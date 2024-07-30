8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €300 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Амальфитанскому побережью с ветерком: Равелло, Атрани, Позитано и другие
Откройте для себя Амальфитанское побережье за один день! Путешествие по живописным городам, традиционная кухня и захватывающие виды ждут вас
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье: Равелло, Амальфи и лимонные террасы
Индивидуальная автомобильная экскурсия по жемчужинам Амальфитанского побережья. Исторические события, местные суеверия и дегустация лимончелло
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день. Старт в выбранное вами время с 8.00-10.00
Сегодня в 08:00
9 авг в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров мореплавателей: путешествие на Искья
Искья - древнегреческая колония с термальными источниками и пляжами. Остров здоровья и молодости ждёт вас для незабываемого отдыха и лечения
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рай на земле: прогулка по амальфитанскому побережью
Индивидуальная экскурсия по амальфитанскому побережью. Виллы, соборы и живописные улочки ждут вас в Равелло, Амальфи и Позитано
Начало: Ваш отель в Амальфи
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Флегрейские поля, вулканические кратеры и древние руины
Флегрейские поля - это уникальная возможность увидеть вулканические кратеры, пещеры и древние руины. Погрузитесь в атмосферу истории и природы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
По Амальфитанскому побережью - на скутере
Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
€225 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 июля 2024Огромное спасибо Станиславу за великолепный день на Амальфитанском побережье! Отличный водитель, экскурсовод и человек🤗Благодаря ему этот день стал незабываемым! Показал
- ЛЛюбовь30 мая 2024Живописно! Познавательно! Увлекательно! Мы брали индивидуальную экскурсию, и в компании нашего гида Станислава даже не заметили как пролетело время. Узнали про Амальфитанское побережье всё и даже больше!!)) Получили незабываемые впечатления в сопровождении с рассказами Станислава! Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина10 мая 2024Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
- JJulia30 апреля 2024Незабывамые впечатления! Огромная благодарность Станиславу за прекрасный тур и увлекательные истории.
- AAysel6 января 2024Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам
- ЕЕлена13 октября 2023Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи Позитано, затем опять вернулись
- ИИванна18 октября 2022Это была самая лучшая экскурсия в Италии!!! Было легко, комфортно. Очень рада знакомству и когда приеду обязательно обращусь ещё за экскурсией 🤗😚💋
Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Амальфи в августе 2024
Сейчас в Амальфи в категории "На весь день" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 200 до 400. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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