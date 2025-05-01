22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе поездку по головокружительному серпантину Амальфитанского побережья. Вы посетите такие города, как Равелло, Атрани, Амальфи, Праяно, Фуроре и Позитано. Уникальная архитектура и неповторимые виды ждут вас на каждом шагу. В течение дня вода меняет цвет, а закат украшает небеса золотыми оттенками. Итальянская кухня в местном ресторане станет отличным завершением насыщенного дня. Такое путешествие оставит яркие впечатления на всю жизнь

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Описание экскурсии

Программа

На машине мы проедем по Амальфитанскому побережью. Прогуляемся по Равелло, Атрани, Амальфи, Праяно, Фуроре, Позитано. Пройдемся по вертикальным улицам старинных поселений, оценим особенности каждого городка и неповторимую архитектуру юга.

Будьте готовы к поездке по головокружительному серпантину над морем. В награду, вы увидите, как вода в течение дня меняет цвет и как закат украшает небеса всеми оттенками золота.

Я расскажу о том, как живут итальянцы сейчас и какой была жизнь в далеком прошлом, чем знамениты места, которые мы с вами окажемся. А еще отведу вас в отличный ресторан с традиционными итальянскими блюдами. Щедрые порции и любовь, с которой они приготовлены, покорят ваше сердце.

Уверена, такое короткое, но насыщенное путешествие станет самым ярким впечатлением из всей поездки на юг Италии!