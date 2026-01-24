Матера - одно из древнейших поселений на планете. Узкие улочки с домами, вырубленными в скалах, сохранили первозданный вид.Вы услышите о прошлом и настоящем Матеры, узнаете о местном быте и раскроете

секреты колоритного селения. Посетите район Сасси, внесенный в список ЮНЕСКО, и загляните в заброшенные домики. В доме-музее узнаете о быте крестьян, а в скальной церкви средних веков - о жизни монахов. Матера удивит вас сочетанием древности и современности

Описание экскурсии

Культурная столица 2019 года

Мы отправимся исследовать район Сасси — самую древнюю часть города. История этого уникального места уходит корнями в эпоху палеолита. Я расскажу о трудностях, с которыми пришлось столкнуться местным поселенцам, отвоевывая место под солнцем. Объясню, почему этот район, сегодня внесенный в список ЮНЕСКО, совсем недавно считался позором страны. И почему на самом деле жители гордились своими домами в пещерах.

Жизнь в пещерах

Вы заглянете в некоторые из заброшенных домиков, узнаете, как и когда они были покинуты, и раскроете их тайны. В доме-музее, где воссоздана обстановка современного пещерного жилища, услышите о быте крестьян. Посетите скальную церковь средних веков: эти стены часто укрывали от гонений монахов — в городе немало и других подобных церквей с интересными византийскими росписями. Матера древняя и её современная кипящая жизнь — вы удивитесь тому, как органично сплелись прошлое и настоящее в этом городе.

Организационные детали