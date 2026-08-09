59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Древний средиземноморский город Бари привлекает паломников со всего мира благодаря мощам Святого Николая, почитаемого как католиками, так и православными.Прогулка по Бари включает посещение базилики Николая Угодника, где хранятся его мощи,

а также знакомство с историческим центром города. Вы увидите величественный швабский замок, узнаете интересные факты о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари. Экскурсия завершится возможностью отведать итальянскую пиццу или морепродукты, а также насладиться шопингом и прогулкой по набережной

Описание экскурсии

Церкви Бари

Исторический центр очень компактный, так что наша пешеходная экскурсия не будет утомительной. На площади чуть более одного квадратного километра разместилось около 40 церквей, я покажу вам самые примечательные из них. Вы посетите базилику Николая Угодника, где хранятся его мощи, сможете прикоснуться к чудотворной колонне, а если экскурсия пройдет утром в четверг, то при желании можете поприсутствовать на православной службе.

Обзорная экскурсия по центру

Мы прогуляемся по живописному историческому центру, который сохранил свою первозданность как, наверное, ни один другой крупный город: он жилой и живой, здесь можно запросто ошибиться дверью и вместо уютного ресторанчика попасть прямо на кухню к бабушке-хозяйке и увидеть, как она ловко делает местный деликатес — пасту орекьетте! В ходе нашей обзорной экскурсии я расскажу вам историю города, о связанных с ним исторических личностях, конечно же, о Николае Угоднике, о современной жизни Старой Бари (как любовно называют свой квартал жители старого города) и о некоторых забавных фактах. Вы увидите также величественный швабский замок, узнаете, почему Санта-Клаус носит красно-белые одежды и почему всегда нужно внимательно читать заключаемые договора.

После экскурсии вы сможете отведать вкуснейшую настоящую итальянскую пиццу или морепродукты, походить по магазинам — шопинг в Бари вполне достойный при невысоких ценах, а летом съездить на пляж или просто прогуляться по набережной.

Организационные детали

Возможно провести экскурсию на английском языке.