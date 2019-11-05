16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в одно из первых поселений на Амальфитанском побережье

Alina
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Alina – ваш гид
Мы пойдем в горы! Без альпинистского снаряжения! Только с бутылкой воды и в шляпе! Я поведу вас в одно из первых поселений на побережье и расскажу его историю.

Великолепные панорамы, открывающиеся повсюду, не оставят равнодушным ни одно сердце! Мы сделаем множество интереснейших фото!
66 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
4.81
Поход — горные деревни Италии
Поход — горные деревни Италии

Когда-то все жилища были наверху, так как злые сарацины могли неожиданно подплыть к берегу, и тогда никто не мог быть спасен. Они держали на кораблях черных кошек, которые первыми прыгали на берег, и местные жители очень настораживались, увидав такую кошку...

Программа

Деревушка Понтонэ — типичное поселение того времени, здесь ничего лишнего: церковь Сан-Джованни IX века, площадь, сторожевая башня. Мы пойдем туда, той самой тропинкой, по которой ходили много веков назад, обойдем все постройки и переведем дух в баре.

Спустимся в Амальфи, преодолев более 1000 ступенек, посетим собор Сан-Андреа, прикоснемся на счастье к его затертому до блеска изображению на древнейших воротах, особой достопримечательности, вывезенной когда-то из Константинополя, посидим в прохладе, посмотрим старинные фрески и статуи.

Короткой дорогой вернемся в Атрани, утолим разыгравшийся голод в знаменитом старейшем ресторане, я расскажу о достоинствах блюд и помогу выбрать все самое вкусное!

Поход — горные деревни Италии
Поход — горные деревни Италии
Поход — горные деревни Италии
Поход — горные деревни Италии
Поход — горные деревни Италии
Поход — горные деревни Италии
Поход — горные деревни Италии
Поход — горные деревни Италии
Поход — горные деревни Италии

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alina
Alina
Меня зовут Алина. Я больше 12 лет живу в городе Атрани, на юге Италии. Моя страсть — море и путешествия. Я знаю все интересные места в Амальфи, Атрани Равелло, Минори, Позитано и Сорренто, а также могу рассказать множество занимательных историй.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 ноября 2019
Получили удовольствие от экскурсии и от общения с таким неординарным человеком, как Алина.
3 ноября 2019
Экскурсия с Алиной была, пожалуй, лучшей экскурсией в моей жизни. Мы увидели и прошлись по таким тропам, куда без экскурсовода совершенно точно не попали бы. Алина показала нам горные склоны Атрани и Амальфи, и ее рассказы были наполнены такой любовью к этим местам, что не хотелось, чтобы прогулка заканчивалась. Рекомендую всем, кто собирается посетить эти места, чтобы увидеть их изнутри и насладиться красотой, скрытой от толп туристов на центральных улицах. После прогулки Алина отвела нас в ресторан с чудесной кухней, помогла с выбором магазинов, дала много полезных советов. Нашей семье даже сложно назвать это экскурсией, скорее мы были на прогулке в компании невероятно приятного и как будто давно знакомого человека.
20 октября 2019
Отличная экскурсия по неизбитым местам Амальфийского побережья. Алина - интересный рассказчик, замечательный и заботливый гид, готовая адаптировать свою программу под потребности своих клиентов. Эксурсия будет комфортна для физически подготовленных людей, готовых подниматься в горку :-)
26 августа 2019
Всем доброго дня!! До сих пор мы с дочерью под впечатлением похода в горы между Амальфи и Атрани. Были в Амальфи с 23 августа в разгар сезона, вся Италия в отпуске. Если бы не экскурсия, которую организовала нам гид Алина, то мы увидели бы только огромное количество людей на главных улицах этого чудесного городка. Алина сумела так провести нашу встречу, что мы увидели жизнь этого местечка глазами самих местных жителей. Встретились мы на главной площади Амальфи, восходящими узенькими улочками прошли по городу, поднялись к древнему монастырю на смотровую площадку, полюбовались видом залива. Алина рассказывает так просто и вместе с тем очень содержательно, увлекает своими знаниями и сразу понятно что она очень любит это место!!!Восхождение в горы начиналось в Атрани, еще один сказочный уголок побережья, маленький городок-сказка. Идти все время в горку конечно тяжеловато, но физическая нагрузка с лихвой компенсируется теми впечатлениями , которыми полно путешествие. Не буду всего рассказывать, а то вам будет не интересно !!! В лесу возле горной речки растут инжир и лимоны!!! Местный колорит проявляется во всем, куда не бросишь взгляд. Спускались в Амальфи к вечеру, путешествие заняло 3-3,5 часа. Приятно порадовало, что Алина посоветовала нам магазинчики и рестораны, рассказала где самое вкусное мороженое и местный фаст фуд. Мы с удовольствием поужинали все вместе в прекрасном ресторане с местным домашним вином. Алину все знают, все ей улыбаются и чувствуется что она здесь своя. Спасибо ей большое за прекрасный экскурс в одно из самых замечательных и красивых мест Италии, солнечное Амальфитанское побережье!!! Всем очень советуем!
25 апреля 2019
Мы чудесно погуляли с Алиной, несмотря на не слишком устойчивую погоду. Узнали много интересного об особенностях местной жизни, вкусно пообедали в ресторане, познакомились с его хозяином, поднялись на смотровые площадки, получили множество полезных рекомендаций, порадовались великолепным видам. Прогулка получилась легкой, увлекательной, весёлой. А через пару дней мы снова с удовольствием встретились с Алиной, чтобы пешком прогуляться в Равелло.
5 ноября 2018
Очень рекомендую Алину.... Замечательно провели вчера день с Алиной... Послевкусие от экскурсии не оставляет уже второй день...Помимо новой и интересной информации, потрясающего маршрута, составленного Алиной, шикарных пейзажей, мы получили огромное удовольствие от общения с таким замечательным человеком, как Алина!!!! Всем очень рекомендую!!!!!!
7 октября 2018
С огромной благодарностью будем вспоминать долгими зимними вечерами потрясающие виды побережья, чудесные и таинственные тропинки, интереснейшие рассказы Алины! Все то, что невозможно увидеть и услышать на обычных экскурсиях...
4 октября 2018
Наша экскурсия было по красивым горным городам Равелло и Атрани - упавшее на дорогу дерево помешать посетить деревню. Думаю, что сами мы туда вряд ли попали бы, и вряд ли увидели красоту исторических зданий и садов этих городов. А панорама Амальфи с панорамной площадки! ну и замечательное завершение в аутентичном итальянском ресторанчике! День определенно удался благодаря Алине! спасибо большое.
21 сентября 2018
Алина - великолепнейший гид Амальфийского побережья. Экскурсия была очень познавательной, живой и веселой. Поднявшись на верх мы выпили шампанского, попробовали вкуснейшую пиццу. Алина замечательный человек. Эту экскурсию я рекомендовала бы всем.
15 сентября 2018
Небольшие деревушки редко обращают на себя внимание туриста, однако они хранят в себе историю. Прогулка с Алиной помогла узнать многое о самом побережье, было очень непринужденно, познавательно и небанально. Экскурсию советую всем, кому интересно узнать, как живут местные, и тем, кто устал лежать на пляже.
Ещё 6 отзывов

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