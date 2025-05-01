22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

За один день вы увидите главные красоты Амальфитанского побережья. Прогулка по городам и обед в традиционном ресторане оставят незабываемые впечатления
Представьте себе поездку по головокружительному серпантину Амальфитанского побережья. Вы посетите такие города, как Равелло, Атрани, Амальфи, Праяно, Фуроре и Позитано. Уникальная архитектура и неповторимые виды ждут вас на каждом шагу. В течение дня вода меняет цвет, а закат украшает небеса золотыми оттенками. Итальянская кухня в местном ресторане станет отличным завершением насыщенного дня. Такое путешествие оставит яркие впечатления на всю жизнь
На машине мы проедем по Амальфитанскому побережью. Прогуляемся по Равелло, Атрани, Амальфи, Праяно, Фуроре, Позитано. Пройдемся по вертикальным улицам старинных поселений, оценим особенности каждого городка и неповторимую архитектуру юга.
Будьте готовы к поездке по головокружительному серпантину над морем. В награду, вы увидите, как вода в течение дня меняет цвет и как закат украшает небеса всеми оттенками золота.
Я расскажу о том, как живут итальянцы сейчас и какой была жизнь в далеком прошлом, чем знамениты места, которые мы с вами окажемся. А еще отведу вас в отличный ресторан с традиционными итальянскими блюдами. Щедрые порции и любовь, с которой они приготовлены, покорят ваше сердце.
Уверена, такое короткое, но насыщенное путешествие станет самым ярким впечатлением из всей поездки на юг Италии!
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Амальфи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 381 туриста
Однажды туристы спросили, какой город в Италии мне нравится больше всех. За 18 лет я побывала во многих красивейших местах от Генуи до Сицилии. Но лучший для меня — древний читать дальшеуменьшить
городок Атрани на Амальфитанском побережье, где я живу. Здесь сохранились старинные обычаи и уклад давно ушедшего времени. Я изучаю историю и с удовольствием делюсь ею с путешественниками с надеждой, что они полюбят эти места так же, как я.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Магомед
Хотим выразить огромную благодарность Алине Григорьевне и Григорию за великолепную экскурсию по очаровательным городкам Позитано, Амальфи, Аттрани, Прайано и Равелло. Благодаря нашим замечательным гидам мы с головой погрузились в атмосферу читать дальшеуменьшить
южной Италии, восхитившись местной архитектурой, богатством культуры и потрясающей кухней. Особое впечатление произвела невероятная красота природы Амальфитанского побережья — сочетание морских пейзажей и живописных горных склонов останется в нашей памяти навсегдa.
Организация была на высоте, а подача информации — лёгкой и увлекательной. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет увидеть Италию с её самой красивой стороны!
Большое спасибо за незабываемые впечатления!
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Mariia
Это было волшебное путешествие по амальфийскому побережью. Алина и Григорий приятная семья, которая показала нам уникальные места на побережье. Поездка была комфортной, экскурсия насыщенной и увлекательной. В нашей памяти останутся навсегда тёплые и чудесные воспоминания. Амальфи ❤️ с первого взгляда. Спасибо🙏
+2
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A
Aysel
Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам еще более увлекательным, и мы полностью окунулись в атмосферу юга! Удобный трансфер от/до отеля, приятный бонус – вино! Очень довольны! 🌟
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Е
Екатерина
Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
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А
Арина
Чудесная поездка вышла! Было интересно слушать истории о городах. За короткую поездку посмотрели много городов. Сформировалось общее впечатление и куда хотелось бы вернуться, чтобы изучить больше. Это как плюс, так и минус. читать дальшеуменьшить
Хотелось больше прогуляться по городам, по их улочкам, но были ограничены во времени. Зато на следующий день мы целенаправленно поехали на весь день в рекомендованный город Алиной. Благодарю Алину и Егора за поездку с ветерком!)
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Ирина
Замечательная поездка! Прекрасно спланирована по времени, отличный маршрут. Алина и Григорий замечательные рассказчики. Они воплотили мои мечты и фантазии в жизнь наилучшим образом. Всем советую эту экскурсию. Впечатления от увиденного дополнил прекрасный обед в итальянском ресторане.
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