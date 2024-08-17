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1 чел. По популярности 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита Геркуланум: город аристократов у подножия Везувия. Откройте для себя уникальные сохранившиеся артефакты и архитектурные жемчужины Начало: Геркуланум Расписание: Ежедневно с 9.00 € 190 за всё до 10 чел. 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Везувий: история киллера - индивидуальная экскурсия Поднимитесь к кратеру Везувия, одного из самых опасных вулканов Европы. Узнайте о его истории и насладитесь видами на Амальфи и Неаполь Начало: Помпеи, станция Circumvesuviana Расписание: по договоренности € 190 за всё до 10 чел. 6 часов Индивидуальная По Амальфитанскому побережью - на скутере Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии € 225 за человека Другие экскурсии Амальфи

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Популярные места»

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