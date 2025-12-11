Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Бари на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 85 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Николай Угодник и история города: индивидуальная экскурсия по Бари Исторический центр Бари: базилика Николая Угодника, чудотворная колонна и швабский замок. Узнайте о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари Начало: Возле театра Маргерита €147 за всё до 5 чел. Пешая 1.5 часа 28 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Сказочный Альберобелло: домики-трулло, панорамы и дегустация Погрузитесь в атмосферу сказочного Альберобелло! Увидите уникальные домики-трулло, полюбуетесь панорамой города и попробуете местные деликатесы €147 за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Путешествие по древнему району Сасси в Бари Путешествие в Матеру из Бари откроет перед вами древний город с его уникальными пещерными домами и церквями. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего €215 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Бари

Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бари Николай Угодник и история города Сказочный Альберобелло Древняя Матера В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Бари Самое главное Набережная 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре: Сколько стоит экскурсия по Бари в декабре 2025 Сейчас в Бари в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 215. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5

Экскурсии на русском языке в Бари (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 116 ⭐ отзывов, цены от €147. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль