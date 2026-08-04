23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы посетим самый живописный район трулло Монти, где я проведу вас по узким улочкам и расскажу историю этих уникальных домиков: как они появились, почему имеют такую странную форму, кто и как в них раньше жил. Вы увидите мастера-трулларо, который до сих пор делает макеты трулло (правда, уже не в натуральную величину:)) Вы рассмотрите жилой трулло, увидите множество интересных трулло-магазинов и сувенирных лавок, а также посетите единственную в мире церковь в форме трулло.
Панорама Альберобелло
Поднимемся на смотровую площадку и рассмотрим городок с высоты. Такого вы не увидите больше нигде: захватывающая дух панорама из тысячи маленьких, будто игрушечных выбеленных домиков с крышами-конусами, которые сложены на манер египетских пирамид! За это своеобразие и уникальность Альберобелло был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что уже о многом говорит.
Местные деликатесы
После нашей неутомительной прогулки вас ждет совершенно бесплатная дегустация местных деликатесов, вин или ликеров. Здесь вы сможете оценить истинно южное гостеприимство местных жителей и слегка подкрепиться перед обратной дорогой!
А самые активные путешественники могут после посещения Альберобелло заехать в гроты Кастеллана (уникальный комплекс карстовых пещер на глубине 70 метров и протяженностью в 1,5 километра) и полюбоваться уникальным творением природы.
Организационные детали
Транспорт до Альберобелло не входит в стоимость прогулки, я встречу вас уже в городе. Из Бари сюда можно добраться поездом (15 евро туда и обратно).
Могу помочь вам с трансфером, но его стоимость может варьироваться в зависимости от места отправления. Подробности можно уточнить в переписке.
Возможно провести экскурсию на английском языке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Бари
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1375 туристов
Меня зовут Надежда, я живу в Бари c 2012 года, очень люблю и свой город, и весь регион Апулия — интереснейшее, ещё мало изведанное туристами место — и стараюсь «заразить» этой любовью и своих путешественников. На протяжении многих лет работаю в сфере туризма, увлекаюсь изучением иностранных языков и очень люблю показывать и рассказывать о своём городе.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
+2
Вам был полезен этот отзыв?
E
Ekaterina
Огромная благодарность Надежде!! Выше всяких похвал ❤️Экскурсия замечательная, полная, не оставляющая никаких дополнительных вопросов. В нашей группе был итальянец, и Надежда справилась без проблем. Хорошо продуманный маршрут, очень интересные исторические читать дальшеуменьшить
факты,поданные зачастую юмором, дегустация ( очень в тему)), все даже неудобные вопросы-нашли свои ответы:) Надежда помогла с трансфером -нам понадобилось две машины, и все было организовано на высоком уровне. Наша разношёрстная группа, была единогласно в абсолютном восторге. Очень рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Карина
Спасибо за замечательную экскурсию. Огромное спасибо Надежде!!! Все было невероятно интересно!!! От Надежды я узнала много интересного из истории Италии и итальянцах, увидела много интересных мест и самое главное, что читать дальшеуменьшить
благодаря Нади, мое путешествие по югу Италии было насыщенным, ярким и незабываемым!!! Всем советую. (P.S. Надежда помогла мне с ориентирами по городу, помогла понять как передвигаться общественным транспортом - это ни с чем несравнимая помощь путешественнику незнающего ни слова по итальянски.)
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оксана
Мы получили удовольствие от экскурсии с Надеждой. Побывали в сказочном городке Альберобелло с домиками трулле непохожими ни на какие другие. Надежда организовала нам трансфер из порта, так как были ограничения читать дальшеуменьшить
по времени стоянки нашего лайнера. Мы успели насладиться атмосферой сказочного городка и вернуться вовремя. Все было отлично организовано! Могу рекомендовать Надежду всем, кто хочет увидеть Альберобелло своими глазами! Спасибо от всей нашей компании из Лейпцига!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Это действительно сказочный городок Альберобелло! Надежда супер прекрасный гид. Хороший и организованный трансфер. Очень приятное и познавательно проведенное время. Замечательная компания с замечательными людьми. Всем, кто приезжает в город Бари, очень рекомендую побывать на этой экскурсии. Поверьте, она оставит у вас самые замечательные и незабываемые впечатления.