16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пойдем в горы! Без альпинистского снаряжения! Только с бутылкой воды и в шляпе! Я поведу вас в одно из первых поселений на побережье и расскажу его историю. Великолепные панорамы, открывающиеся повсюду, не оставят равнодушным ни одно сердце! Мы сделаем множество интереснейших фото!

Когда-то все жилища были наверху, так как злые сарацины могли неожиданно подплыть к берегу, и тогда никто не мог быть спасен. Они держали на кораблях черных кошек, которые первыми прыгали на берег, и местные жители очень настораживались, увидав такую кошку...

Программа

Деревушка Понтонэ — типичное поселение того времени, здесь ничего лишнего: церковь Сан-Джованни IX века, площадь, сторожевая башня. Мы пойдем туда, той самой тропинкой, по которой ходили много веков назад, обойдем все постройки и переведем дух в баре.

Спустимся в Амальфи, преодолев более 1000 ступенек, посетим собор Сан-Андреа, прикоснемся на счастье к его затертому до блеска изображению на древнейших воротах, особой достопримечательности, вывезенной когда-то из Константинополя, посидим в прохладе, посмотрим старинные фрески и статуи.

Короткой дорогой вернемся в Атрани, утолим разыгравшийся голод в знаменитом старейшем ресторане, я расскажу о достоинствах блюд и помогу выбрать все самое вкусное!