить всем из нашей большой компании. Экскурсия длилась дольше так как нам хотелось увидеть максимум достопримечательностей но пролетела как одно мгновение! Обязательно сходим и на другие экскурсии с Наталией! Рекомендую!
