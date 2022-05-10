Важно: минимум участников 6 человек, поэтому перед оплатой бронирования свяжитесь с гидом.

Что вас ждет

Все европейские города имеют дворцы, театры, галереи, главные площади. В Неаполе все это тоже есть. Но Неаполь отличается от других столиц Европы тем, что в нем сохранился самый большой исторический центр, в котором концентрируются почти 3 тысячи лет истории. Можно сказать — если вы не увидели греко-римский центр Неаполя, вы не познали его.

Я проведу вас по дороге Спакканаполи, которая рассекает античный центр пополам. Вы прочувствуете, что старый город как будто оккупирован церковью, Джезу Нуово, Санта Кьяра, Сан Доменико, Сан Лоренцо, Сан Паоло, а я расскажу почему так произошло.

Здесь находится сердце города — улица Сан Грегорио Армено, которую нельзя не посетить, пребывая в Неаполе. Вы узнаете все про неаполитанские амулеты, традиции, кто такой Пульчинелла и каков неаполитанский вертеп. Я попугаю вас рассказами о поклонению черепам, а особый череп с ушами можно даже увидеть своими глазами.

Вы узнаете что делали с нежеланными малышами, или с новорожденными, которых просто не могли прокормить. Мы можем зайти в настоящий действующий женский монастырь.

Я покажу вам, где же собирался городской совет начиная с античных греков, вплоть до XIX века. Вы поймете, что есть и другой Неаполь, тот что под землей.

Вы услышите классическую музыку и пение, проходя мимо консерватории музыки, здесь же рядом много магазинов с музыкальными магазинами и мастерскими.

И конечно же по пути мы можем отведать самую вкусную выпечку с настоящим неаполитанским кофе. А может вы захотите попробуете и жареную пиццу?

Важно знать

Для проведения экскурсии необходимо минимум 6 человек.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: