2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
Амальфитанское побережье - это место, где сливаются природа и история. В рамках индивидуальной экскурсии вы посетите Позитано, Амальфи и Равелло.
В Позитано вас ждут панорамные виды и узкие улочки, в Амальфи читать дальшеуменьшить
- Кафедральный собор Андрея Первозванного и изготовление лимончелло, а в Равелло - виллы Руфоло и Чимброне, а также Кафедральный собор Св. Пантелемона. По пути вы увидите Изумрудную пещеру и Римскую виллу. Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе с профессиональным водителем. Не упустите шанс окунуться в атмосферу одного из самых красивых мест в мире
Эта экскурсия включает в себя посещение всех исторически значимых и одновременно исключительно красивых мест. Я расскажу увлекательные легенды и истории о славном прошлом бывшей морской республики.
Вы побываете на самых замечательных панорамных площадках и познакомитесь с прекрасными городами Позитано, жемчужиной Амальфитанского побережья, Амальфи, где посетите Кафедральный собор Андрея Первозванного и примете участие в изготовлении знаменитого лимончелло, Равелло — место, которому испокон веков принадлежат сердца писателей, композиторов, художников и поэтов. Вы увидите знаменитые виллу Руфоло и виллу Чимброне, а также Кафедральный собор Св. Пантелемона. Равелло напоминает одну большую террасу, каким-то чудом возникшую на крутом склоне над морем, на высоте 350 м. Это самая высокая точка Амальфитанского побережья, и именно здесь я посоветую вам попробовать блюда итальянской кухни по приемлемым ценам.
Кроме того, по пути к городам мы побываем в Изумрудной пещере и посетим Римскую виллу (1 век до н. э.).
Вас ждёт незабываемое путешествие с профессиональным водителем.
Организационные детали
Экскурсия проходит на частном комфортабельном микроавтобусе
В стоимость экскурсии не включено: питание; входные билеты в музеи и виллы (от 3 до 6 евро с человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Амальфи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 486 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Станислав. Мне 39 лет и я очень люблю место, в котором проживаю, а именно Амальфитанское побережье. За 15 лет в Италии я очень хорошо изучил эту страну. читать дальшеуменьшить
Поэтому предлагаю услуги по организации различных видов экскурсий: - это индивидуальные и групповые поездки на личном комфортабельном микроавтобусе 9 мест в различные точки Юга Италии:(Амальфитанское побережье, Салерно, Неаполь, Помпеи, Везувий, Бари, Зоосафари, Казерта, Рим.) А так же предоставляю прогулочный катер и услуги переводчика. Помощь в осуществлении шопинга. Подготовлю любую индивидуальную программу, согласно ваших пожеланий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
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Е
Елена
Добрый день! Хотели бы поблагодарить Станислава за проведенные экскурсии для нашей семьи. Мы проехали по всему побережью, узнали много интересной информации, посетили самые красочные локации! Кроме того, Станислав провел для читать дальшеуменьшить
нас и морскую экскурсию на комфортном катере, во время которой нас ждали потрясающие виды и остановки на приятные купания. С удовольствием готовы рекомендовать Станислава своим знакомым и друзьям! С уважением, Елена, Сергей и Милана.
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И
Ирина
Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился. Будем рекомендовать Станислава своим друзьям!
+1
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Э
Элина
Если есть на свете рай, то это Амальфитанское побережье Италии. Станислав организовал и обеспечил нам день счастья в этом прекрасном месте - показал чудесные уголки и места, скрытые от глаз читать дальшеуменьшить
большинства туристов, провез нас дорогами, на которых дух захватывало от пейзажей, накормил во вкуснейшем ресторане, а еще рассказал про изумительный по вкусу амальфитанский десерт Delizie al limone. Большая благодарность Станиславу за такой прекрасный день!!!
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М
Мария
Благодарю Станислава за великолепную экскурсию. Все было прекрасно организовано, понятно и, конечно, красиво. Станислав чудесно рассказывает детали, делает остановки на фото и прогулки. Рекомендую к посещению однозначно!
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Наталья
Станислав-очень приятный, обаятельный человек. Деликатный гид. Познакомил нас с Амальфитанским побережьем в легком, непринужденном формате, организовал обед в райском ресторанчике в Амальфи, сделал восхитительные фото. День пролетел мгновенно, путешествие было читать дальшеуменьшить
очень комфортным! Я однозначно рекомендую Станислава и формат автомобильного путешествия в компании гида. Вы избавите себя от мытарств с парковой арендованного авто и не потеряете ни секунды времени в поисках красивейших локаций.
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Е
Евгения
Были на экскурсии по Амальфитанскому побережью со Станиславом. Нам очень понравилось. Станислав - отличный рассказчик, опытный водитель комфортной большой машины: даже на горных серпантинах не укачивает. У нас были возможности читать дальшеуменьшить
осмотреть живописные городки побережья с самых выгодных ракурсов, посетили Позитано, Амальфи, Равелло, Изумрудную пещеру. Попробовали замечательный лемончелло, обедали в чудесной традиционной траттории в Амальфи, были в прекрасном соборе Св. Андрея Первозванного, гуляли по узким извилистым улочкам. Все было интересно и, несмотря на то, что мы прошли в этот день довольно много (машина далеко не везде может проехать в этих местах, все же, это не маленький ослик:-)), мы не чувствовали себя уставшими. Большое спасибо!
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