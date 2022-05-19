Сокровищница Святого Януария и греко-римский центр

Мы посетим сокровищницу, которая не имеет себе равных в мире

Мы посетим сокровищницу, которая не имеет себе равных в мире.

Увидим вблизи тысячи бриллиантов, рубинов и изумрудов, серьги, которые стали символом против чумы.

Прогуляемся по греко-римкому историческому центру и улочке Сан-Грегорио Армено.
Сокровищница Святого Януария и греко-римский центр
Сокровищница Святого Януария и греко-римский центр
Сокровищница Святого Януария и греко-римский центр
Сокровищница Святого Януария и греко-римский центр
Сокровищница Святого Януария и греко-римский центр
Сокровищница Святого Януария и греко-римский центр
Сокровищница Святого Януария и греко-римский центр

Что вас ожидает 🤩

  • Музей Сокровищница Святого Януария
  • Кафедральный собор Неаполя Duomo
  • Церковь Сан-Грегорио Армено
  • Церковь Сан-Лоренцо
  • Церковь Св. Павла
  • Мастерские по производству вертепа

Что вас ждет

Вы хотите посмотреть вблизи на тысячи бриллиантов, рубинов и изумрудов?
Хотите увидеть серьги, которые стали символом против чумы?
Знаете ли вы, что целование рыбы, которая является частью прекрасной серебряной статуи, может помочь женщине забеременеть?

Значит вам сюда.

Согласно оценкам, опубликованным в 2010 году, сокровищница Святого Януария не имеет равных в мире — она больше и ценнее сокровищ британской короны и сокровищ российских императоров. Всего собрание даров насчитывает 21 620 предметов.
Далеко не все дары верующих автоматически попадают в сокровищницу. Критерии отбора очень строги: дар должен обладать не только высокой ювелирной, но и уникальной художественной ценностью. Сокровищница Святого Януария не имеет себе равных еще и потому, что за свою более чем семивековую историю ни разу не подверглась разграблению или распродаже.
Музей находится в историческом греко-римском центре, мы осмотрим и его. Это сердце Неаполя, где содержится супер концентрат истории. Этот кусочек города находится под защитой ЮНЕСКО, его называют музей под открытым небом.
Вы увидите старинные церкви, мы пройдем по Спакканаполи, место, где в полном объеме представлены культура и традиции Неаполя, посетим улочку Сан-Грегорио Армено с мастерскими, которые изготавливают рождественский вертеп, сюда отправляются за сувенирами, подарками и уникальными вещичками местных ремесленников.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входной билет — 6 евро/чел.,
  • трансфер.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет — 6 евро/чел.
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кафедральный собор Неаполя Duomo
Завершение: Церковь Сан-Грегорио Армено
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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