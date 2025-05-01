22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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По Амальфитанскому побережью с ветерком

За один день вы увидите главные красоты Амальфитанского побережья. Прогулка по городам и обед в традиционном ресторане оставят незабываемые впечатления
Представьте себе поездку по головокружительному серпантину Амальфитанского побережья. Вы посетите такие города, как Равелло, Атрани, Амальфи, Праяно, Фуроре и Позитано. Уникальная архитектура и неповторимые виды ждут вас на каждом шагу. В течение дня вода меняет цвет, а закат украшает небеса золотыми оттенками. Итальянская кухня в местном ресторане станет отличным завершением насыщенного дня. Такое путешествие оставит яркие впечатления на всю жизнь
4.9
36 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальная экскурсия
  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🌅 Захватывающие виды
  • 🍝 Традиционная кухня
  • 🏞 Природные красоты
По Амальфитанскому побережью с ветерком
По Амальфитанскому побережью с ветерком
По Амальфитанскому побережью с ветерком

Что можно увидеть

  • Равелло
  • Атрани
  • Амальфи
  • Праяно
  • Фуроре
  • Позитано

Описание экскурсии

Программа

На машине мы проедем по Амальфитанскому побережью. Прогуляемся по Равелло, Атрани, Амальфи, Праяно, Фуроре, Позитано. Пройдемся по вертикальным улицам старинных поселений, оценим особенности каждого городка и неповторимую архитектуру юга.

Будьте готовы к поездке по головокружительному серпантину над морем. В награду, вы увидите, как вода в течение дня меняет цвет и как закат украшает небеса всеми оттенками золота.

Я расскажу о том, как живут итальянцы сейчас и какой была жизнь в далеком прошлом, чем знамениты места, которые мы с вами окажемся. А еще отведу вас в отличный ресторан с традиционными итальянскими блюдами. Щедрые порции и любовь, с которой они приготовлены, покорят ваше сердце.

Уверена, такое короткое, но насыщенное путешествие станет самым ярким впечатлением из всей поездки на юг Италии!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Амальфи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 381 туриста
Однажды туристы спросили, какой город в Италии мне нравится больше всех. За 18 лет я побывала во многих красивейших местах от Генуи до Сицилии. Но лучший для меня — древний
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городок Атрани на Амальфитанском побережье, где я живу. Здесь сохранились старинные обычаи и уклад давно ушедшего времени. Я изучаю историю и с удовольствием делюсь ею с путешественниками с надеждой, что они полюбят эти места так же, как я.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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5
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Магомед
Хотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, Амальфи, Аттрани, Прайано и Равелло. Благодаря нашим замечательным гидам мы с головой погрузились в атмосферу
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южной Италии, восхитившись местной архитектурой, богатством культуры и потрясающей кухней. Особое впечатление произвела невероятная красота природы Амальфитанского побережья — сочетание морских пейзажей и живописных горных склонов останется в нашей памяти навсегдa.

Организация была на высоте, а подача информации — лёгкой и увлекательной. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет увидеть Италию с её самой красивой стороны!

Большое спасибо за незабываемые впечатления!

Хотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, Амальфи,
Хотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, Амальфи,
Хотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, Амальфи,
Хотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, Амальфи,
Хотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, Амальфи,
Хотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, Амальфи,
Хотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, Амальфи,
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Mariia
Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные места на побережье. Поездка была комфортной, экскурсия насыщенной и увлекательной. В нашей памяти останутся навсегда тёплые и чудесные воспоминания. Амальфи ❤️ с первого взгляда. Спасибо🙏
Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные
Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные
Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные
Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные
Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные
Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные
Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные
Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные+2
Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные
Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные
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A
Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам еще более увлекательным, и мы полностью окунулись в атмосферу юга! Удобный трансфер от/до отеля, приятный бонус – вино! Очень довольны! 🌟
Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани,
Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани,
Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани,
Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани,
Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани,
Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани,
Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась
Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась
Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась
Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась
Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась
Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась
Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась
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А
Чудесная поездка вышла! Было интересно слушать истории о городах.
За короткую поездку посмотрели много городов. Сформировалось общее впечатление и куда хотелось бы вернуться, чтобы изучить больше.
Это как плюс, так и минус.
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Хотелось больше прогуляться по городам, по их улочкам, но были ограничены во времени.
Зато на следующий день мы целенаправленно поехали на весь день в рекомендованный город Алиной.
Благодарю Алину и Егора за поездку с ветерком!)

Чудесная поездка вышла! Было интересно слушать истории о городах.
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Ирина
Замечательная поездка! Прекрасно спланирована по времени, отличный маршрут. Алина и Григорий замечательные рассказчики. Они воплотили мои мечты и фантазии в жизнь наилучшим образом. Всем советую эту экскурсию. Впечатления от увиденного дополнил прекрасный обед в итальянском ресторане.
Замечательная поездка! Прекрасно спланирована по времени, отличный маршрут. Алина и Григорий замечательные рассказчики. Они воплотили мои
Замечательная поездка! Прекрасно спланирована по времени, отличный маршрут. Алина и Григорий замечательные рассказчики. Они воплотили мои
Замечательная поездка! Прекрасно спланирована по времени, отличный маршрут. Алина и Григорий замечательные рассказчики. Они воплотили мои
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