Билеты
Билеты в Жирону: Город тысячи легенд
Добро пожаловать в Жирону! Вас ждут увлекательные прогулки по старинным улочкам, легенды о вампирах и спасительных мухах, а также мишленовское мороженое
Начало: У моста Святого Феликса
14 сен в 10:00
16 сен в 11:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по средневековой Жироне
Путешествие по Жироне, где история оживает на каждом шагу. Уникальная экскурсия без спешки по древним улочкам и величественным соборам
Начало: У моста Св. Феликса
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
€145 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
Прогулка по Жироне поможет вам лучше понять Каталонию. Откройте для себя старый город, еврейский квартал и насладитесь мишленовским мороженым
Начало: Мост Святого Феликса
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Жироне в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Жироне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Жироне в сентябре 2025
Сейчас в Жироне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 200. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Жироне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 42 ⭐ отзыва, цены от €145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь