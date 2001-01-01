Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Тип экскурсии: пешеходная — обзорная Город 🏙️ отправления: Альберобелло Где еще в мире можно увидеть город, в котором дома напоминают жилища сказочных гномов. В Апулии есть такой городок — это уникальный город труллов — Альберобелло. Труллы — это причудливые круглые сооружения со сводчатым потолком и крышей конической формы. Люди живут здесь в трулло-домах, покупают одежду в трулло-магазинах, и перекусывают в трулло — ресторанах. Если вы решитесь задержаться в Алберобелло, то остановиться стоит в трулло-отеле — незабываемые впечатления будут гарантированы. В Альберобелло вы сможете посетить: дегустационную лавку-трулло синьоры Кончетты, сиамский трулло, королевский двухэтажный трулло, церковь-трулло Святого Антония, Базилику Святых Козьмы и Дамиана, сувенирную лавку- музей 🖼 Кавалера Итальянской Республики, Музей народной культуры и быта, лавку с уникальными глиняными свистками. Гид по Альберобелло расскажет: историю 📖 города, из чего построены труллы и как они устроены внутри и снаружи, легенды Альберобелло, как переводится название города, секрет мистических знаков нарисованных на крышах труллов.