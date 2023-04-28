3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта индивидуальная экскурсия по Бари подарит вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу южно-итальянского города. Прогулка по старинному центру, знакомство с Базиликой Святого Николая, Кафедральным собором и другими достопримечательностями оставят незабываемые впечатления. Вы узнаете о мифах, истории и культуре Бари, а также о народах, проживавших здесь на протяжении веков. Приветливые местные жители и уютные улочки создадут атмосферу тепла и умиротворения

Описание экскурсии

Бари сквозь века

Вы посетите главный символ города — Базилику Святого Николая, услышите историю его жизни, почитания и перенесения мощей. Я покажу чудотворную колонну, кровоточащий шип из венка Иисуса Христа, мавзолей Боны Сфорца, серебряный алтарь, древнюю икону и скульптуру св. Николая, мозаичный пол арабского стиля и другие важные реликвии. Во время насыщенной экскурсии вы также увидите архитектуру времен Муссолини, старинные дома аристократических семей, церковь св. Григория, дворец периода лангобардов, Норманско-Швабскую крепость и театр Маргарита. Я расскажу исторические подробности о первых поселениях на месте Бари, мифы и легенды о происхождении города, а еще интересные детали о народах, проживавших в Бари на протяжении многих веков: греках, лангобардах, арабах, норманнах, испанцах и французах.

Прогулка по главным площадям и «макаронной» улице

Вы зайдете в Кафедральный собор Бари, выполненный в романском стиле, и увидите икону Богородицы, византийские фрески и барочную крипту. Заглянете на площадь Меркантиле — место казни налогонеплательщиков. Я покажу расположенные на ней дом композитора Пиччини и средневековую ратушу. Вы погуляете и по другой, не менее интересной площади Феррарезе и осмотрите церковь Вализа, археологические раскопки древней дороги, старый порт, бастион и крепостные стены. Я расскажу об известных исторических личностях, повлиявших на ход истории города: дочери миланского герцога Боне Сфорца, графах Роберте Гвискаре и Карле Анжуйском, королях Вильгельме Злом и Фридрихе II. Вы посмотрите на Иезуитский монастырь и церковь и узнаете об ордене иезуитов и его деятельности в Бари. Пройдетесь по «макаронной» улице и раскроете секреты типичной для региона пасты «орекьетте».

Организационные детали