22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На машине мы проедем по Амальфитанскому побережью. Прогуляемся по Равелло, Атрани, Амальфи, Праяно, Фуроре, Позитано. Пройдемся по вертикальным улицам старинных поселений, оценим особенности каждого городка и неповторимую архитектуру юга.
Будьте готовы к поездке по головокружительному серпантину над морем. В награду, вы увидите, как вода в течение дня меняет цвет и как закат украшает небеса всеми оттенками золота.
Я расскажу о том, как живут итальянцы сейчас и какой была жизнь в далеком прошлом, чем знамениты места, которые мы с вами окажемся. А еще отведу вас в отличный ресторан с традиционными итальянскими блюдами. Щедрые порции и любовь, с которой они приготовлены, покорят ваше сердце.
Уверена, такое короткое, но насыщенное путешествие станет самым ярким впечатлением из всей поездки на юг Италии!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Алина. Я больше 12 лет живу в городе Атрани, на юге Италии. Моя страсть — море и путешествия. Я знаю все интересные места в Амальфи, Атрани Равелло, Минори, Позитано и Сорренто, а также могу рассказать множество занимательных историй.
У меня была экскурсия «По Амальфитанскому побережью с ветерком!» на автомобиле. Побывала в нескольких городках побережья, прошлась пешком по чудным улочкам, слушая интересные рассказы и легенды,приветливые итальянцы, вкусная еда в симпатичном ресторанчике! Все было замечательно! Я в восторге от гидов- Алина и Леонид не только профессионалы своего дела, но и замечательная люди, благодаря которым хочется вернуться и узнавать Амальфитану ещё и ещё раз! Всем рекомендую !! Не пожалеете!
Igor
11 сентября 2019
Очень интересная экскурсия по красивейшим местам Италии- спасибо большое Алине и Леониду за прекрасно проведённое время! Нам очень понравилось
Борис
16 августа 2019
Спасибо Алине и Григорию - было интересно и весело
Инна
12 августа 2019
Спасибо экскурсоводу Алине. За замечательную экскурсию по амальфитанскому побережью. Дело не простое, особенно с маленькими детьми. Но получили огромное удовольствие. Чтобы увидеть больше красот нужно вообще исключить заходы в магазины и тогровые улицы. Время , проведенное в замечательном ресторане, по рекомендации Алины, не в счет. Наивкуснейшая настоящая итальянская еда. Рекомендую.
Юлия
10 июля 2019
Добрый день, друзья! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ЭКСКУРСИЮ!!!! Сейчас, вспоминая проведенное с Аллиной и Григорием чудесное время, захлестывают только положительные эмоции. Алина профессиональный гид, очень интересный человек, душевный собеседник! Часы экскурсии пробегают на одном дыхании... узнали много интересного, погуляли по прекрасным городам, прокатились по побережью, отобедали в чудесном ресторанчике с вкуснейшей едой. От нас с супругом огромное спасибо Алине и Григорию! Молодцы!!! Воспользуйтесь случаем, обязательно посетите эту экскурсию!
оксана
25 мая 2019
Отличная экскурсия ! Посмотрела самые красивые и интересные места на побережье!
Oчень вкусная еда! Благодарна Алине за великолепно проведенный день на побережье!
Маргарита
12 мая 2019
Спасибо Алине и Леониду за экскурсию и знакомство с Амальфитанским побережьем! Конечно, один день слишком мало для этого чудесного места, но если у вас только один день - это хорошая идея увидеть все эти милые городки, пройти по их улочкам в сопровождении местного жителя, получить возможность планировать свой приезд сюда в следующий раз. Спасибо, Алина!
Ирина
5 мая 2019
Экскурсия подходит любознательным людям с широким кругозором. Хорошо что водитель и экскурсовод составляют одну команду.Все было отлично! Посмотрели все побережье!
Александра
18 сентября 2018
Замечательная экскурсия !Большое спасибо Алине и Григорию очень интересные и увлеченные люди.Жаль было расставаться,мы провели чудесные день.Рекумендуем!
Елена
7 сентября 2018
Наша экскурсия «По Амальфитанскому побережью с ветерком!», которую мы с семьей посетили 6 сентября, была больше похожа на путешествие с добрыми внимательными друзьями. Нам показали все самое интересное, накормили самым вкусным Не хотелось расставаться! Искренне рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода Алину, компетентность которой сочетается с добротой и радушием.
Путешествие в город 7 века до нашей эры — объект всемирного наследия ЮНЕСКО
Во время экскурсии вы посетите древний город, построенный греками в конце 7 века до н.э и ныне включенный в число памятников всемирного наследия, узнаете его историю, посмотрите на постройки и предметы тех времен, узнаете о жизни и нравах людей древности.
Путешествие в одно из первых поселений на Амальфитанском побережье
Мы пойдем в горы! Без альпинистского снаряжения! Только с бутылкой воды и в шляпе! Я поведу вас в одно из первых поселений на побережье и расскажу его историю. Великолепные панорамы, открывающиеся повсюду, не оставят равнодушным ни одно сердце! Мы сделаем множество интереснейших фото!
Легенды, реликвии и прекрасные пейзажи города на необычной обзорной прогулке
Я приглашаю вас в одно из популярнейших мест Италии: на наш берег заманивали Сирены бесстрашного Одиссея, здесь строили свои виллы римские патриции, за нашей горой было последнее сражение предводителя рабов Спартака, здесь был изобретен компас и кодекс морского права, действующий на всем средиземноморском побережье несколько веков, в нашем главном соборе находятся мощи Св. Андрея Первозванного. Обо всем этом я расскажу во время нашего морского похода на каноэ.
Яркий и живописный Минори, лимонные фабрики, дегустация ликёров и сочная атмосфера побережья
Густой и бодрящий аромат лимонов, слепящие глаза яркие краски побережья, радушные улыбки итальянцев! Это то, что будет сопровождать нас на протяжении всей прогулки. Я покажу вам две лимонные фабрики, где вы продегустируете множество сортов ликёра. Проведу душистой фруктовой тропой в гости к местным. Вы ощутите колорит побережья сполна — и в конце прогулки уже будете планировать сюда очередную поездку.