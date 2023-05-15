А Ася

Ребята, это было потрясающе. Наш охотник и его две собаки- очень милые и симпатичные. Мы нашли несколько экземпляров- и это был восторг. Очень рекомендую. Спасибо огромное Ксении и ее команде, которые помогли нам получить незабываемые впечатления от поездки:))