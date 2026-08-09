59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Церкви Бари Исторический центр очень компактный, так что наша пешеходная экскурсия не будет утомительной. На площади чуть более одного квадратного километра разместилось около 40 церквей, я покажу вам самые примечательные из них. Вы посетите базилику Николая Угодника, где хранятся его мощи, сможете прикоснуться к чудотворной колонне, а если экскурсия пройдет утром в четверг, то при желании можете поприсутствовать на православной службе.
Обзорная экскурсия по центру Мы прогуляемся по живописному историческому центру, который сохранил свою первозданность как, наверное, ни один другой крупный город: он жилой и живой, здесь можно запросто ошибиться дверью и вместо уютного ресторанчика попасть прямо на кухню к бабушке-хозяйке и увидеть, как она ловко делает местный деликатес — пасту орекьетте! В ходе нашей обзорной экскурсии я расскажу вам историю города, о связанных с ним исторических личностях, конечно же, о Николае Угоднике, о современной жизни Старой Бари (как любовно называют свой квартал жители старого города) и о некоторых забавных фактах. Вы увидите также величественный швабский замок, узнаете, почему Санта-Клаус носит красно-белые одежды и почему всегда нужно внимательно читать заключаемые договора.
После экскурсии вы сможете отведать вкуснейшую настоящую итальянскую пиццу или морепродукты, походить по магазинам — шопинг в Бари вполне достойный при невысоких ценах, а летом съездить на пляж или просто прогуляться по набережной.
Организационные детали
Возможно провести экскурсию на английском языке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле театра Маргерита
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Бари
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1378 туристов
Меня зовут Надежда, я живу в Бари c 2012 года, очень люблю и свой город, и весь регион Апулия — интереснейшее, ещё мало изведанное туристами место — и стараюсь «заразить» этой любовью и своих путешественников. На протяжении многих лет работаю в сфере туризма, увлекаюсь изучением иностранных языков и очень люблю показывать и рассказывать о своём городе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
Наше знакомство с Бари стало ещё прекраснее благодаря Надежде! ❤️ Замечательный гид, невероятно интересно рассказывает и влюбляет в этот город с первых минут. Однозначно рекомендую! 🇮🇹✨
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Татьяна
всё было просто прекрасно, всё что я хотела от этого дня всё получилось. Попала сразу на три православные службы в Базилике Святого Николая. Всем мира, добра и Божьего Благословения
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Е
Елена
Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно, за короткое время познакомиться с Бари прекрасный вариант экскурсия.
Всем советую посетить однозначно храм с читать дальшеуменьшить
останками Николая чудотворца, в церковной лавке купить свечи(запах волшебный), ладанки и миру!!!! А вот покупать макароны местных умельцев не советую - крупные формы красивые, но через пару дней все покрылись плесенью!!!!! Берите маленькие - они плотные и вкусненькие.
Порт находится в пешей доступности от исторической части, вполне возможно изучить карту и прогуляться самостоятельно. Все рядом и логично расположено. Недалеко расположены современные кварталы с магазинами популярными, можно найти хорошие вещи со скидками.
+1
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В
Виктория
Благодарим Надежду за интересную, содержательную и познавательную экскурсию. Мы узнали много нового о свт. Николае Чудотворце, его мощах и храме и прогулялись по улочкам, увидев быт местных жителей🌿 Надежда оперативно читать дальшеуменьшить
и с удовольствием отвечала на наши вопросы, подсказала гастрономические заведения и подавала информацию очень доступным языком! 🤗 Верным решением было взять экскурсию утром, поскольку температура воздуха комфортная, людей мало, улицы чистые. Рекомендуем🤍
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С
Светлана
Спасибо большое Надежде за интересную и познавательную экскурсию.
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Екатерина
впечатления прекрасные!
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