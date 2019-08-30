23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по колоритному южному городку и знакомство с домиками-трулло

Надежда
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Надежда – ваш гид
Городок Альберобелло знаменит, прежде всего, своими сказочными домиками-трулло, которые будто сошли со страниц старинных сказок.

Я проведу вас по живописному центру городка и познакомлю с этими причудливыми домиками.

Вы узнаете, почему у трулло такая странная форма, кто и зачем их создавал и даже увидите единственную в мире церковь, построенную в форме трулло.

А после прогулки вас ждет небольшая дегустация местных деликатесов! :)
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии23 отзыва
4.7
Сказочный Альберобелло
Сказочный Альберобелло

Что вас ожидает

Знакомство с домиками-трулло
Мы посетим самый живописный район трулло Монти, где я проведу вас по узким улочкам и расскажу историю этих уникальных домиков: как они появились, почему имеют такую странную форму, кто и как в них раньше жил. Вы увидите мастера-трулларо, который до сих пор делает макеты трулло (правда, уже не в натуральную величину :)) Вы рассмотрите жилой трулло, увидите множество интересных трулло-магазинов и сувенирных лавок, а также посетите единственную в мире церковь в форме трулло.

Панорама Альберобелло
Поднимемся на смотровую площадку и рассмотрим городок с высоты. Такого вы не увидите больше нигде: захватывающая дух панорама из тысячи маленьких, будто игрушечных выбеленных домиков с крышами-конусами, которые сложены на манер египетских пирамид! За это своеобразие и уникальность Альберобелло был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что уже о многом говорит.

Местные деликатесы
После нашей неутомительной прогулки вас ждет совершенно бесплатная дегустация местных деликатесов, вин или ликеров. Здесь вы сможете оценить истинно южное гостеприимство местных жителей и слегка подкрепиться перед обратной дорогой!

А самые активные путешественники могут после посещения Альберобелло заехать в гроты Кастеллана (уникальный комплекс карстовых пещер на глубине 70 метров и протяженностью в 1,5 километра) и полюбоваться уникальным творением природы.

Организационные детали

Транспорт до Альберобелло не входит в стоимость прогулки, я встречаю туристов уже в городе. Из Бари сюда можно добраться поездом (15 евро туда и обратно). Также могу помочь вам с трансфером, но его стоимость может варьироваться в зависимости от места отправления.

Сказочный Альберобелло
Сказочный Альберобелло
Сказочный Альберобелло
Сказочный Альберобелло

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Меня зовут Надежда, я живу в Бари c 2012 года, очень люблю и свой город, и весь регион Апулия — интереснейшее, еще мало изведанное туристами место — и стараюсь «заразить» этой любовью и своих клиентов. Работаю на протяжении многих лет в сфере туризма, увлекаюсь изучением иностранных языков и очень люблю показывать и рассказывать о своем городе.
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Антон
30 августа 2019
Весьма познавательная и интересная экскурсия. Надежда, спасибо Вам!
11 августа 2019
Интересно, содержательно, структурированно, хочется, чтобы все мои друзья тоже посетили эту экскурсию и получили столько же положительных впечатлений, как я!
9 августа 2019
Надежда очень хороший рассказчик и собеседник. Рассказала не только о достопримечательностях но и о истории города и провинции. На все вопросы отвечала со знанием исторического материала. Провела в те места в которых мы бы точно не побывали. Экскурсией очень довольны.
21 июля 2019
Огромная благодарность Надежде !! Выше всяких похвал ❤️️Экскурсия замечательная, полная, не оставляющая никаких дополнительных вопросов. В нашей группе был итальянец, и Надежда справилась без проблем. Хорошо продуманный маршрут, очень интересные исторические факты,поданные зачастую юмором, дегустация ( очень в тему)), все даже неудобные вопросы-нашли свои ответы :) Надежда помогла с трансфером -нам понадобилось две машины, и все было организовано на высоком уровне. Наша разношёрстная группа, была единогласно в абсолютном
восторге. Очень рекомендуем !
23 июня 2019
Очень понравилась экскурсия. Альберабелло действительно сказочный! Успели и много узнать из истории поселения и осталось время на фотографирование. Организовано все было очень удобно. Трансфер был очень кстати.
Большое спасибо Надежде!
22 июня 2019
Очень интересная экскурсия. Спасибо Надежде за организацию.
8 июня 2019
Надежда умница.
Все прекрасно!
Александра
29 мая 2019
Спасибо Надежде за интересный рассказ. Отличная экскурсия!
Морозова
18 октября 2018
Огромное спасибо Надежде!!! Все понравилось, интересный рассказ, прогулка по городку .Надежда очень тактично себя ведёт, не подгоняет, все рассказывает, даёт время рассмотреть и сфотографировать. Речь очень грамотная, много интересных фактов. Думаю экскурсия понравиться всем, такого больше нигде нет.Выбирайте гида— Надежду, не пожалеете. Спасибо огромное.
15 сентября 2018
Очень интересная экскурсия, всем рекомендую посетить этот сказочный город! Прекрасный вид для ваших незабываемых фото!
Ещё 13 отзывов

Надежда проводит ещё 1 экскурсию

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