Что вас ждет

Флегрейские поля (от греческого phlegraios, «пылающие») — это огромная вулканическая область, раскинувшаяся к западу от Неаполитанского залива, от холма Позиллипо до Кум.

Мы подъедем к кратеру вулкана Солфатара — почувствуем запах серы, увидим клубы горячего пара, вырывающегося из-под земли и «кипящие» пески. Это необычайные ощущения.

Мы увидим храм Сераписа, который в действительности служил не храмом, а рынком. Посетим фантастический амфитеатр Флавиев, третий по величине в Италии. Зайдем в магическую пещеру знаменитой древней пророчницы Сибиллы Кумской.

Увидим внушительные руины, археологические парки, целый древний город, извлеченный из земли в ходе раскопок, с которыми связаны история и легенды этих удивительных мест.

Можем отведать местную кухню. Страстным поклонникам археологии здесь есть на что посмотреть, причем в избытке, а подкрепиться здесь можно изысканными блюдами традиционной средиземноморской кухни.

Важно знать

Для экскурсии необходим трансфер. Его стоимость будет зависеть от количества человек.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: