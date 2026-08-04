23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Альберобелло славится своими уникальными домиками-трулло, которые выглядят как из сказки.Прогулка по живописным улочкам города позволит узнать историю этих строений, их необычную форму и предназначение. В программе также посещение единственной в

мире церкви-трулло и дегустация местных деликатесов. Завершит экскурсию захватывающая панорама города с высоты, открывающая вид на тысячи белоснежных домиков с конусообразными крышами. Альберобелло внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает его уникальность и значимость

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с домиками-трулло

Мы посетим самый живописный район трулло Монти, где я проведу вас по узким улочкам и расскажу историю этих уникальных домиков: как они появились, почему имеют такую странную форму, кто и как в них раньше жил. Вы увидите мастера-трулларо, который до сих пор делает макеты трулло (правда, уже не в натуральную величину:)) Вы рассмотрите жилой трулло, увидите множество интересных трулло-магазинов и сувенирных лавок, а также посетите единственную в мире церковь в форме трулло.

Панорама Альберобелло

Поднимемся на смотровую площадку и рассмотрим городок с высоты. Такого вы не увидите больше нигде: захватывающая дух панорама из тысячи маленьких, будто игрушечных выбеленных домиков с крышами-конусами, которые сложены на манер египетских пирамид! За это своеобразие и уникальность Альберобелло был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что уже о многом говорит.

Местные деликатесы

После нашей неутомительной прогулки вас ждет совершенно бесплатная дегустация местных деликатесов, вин или ликеров. Здесь вы сможете оценить истинно южное гостеприимство местных жителей и слегка подкрепиться перед обратной дорогой!

А самые активные путешественники могут после посещения Альберобелло заехать в гроты Кастеллана (уникальный комплекс карстовых пещер на глубине 70 метров и протяженностью в 1,5 километра) и полюбоваться уникальным творением природы.

Организационные детали