59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Николай Угодник и история города

Исторический центр Бари: базилика Николая Угодника, чудотворная колонна и швабский замок. Узнайте о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари
Древний средиземноморский город Бари привлекает паломников со всего мира благодаря мощам Святого Николая, почитаемого как католиками, так и православными.

Прогулка по Бари включает посещение базилики Николая Угодника, где хранятся его мощи,
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а также знакомство с историческим центром города.

Вы увидите величественный швабский замок, узнаете интересные факты о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари.

Экскурсия завершится возможностью отведать итальянскую пиццу или морепродукты, а также насладиться шопингом и прогулкой по набережной

5
89 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Посещение базилики Николая Угодника
  • 🏰 Величественный швабский замок
  • 🍕 Вкуснейшая итальянская кухня
  • 🛍️ Достойный шопинг по невысоким ценам
  • 🏖️ Прогулка по живописной набережной
Николай Угодник и история города
Николай Угодник и история города
Николай Угодник и история города

Что можно увидеть

  • Базилика Николая Угодника
  • Швабский замок
  • Исторический центр Бари

Описание экскурсии

Церкви Бари
Исторический центр очень компактный, так что наша пешеходная экскурсия не будет утомительной. На площади чуть более одного квадратного километра разместилось около 40 церквей, я покажу вам самые примечательные из них. Вы посетите базилику Николая Угодника, где хранятся его мощи, сможете прикоснуться к чудотворной колонне, а если экскурсия пройдет утром в четверг, то при желании можете поприсутствовать на православной службе.

Обзорная экскурсия по центру
Мы прогуляемся по живописному историческому центру, который сохранил свою первозданность как, наверное, ни один другой крупный город: он жилой и живой, здесь можно запросто ошибиться дверью и вместо уютного ресторанчика попасть прямо на кухню к бабушке-хозяйке и увидеть, как она ловко делает местный деликатес — пасту орекьетте! В ходе нашей обзорной экскурсии я расскажу вам историю города, о связанных с ним исторических личностях, конечно же, о Николае Угоднике, о современной жизни Старой Бари (как любовно называют свой квартал жители старого города) и о некоторых забавных фактах. Вы увидите также величественный швабский замок, узнаете, почему Санта-Клаус носит красно-белые одежды и почему всегда нужно внимательно читать заключаемые договора.

После экскурсии вы сможете отведать вкуснейшую настоящую итальянскую пиццу или морепродукты, походить по магазинам — шопинг в Бари вполне достойный при невысоких ценах, а летом съездить на пляж или просто прогуляться по набережной.

Организационные детали

Возможно провести экскурсию на английском языке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле театра Маргерита
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Бари
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1378 туристов
Меня зовут Надежда, я живу в Бари c 2012 года, очень люблю и свой город, и весь регион Апулия — интереснейшее, ещё мало изведанное туристами место — и стараюсь «заразить» этой любовью и своих путешественников. На протяжении многих лет работаю в сфере туризма, увлекаюсь изучением иностранных языков и очень люблю показывать и рассказывать о своём городе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
Наше знакомство с Бари стало ещё прекраснее благодаря Надежде! ❤️ Замечательный гид, невероятно интересно рассказывает и влюбляет в этот город с первых минут.
Однозначно рекомендую! 🇮🇹✨
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Татьяна
всё было просто прекрасно, всё что я хотела от этого дня всё получилось. Попала сразу на три православные службы в Базилике Святого Николая. Всем мира, добра и Божьего Благословения
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Е
Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно, за короткое время познакомиться с Бари прекрасный вариант экскурсия.

Всем советую посетить однозначно храм с
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останками Николая чудотворца, в церковной лавке купить свечи(запах волшебный), ладанки и миру!!!! А вот покупать макароны местных умельцев не советую - крупные формы красивые, но через пару дней все покрылись плесенью!!!!! Берите маленькие - они плотные и вкусненькие.

Порт находится в пешей доступности от исторической части, вполне возможно изучить карту и прогуляться самостоятельно. Все рядом и логично расположено.
Недалеко расположены современные кварталы с магазинами популярными, можно найти хорошие вещи со скидками.

Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно,
Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно,
Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно,
Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно,
Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно,
Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно,
Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно,
Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно,+1
Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно,
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В
Благодарим Надежду за интересную, содержательную и познавательную экскурсию. Мы узнали много нового о свт. Николае Чудотворце, его мощах и храме и прогулялись по улочкам, увидев быт местных жителей🌿 Надежда оперативно
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и с удовольствием отвечала на наши вопросы, подсказала гастрономические заведения и подавала информацию очень доступным языком! 🤗 Верным решением было взять экскурсию утром, поскольку температура воздуха комфортная, людей мало, улицы чистые.
Рекомендуем🤍

Благодарим Надежду за интересную, содержательную и познавательную экскурсию. Мы узнали много нового о свт. Николае Чудотворце,
Благодарим Надежду за интересную, содержательную и познавательную экскурсию. Мы узнали много нового о свт. Николае Чудотворце,
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С
Спасибо большое Надежде за интересную и познавательную экскурсию.
Спасибо большое Надежде за интересную и познавательную экскурсию.
Спасибо большое Надежде за интересную и познавательную экскурсию.
Спасибо большое Надежде за интересную и познавательную экскурсию.
Спасибо большое Надежде за интересную и познавательную экскурсию.
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Екатерина
впечатления прекрасные!
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