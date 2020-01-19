3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Бари — первое знакомство

Посетить самые интересные места и узнать их историю в компании профессионального искусствоведа

Алина
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Алина – ваш гид
Вы погуляете по старинному центру Бари, который порадует мягким колоритом южно-итальянских городов, атмосферой тепла и уюта.

Приветливые, улыбчивые и никуда не торопящиеся итальянцы зарядят спокойствием и умиротворением.

Я покажу важнейшие городские достопримечательности: Базилику Святого Николая, где хранятся его мощи, Кафедральный собор, площади Меркантиле и Феррарезе и многое другое.

Расскажу о мифах, народах, истории, культуре и традициях Бари и помогу полюбить замечательную столицу Апулии!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Бари — первое знакомство
Бари — первое знакомство

Что вас ожидает

Бари сквозь века
Вы посетите главный символ города — Базилику Святого Николая, услышите историю его жизни, почитания и перенесения мощей. Я покажу чудотворную колонну, кровоточащий шип из венка Иисуса Христа, мавзолей Боны Сфорца, серебряный алтарь, древнюю икону и скульптуру св. Николая, мозаичный пол арабского стиля и другие важные реликвии. Во время насыщенной экскурсии вы также увидите архитектуру времен Муссолини, старинные дома аристократических семей, церковь св. Григория, дворец периода лангобардов, Норманско-Швабскую крепость и театр Маргарита. Я расскажу исторические подробности о первых поселениях на месте Бари, мифы и легенды о происхождении города, а еще интересные детали о народах, проживавших в Бари на протяжении многих веков: греках, лангобардах, арабах, норманнах, испанцах и французах.

Прогулка по главным площадям и «макаронной» улице
Вы зайдете в Кафедральный собор Бари, выполненный в романском стиле, и увидите икону Богородицы, византийские фрески и барочную крипту. Заглянете на площадь Меркантиле — место казни налогонеплательщиков. Я покажу расположенные на ней дом композитора Пиччини и средневековую ратушу. Вы погуляете и по другой, не менее интересной площади Феррарезе и осмотрите церковь Вализа, археологические раскопки древней дороги, старый порт, бастион и крепостные стены. Я расскажу об известных исторических личностях, повлиявших на ход истории города: дочери миланского герцога Боне Сфорца, графах Роберте Гвискаре и Карле Анжуйском, королях Вильгельме Злом и Фридрихе II. Вы посмотрите на Иезуитский монастырь и церковь и узнаете об ордене иезуитов и его деятельности в Бари. Пройдетесь по «макаронной» улице и раскроете секреты типичной для региона пасты «орекьетте».

Бари — первое знакомство
Бари — первое знакомство
Бари — первое знакомство
Бари — первое знакомство
Бари — первое знакомство
Бари — первое знакомство
Бари — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Здравствуйте, меня зовут Алина. В Италию я приехала с одним чемоданом в 2004 году, не зная языка и не имея знакомых. Сейчас у меня итальянское гражданство и свой туристический бизнес, за плечами учеба в университете Бари на кафедре искусствоведения. Я — автор путеводителя по Бари, преподаватель экскурсоведения на курсах подготовки гидов, художник и начинающий скульптор. Все мои знания, умения, оптимизм, а главное, любовь к этому замечательному краю — к вашим услугам! Разработанные мной экскурсии придумывались и выверялись годами, они базируются на знаниях искусствоведа, местного жителя и, конечно, ваших вопросах, интересах и пожеланиях, которые я очень старательно изучаю уже не один год. Гарантирую — будет интересно! Помимо сувениров и фотографий, вы увезете домой массу впечатлений, воспоминаний и, надеюсь, любовь к теплому морю и ласковому солнцу юга Италии.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 января 2020
Алина провела интересную экскурсию по старому городу Бари. Рассказала много интересного, в том числе много захватывающих легенд. После экскурсии сложилась полная картина истории города. Понравился рассказ о Базилике Св. Николая Чудотворца. Все прошло в спокойном темпе, без суеты.
5 сентября 2019
Экскурсия по Бари с Алиной прошла замечательно: она много знает, но преподносит информацию настолько интересно, что мы не заметили, как пролетело время. Кроме истории,Алина дала нам много ценных советов по пребыванию в Апулии, спасибо ей большое.
Всем рекомендуем Алину, как прекрасного гида и человека.
Наталия
23 мая 2019
Моё первое знакомство с Бари состоялось 😊. Большое спасибо Алине за экскурсию.

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