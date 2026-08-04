23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Сказочный Альберобелло

Погрузитесь в атмосферу сказочного Альберобелло! Увидите уникальные домики-трулло, полюбуетесь панорамой города и попробуете местные деликатесы
Альберобелло славится своими уникальными домиками-трулло, которые выглядят как из сказки.

Прогулка по живописным улочкам города позволит узнать историю этих строений, их необычную форму и предназначение. В программе также посещение единственной в
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мире церкви-трулло и дегустация местных деликатесов.

Завершит экскурсию захватывающая панорама города с высоты, открывающая вид на тысячи белоснежных домиков с конусообразными крышами.

Альберобелло внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает его уникальность и значимость

4.7
29 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏠 Уникальная архитектура домиков-трулло
  • 👣 Прогулка по живописным улочкам
  • 🛍️ Посещение сувенирных лавок и магазинов
  • ⛪ Визит в единственную в мире церковь-трулло
  • 🌄 Панорамный вид на Альберобелло
  • 🍷 Бесплатная дегустация местных деликатесов и вин
  • 🌿 Возможность посетить гроты Кастеллана
Сказочный Альберобелло
Сказочный Альберобелло
Сказочный Альберобелло

Что можно увидеть

  • Домики-трулло
  • Церковь-трулло
  • Панорама Альберобелло

Описание экскурсии

Знакомство с домиками-трулло

Мы посетим самый живописный район трулло Монти, где я проведу вас по узким улочкам и расскажу историю этих уникальных домиков: как они появились, почему имеют такую странную форму, кто и как в них раньше жил. Вы увидите мастера-трулларо, который до сих пор делает макеты трулло (правда, уже не в натуральную величину:)) Вы рассмотрите жилой трулло, увидите множество интересных трулло-магазинов и сувенирных лавок, а также посетите единственную в мире церковь в форме трулло.

Панорама Альберобелло

Поднимемся на смотровую площадку и рассмотрим городок с высоты. Такого вы не увидите больше нигде: захватывающая дух панорама из тысячи маленьких, будто игрушечных выбеленных домиков с крышами-конусами, которые сложены на манер египетских пирамид! За это своеобразие и уникальность Альберобелло был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что уже о многом говорит.

Местные деликатесы

После нашей неутомительной прогулки вас ждет совершенно бесплатная дегустация местных деликатесов, вин или ликеров. Здесь вы сможете оценить истинно южное гостеприимство местных жителей и слегка подкрепиться перед обратной дорогой!

А самые активные путешественники могут после посещения Альберобелло заехать в гроты Кастеллана (уникальный комплекс карстовых пещер на глубине 70 метров и протяженностью в 1,5 километра) и полюбоваться уникальным творением природы.

Организационные детали

  • Транспорт до Альберобелло не входит в стоимость прогулки, я встречу вас уже в городе. Из Бари сюда можно добраться поездом (15 евро туда и обратно).
  • Могу помочь вам с трансфером, но его стоимость может варьироваться в зависимости от места отправления. Подробности можно уточнить в переписке.
  • Возможно провести экскурсию на английском языке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Бари
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1375 туристов
Меня зовут Надежда, я живу в Бари c 2012 года, очень люблю и свой город, и весь регион Апулия — интереснейшее, ещё мало изведанное туристами место — и стараюсь «заразить» этой любовью и своих путешественников. На протяжении многих лет работаю в сфере туризма, увлекаюсь изучением иностранных языков и очень люблю показывать и рассказывать о своём городе.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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С
Хорошая познавательная экскурсия, спасибо, Надежда!
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А
Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…+2
Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
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E
Огромная благодарность Надежде!! Выше всяких похвал ❤️Экскурсия замечательная, полная, не оставляющая никаких дополнительных вопросов. В нашей группе был итальянец, и Надежда справилась без проблем. Хорошо продуманный маршрут, очень интересные исторические
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факты,поданные зачастую юмором, дегустация ( очень в тему)), все даже неудобные вопросы-нашли свои ответы:) Надежда помогла с трансфером -нам понадобилось две машины, и все было организовано на высоком уровне. Наша разношёрстная группа, была единогласно в абсолютном восторге. Очень рекомендуем!

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К
Спасибо за замечательную экскурсию. Огромное спасибо Надежде!!! Все было невероятно интересно!!! От Надежды я узнала много интересного из истории Италии и итальянцах, увидела много интересных мест и самое главное, что
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благодаря Нади, мое путешествие по югу Италии было насыщенным, ярким и незабываемым!!! Всем советую. (P.S. Надежда помогла мне с ориентирами по городу, помогла понять как передвигаться общественным транспортом - это ни с чем несравнимая помощь путешественнику незнающего ни слова по итальянски.)

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О
Мы получили удовольствие от экскурсии с Надеждой. Побывали в сказочном городке Альберобелло с домиками трулле непохожими ни на какие другие. Надежда организовала нам трансфер из порта, так как были ограничения
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по времени стоянки нашего лайнера. Мы успели насладиться атмосферой сказочного городка и вернуться вовремя. Все было отлично организовано!
Могу рекомендовать Надежду всем, кто хочет увидеть Альберобелло своими глазами! Спасибо от всей нашей компании из Лейпцига!

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Е
Это действительно сказочный городок Альберобелло! Надежда супер прекрасный гид. Хороший и организованный трансфер. Очень приятное и познавательно проведенное время. Замечательная компания с замечательными людьми. Всем, кто приезжает в город Бари, очень рекомендую побывать на этой экскурсии. Поверьте, она оставит у вас самые замечательные и незабываемые впечатления.
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