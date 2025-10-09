Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Жироне на русском языке, цены от €135, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 10% 9 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Путешествие по средневековой Жироне Путешествие по Жироне, где история оживает на каждом шагу. Уникальная экскурсия без спешки по древним улочкам и величественным соборам Начало: У моста Св. Феликса €135 €150 за всё до 10 чел. Пешая 4 часа 3 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Музеи и старый город Жироны Увлекательное путешествие по Жироне: от древнеримских корней до средневековых тайн. Посетите музеи и исторические кварталы города Начало: На площади Независимости (Plaça de Independéncia) €219 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Жирона: пройти, увидеть, полюбить Прогулка по Жироне поможет вам лучше понять Каталонию. Откройте для себя старый город, еврейский квартал и насладитесь мишленовским мороженым Начало: Мост Святого Феликса €200 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Жироны

