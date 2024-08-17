2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Геркуланум: город аристократов у подножия Везувия. Откройте для себя уникальные сохранившиеся артефакты и архитектурные жемчужины
Начало: Геркуланум
Расписание: Ежедневно с 9.00
Завтра в 15:00
18 авг в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Везувий: история киллера - индивидуальная экскурсия
Поднимитесь к кратеру Везувия, одного из самых опасных вулканов Европы. Узнайте о его истории и насладитесь видами на Амальфи и Неаполь
Начало: Помпеи, станция Circumvesuviana
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
По Амальфитанскому побережью - на скутере
Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии
Завтра в 14:00
18 авг в 10:00
€225 за человека
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