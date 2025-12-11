Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Бари

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Бари на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Николай Угодник и история города
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Николай Угодник и история города: индивидуальная экскурсия по Бари
Исторический центр Бари: базилика Николая Угодника, чудотворная колонна и швабский замок. Узнайте о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари
Начало: Возле театра Маргерита
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€147 за всё до 5 чел.
Сказочный Альберобелло
Пешая
1.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Альберобелло: домики-трулло, панорамы и дегустация
Погрузитесь в атмосферу сказочного Альберобелло! Увидите уникальные домики-трулло, полюбуетесь панорамой города и попробуете местные деликатесы
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
€147 за всё до 5 чел.
Древняя Матера
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древнему району Сасси в Бари
Путешествие в Матеру из Бари откроет перед вами древний город с его уникальными пещерными домами и церквями. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€215 за всё до 4 чел.

