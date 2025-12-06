Индивидуальная
до 10 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
«входные билеты в музеи и виллы (от 3 до 6 евро с человека)»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Археологический музей Неаполя
Начало: Археологический музей Неаполя
«Для любителей археологии Национальный археологический музей Неаполя это просто рай»
Расписание: в любой день (кроме вторника), в любое время
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний город Посейдония
Путешествие в город 7 века до нашей эры - объект всемирного наследия ЮНЕСКО
«В местном музее находятся найденные здесь при раскопках предметы, в том числе уникальные вазы и фрески»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €364 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga6 декабря 2025Насыщенно, красиво, незабываемо! 👍
- ИИрина25 ноября 2025Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился. Будем рекомендовать Станислава своим друзьям!
- ЕЕлена26 октября 2025Нам очень понравилось, было комфортно. Мы увидели много прекрасных мест
- LLarisa9 октября 2025Прекрасная экскурсия, профессиональный гид, любит и знает свое дело. Прекрасный водитель. Все было отлично. Большое спасибо
- ЭЭлина17 сентября 2025Если есть на свете рай, то это Амальфитанское побережье Италии. Станислав организовал и обеспечил нам день счастья в этом прекрасном
- ЕЕкатерина9 сентября 2025Провела прекрасный день со Станиславом! Станислав - очень комфортный гид, аккуратный водитель, приятный человек. Посмотрели красоты Амалфитанского побережья, я закупилась подарками всем друзьям и родственникам - не ширпотреб, а классные локальные продукты.
- ННаталья16 августа 2025Прекрасный гид, отличная экскурсия, очень рады, что нашли такую прекрасную экскурсию
- ЯЯнина6 августа 2025Провели с Станиславом целый прекрасный день на Амальфитанском побережье — впечатления остались самые яркие и тёплые! Станислав — не только
- ЕЕвгения30 июля 2025Были на экскурсии по Амальфитанскому побережью со Станиславом. Нам очень понравилось. Станислав - отличный рассказчик, опытный водитель комфортной большой машины:
- TTatjana23 июля 2025Станислав- отличный рассказчик, с обширными знаниями истории и культуры региона, экскурсия была интересной и насыщенной. С удовольствием вернёмся снова!
- ССурен19 июля 2025Отличная экскурсия с отличным гидом.
- ММария17 июля 2025Спасибо большое Станиславу за увлекательнейшую экскурсию!! 8 часов пролетели очень быстро. Посетили все знаковые места побережья Амальфи. Информация преподносилась развернуто,
- ААнастасия1 июля 2025В Амальфи мы приехали специально, чтобы поездить со Станиславом по побережью, начитавшись отзывов. И совершенно не ошиблись. Невероятно харизматичный и
- ВВероника19 мая 2025Наша экскурсия по Амальфитанскому побережью превзошла все ожидания! Это живописные пейзажи, лазурное море, уютные городки — всё как с открытки.
- ААнна30 апреля 2025Станислав замечательно проводит экскурсию, много и интересно рассказывает, показывает лучшие места. Отзывчивый, внимательный. Прекрасный водитель. Всем рекомендую!
- ААнастасия24 апреля 2025Все было великолепно. Станислав встретил нас в Сорренто и мы поехали дальше по побережью. Станислав очень хорошо знаком с местностью и локальными легендами, очень внимателен к комфорту слушателей.
Всем однозначно рекомендую!
- llyudmila8 апреля 2025Прекрасная прогулка! Очень тепло, по дружески, познавательно и невероятно красиво! Даже дождь и туман не испортил впечатление! Огромное спасибо!
- ММарина23 октября 2024Очень насыщенная программа на целый день. Гид отлично разбирается в достопримечательностях побережья, которые стоит посетить. Рекомендуем.
- ДДарья16 октября 2024Станислав помог нам провести прекрасный день на амальфитанском побережье. Был вовремя, закрыл все вопросы с логистикой, составил сбалансированную программу, посоветовал
- ИИрина10 октября 2024Станислав очень позитивный челлвее и профессиональный гид, а еще классный водитель (по местным серпантинам ему нет равных!)
Наш день с ним
Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амальфи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Амальфи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в декабре 2025
Сейчас в Амальфи в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 364. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Амальфи (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 46 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль