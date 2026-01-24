Путешествие в Матеру из Бари откроет перед вами древний город с его уникальными пещерными домами и церквями. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Матера - одно из древнейших поселений на планете. Узкие улочки с домами, вырубленными в скалах, сохранили первозданный вид.
Вы услышите о прошлом и настоящем Матеры, узнаете о местном быте и раскроете читать дальшеуменьшить
секреты колоритного селения. Посетите район Сасси, внесенный в список ЮНЕСКО, и загляните в заброшенные домики. В доме-музее узнаете о быте крестьян, а в скальной церкви средних веков - о жизни монахов. Матера удивит вас сочетанием древности и современности
Мы отправимся исследовать район Сасси — самую древнюю часть города. История этого уникального места уходит корнями в эпоху палеолита. Я расскажу о трудностях, с которыми пришлось столкнуться местным поселенцам, отвоевывая место под солнцем. Объясню, почему этот район, сегодня внесенный в список ЮНЕСКО, совсем недавно считался позором страны. И почему на самом деле жители гордились своими домами в пещерах.
Жизнь в пещерах
Вы заглянете в некоторые из заброшенных домиков, узнаете, как и когда они были покинуты, и раскроете их тайны. В доме-музее, где воссоздана обстановка современного пещерного жилища, услышите о быте крестьян. Посетите скальную церковь средних веков: эти стены часто укрывали от гонений монахов — в городе немало и других подобных церквей с интересными византийскими росписями. Матера древняя и её современная кипящая жизнь — вы удивитесь тому, как органично сплелись прошлое и настоящее в этом городе.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и включает множество подъемов и спусков, поэтому прошу запастись мягкой удобной обувью
Проезд до Матеры не входит в стоимость экскурсии
Из Бари можно добраться поездом (около 15 евро за человека туда и обратно)
Также я могу организовать для вас трансфер на автомобиле (стоимость варьируется в зависимости от места отправления)
Возможно провести экскурсию на английском языке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Бари
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1375 туристов
Меня зовут Надежда, я живу в Бари c 2012 года, очень люблю и свой город, и весь регион Апулия — интереснейшее, ещё мало изведанное туристами место — и стараюсь «заразить» этой любовью и своих путешественников. На протяжении многих лет работаю в сфере туризма, увлекаюсь изучением иностранных языков и очень люблю показывать и рассказывать о своём городе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
Матера - крайне необычный город. Для человека, повидавшего много на нашей планете, он станет открытием! А Надежда прекрасно провела нас по всем историческим этапам этого удивительного места. Много ракурсов, древние храмы и истории, погружение в какую-то невероятную историю жизни древних людей и почти что и наших современников.
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М
Марина
Матера-уникальный город,но познавать его лучше с помощью гида. Это сэкономит силы и время. Надежда хорошо продумала маршрут и поделилась полезной информацией,что позволило познакомиться с этим удивительным городом полноценно и разносторонне. Однозначно рекомендую посещение Матеры всем,кто интересуется историей и старинной архитектурой,а потрясающие виды города и окрестностей не оставят равнодушными любителей фотографий.
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Ольга
Экскурсовод Надежда прекрасно организовала нашу поездку в Матера. Все очень понравилось. Мы брали индивидуальную экскурсию ни минуты не пожалели. Надежда рассказывает интересно, советует места куда можно сходить, спасибо.
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Irina
Прекрасная, не утомительная и содержательная экскурсия