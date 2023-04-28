3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите главный символ города — Базилику Святого Николая, услышите историю его жизни, почитания и перенесения мощей. Я покажу чудотворную колонну, кровоточащий шип из венка Иисуса Христа, мавзолей Боны Сфорца, серебряный алтарь, древнюю икону и скульптуру св. Николая, мозаичный пол арабского стиля и другие важные реликвии. Во время насыщенной экскурсии вы также увидите архитектуру времен Муссолини, старинные дома аристократических семей, церковь св. Григория, дворец периода лангобардов, Норманско-Швабскую крепость и театр Маргарита. Я расскажу исторические подробности о первых поселениях на месте Бари, мифы и легенды о происхождении города, а еще интересные детали о народах, проживавших в Бари на протяжении многих веков: греках, лангобардах, арабах, норманнах, испанцах и французах.
Прогулка по главным площадям и «макаронной» улице
Вы зайдете в Кафедральный собор Бари, выполненный в романском стиле, и увидите икону Богородицы, византийские фрески и барочную крипту. Заглянете на площадь Меркантиле — место казни налогонеплательщиков. Я покажу расположенные на ней дом композитора Пиччини и средневековую ратушу. Вы погуляете и по другой, не менее интересной площади Феррарезе и осмотрите церковь Вализа, археологические раскопки древней дороги, старый порт, бастион и крепостные стены. Я расскажу об известных исторических личностях, повлиявших на ход истории города: дочери миланского герцога Боне Сфорца, графах Роберте Гвискаре и Карле Анжуйском, королях Вильгельме Злом и Фридрихе II. Вы посмотрите на Иезуитский монастырь и церковь и узнаете об ордене иезуитов и его деятельности в Бари. Пройдетесь по «макаронной» улице и раскроете секреты типичной для региона пасты «орекьетте».
Организационные детали
Дополнительно оплачивается посещение Кафедрального собора — от 5 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Piazza Ferrarese
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Бари
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 474 туристов
Здравствуйте, меня зовут Алина. В Италию я приехала с одним чемоданом в 2004 году, не зная языка и не имея знакомых. Сейчас у меня итальянское гражданство и свой туристический бизнес, читать дальшеуменьшить
за плечами учеба в университете Бари на кафедре искусствоведения. Я — автор путеводителя по Бари, преподаватель экскурсоведения на курсах подготовки гидов, художник и начинающий скульптор. Все мои знания, умения, оптимизм, а главное, любовь к этому замечательному краю — к вашим услугам! Разработанные мной экскурсии придумывались и выверялись годами, они базируются на знаниях искусствоведа, местного жителя и, конечно, ваших вопросах, интересах и пожеланиях, которые я очень старательно изучаю уже не один год. Гарантирую — будет интересно! Помимо сувениров и фотографий, вы увезете домой массу впечатлений, воспоминаний и, надеюсь, любовь к теплому морю и ласковому солнцу юга Италии.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Мы очень благодарны Алине за интересную экскурсию! Живое общение никогда не заменит информацию из Интернета о достопримечательностях города. Алина провела замечательную экскурсию по г. Бари, мы познакомились ближе с этим читать дальшеуменьшить
удивительным городом, узнали столько нового. Апулия- это сказочное место, спасибо Алине за живой, яркий рассказ, ответы, на наши многочисленные вопросы:), дельные советы, внимательное отношение к нашим пожеланиям во время экскурсии. Спасибо Вам большое, Алина, очень рады, что выбрали на сайте именно Вас!
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А
Анастасия
Хотим поделиться впечатлениями от экскурсии в Бари с гидом Алиной. Нам очень понравилась прогулка по этому прекрасному городу - Алина рассказала не только историю этого прекрасного места, но и множество читать дальшеуменьшить
городских легенд. Очень эрудированный гид, с Алиной было интересно и легко общаться. Помимо экскурсии, она ответила на все наши возникшие вопросы и посоветовала хороший ресторанчик. Благодарим Алину и очень рекомендуем всем этого гида!
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А
Алексей
Алина все очень хорошо рассказала о городе Бари, было много очень интересных и неожиданных фактов. Кроме того, Алина оказала нам всю необходимую помощь в организации нашего пребывания и дала много важных советов.
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Наталья
Услуги гида заказывали в последний момент, така как отменили групповую экскурсию. Остались очень довольны работой Алины. Она провела очень содержательную экскурсию по удивительному городу Бари, познакомила со всеми основными достопримечательностями, провела по тайным улочкам, где мы смогли прочувствовать колорит этого старинного южного города. Спасибо Вам.
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Ирина
Экскурсия по Бари с Алиной прошла замечательно: она много знает, но преподносит информацию настолько интересно, что мы не заметили, как пролетело время. Кроме истории,Алина дала нам много ценных советов по пребыванию в Апулии, спасибо ей большое. Всем рекомендуем Алину, как прекрасного гида и человека.
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О
Ольга
Алина провела интересную экскурсию по старому городу Бари. Рассказала много интересного, в том числе много захватывающих легенд. После экскурсии сложилась полная картина истории города. Понравился рассказ о Базилике Св. Николая Чудотворца. Все прошло в спокойном темпе, без суеты.