Путешествие по средневековой Жироне
Путешествие по Жироне, где история оживает на каждом шагу. Уникальная экскурсия без спешки по древним улочкам и величественным соборам
Начало: У моста Св. Феликса
Сегодня в 18:30
Завтра в 11:00
€135
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музеи и старый город Жироны
Увлекательное путешествие по Жироне: от древнеримских корней до средневековых тайн. Посетите музеи и исторические кварталы города
Начало: На площади Независимости (Plaça de Independéncia)
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€219 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
Прогулка по Жироне поможет вам лучше понять Каталонию. Откройте для себя старый город, еврейский квартал и насладитесь мишленовским мороженым
Начало: Мост Святого Феликса
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Сколько стоит экскурсия по Жироне в октябре 2025
