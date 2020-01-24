59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Церкви Бари Исторический центр очень компактный, так что наша пешеходная экскурсия не будет утомительной. На площади чуть более одного квадратного километра разместилось около 40 церквей, я покажу вам самые примечательные из них. Вы посетите базилику Николая Угодника, где хранятся его мощи, сможете прикоснуться к чудотворной колонне, а если экскурсия пройдет утром в четверг, то при желании можете поприсутствовать на православной службе.
Обзорная экскурсия по центру Мы прогуляемся по живописному историческому центру, который сохранил свою первозданность как, наверное, ни один другой крупный город: он жилой и живой, здесь можно запросто ошибиться дверью и вместо уютного ресторанчика попасть прямо на кухню к бабушке-хозяйке и увидеть, как она ловко делает местный деликатес — пасту орекьетте! В ходе нашей обзорной экскурсии я расскажу вам историю города, о связанных с ним исторических личностях, конечно же, о Николае Угоднике, о современной жизни Старой Бари (как любовно называют свой квартал жители старого города) и о некоторых забавных фактах. Вы увидите также величественный швабский замок, узнаете, почему Санта-Клаус носит красно-белые одежды и почему всегда нужно внимательно читать заключаемые договора.
После экскурсии вы сможете отведать вкуснейшую настоящую итальянскую пиццу или морепродукты, походить по магазинам — шопинг в Бари вполне достойный при невысоких ценах, а летом съездить на пляж или просто прогуляться по набережной.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Надежда, я живу в Бари c 2012 года, очень люблю и свой город, и весь регион Апулия — интереснейшее, еще мало изведанное туристами место — и стараюсь «заразить» этой любовью и своих клиентов. Работаю на протяжении многих лет в сфере туризма, увлекаюсь изучением иностранных языков и очень люблю показывать и рассказывать о своем городе.
Надежда один из лучших экскурсоводов, встречавшихся мне. Отмечаю прекрасное знание предмета экскурсии и великолепный литературный русский язык. Узнал много нового, скрытого от самостоятельного туриста. Время пролетело незаметно. Спасибо большое. Рекомендую всем, кому интересны не банальные даты и факты, а взгляд на город и его историю вдумчивого и начитанного человека.
Елена
5 января 2020
Доброжелательный гид. Проявляла гибкость в зависимости от наших пожеланий. Уделила нам больше времени, чем это было обозначено в экскурсии. Материалом владеет свободно. Особенно понравилась прогулка по Старому городу с ценными комментариями экскурсовода. Городом Бари и экскурсоводом Надеждой остались довольны! Спасибо!
Екатерина
28 ноября 2019
Отличная!
Сергей
5 ноября 2019
Надежда-прекрасно провела экскурсию .Ответила на все интересующие нас вопросы.Помогла в выборе сувениров.Надежда прекрасный и отзывчивый экскурсовод.
Ростислав
2 ноября 2019
Отличная экскурсия и Надежда потрясающий экскурсовод со знанием города и истории, легенд и местного колорита! Спасибо!)
Екатерина
29 октября 2019
Здравствуйте! Я думаю экскурсия подойдет всем.особенно тем кто любит и почитает святого Николая Угодника.наш гид очень интересно рассказала о достопримечателбности города.
Анастасия
18 октября 2019
Надежда не профессиональный гид, это чувствуется. Но, в целом, экскурсия дополнила общее восприятие и впечатление о городе.
И я ожидала, что в рассказах будут ссылки на какие-то источники о Николае Чудотворце, но этого не было. И честно сказать, рассказывать туристам, что Николай Чудотворец покровитель проституток у католиков, это как-то не вяжется с нашим менталитетом и отношением к святому, тем более что большая часть туристов города, это паломники и у них очень трепетное и уважительное отношение к Николаю Чудотворцу. К примеру, при посещении Иерусалима с нашим гидом была идентификация почти каждого места в городе с событиями Иисуса по священописаниям. Если быть точнее, я бы в названии экскурсии убрала Николая угодника и назвала бы точнее эту экскурсию как знакомство с городом.
Ирина
12 октября 2019
Экскурсия понравилась, несмотря на то, что в некоторых датах и фактах есть расхождения с историческими фактами, но как говорится «теперь у всех своя история». При самостоятельном осмотре города, мы даже не обратили внимание на какие-то детали, а Надежда обратила наше внимание на эти объекты, хотя мы там несколько раз проходили и не увидели). Время пролетело не заметно.
Прогулка по колоритному южному городку и знакомство с домиками-трулло
Городок Альберобелло знаменит, прежде всего, своими сказочными домиками-трулло, которые будто сошли со страниц старинных сказок. Я проведу вас по живописному центру городка и познакомлю с этими причудливыми домиками. Вы узнаете, почему у трулло такая странная форма, кто и зачем их создавал и даже увидите единственную в мире церковь, построенную в форме трулло. А после прогулки вас ждет небольшая дегустация местных деликатесов! :)
Шаг за шагом раскрыть главные и секретные места столицы Апулии на насыщеной обзорной экскурсии
Бари — красивый, душевный и очень колоритный город, где случаются чудеса и исполняются заветные желания. Вы погуляете по его извилистым улочкам, увидите основные достопримечательности и отыщете тайные уголки. Я помогу расшифровать местную историю, традиции и менталитет, сделав все, чтобы вы надолго запомнили нашу встречу.
Вы посетите главные религиозные святыни города, почувствуете дух и таинственную атмосферу средневекового центра, познакомитесь с культурой, архитектурой и кухней столицы Апулии. Услышите самые интересные факты из многовекового прошлого Бари и поймете, почему уже почти тысячу лет сюда приезжают паломники со всего мира. А еще я с радостью поделюсь привычками и любопытными особенностями местных жителей.
Очаровательные домики-трулло и другие прелести живописного городка в провинции Бари
Приглашаю погрузиться в историю крестьянской жизни провинции Бари, визитной карточкой которой являются необычные домики «трулло» живописного итальянского городка Альберобелло. Это место, с его незамысловатым бытом и особым очарованием, станет для вас настоящим открытием и влюбит в себя.