Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Альберобелло и труллы

Гид S.
Гид S. – Гид из Бари
Альберобелло и труллы
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €120 за человека

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Альберобелло и труллы
Альберобелло и труллы
Тип экскурсии: пешеходная — обзорная Город 🏙️ отправления: Альберобелло Где еще в мире можно увидеть город, в котором дома напоминают жилища сказочных гномов. В Апулии есть такой городок — это уникальный город труллов — Альберобелло. Труллы — это причудливые круглые сооружения со сводчатым потолком и крышей конической формы. Люди живут здесь в трулло-домах, покупают одежду в трулло-магазинах, и перекусывают в трулло — ресторанах. Если вы решитесь задержаться в Алберобелло, то остановиться стоит в трулло-отеле — незабываемые впечатления будут гарантированы. В Альберобелло вы сможете посетить: дегустационную лавку-трулло синьоры Кончетты, сиамский трулло, королевский двухэтажный трулло, церковь-трулло Святого Антония, Базилику Святых Козьмы и Дамиана, сувенирную лавку- музей 🖼 Кавалера Итальянской Республики, Музей народной культуры и быта, лавку с уникальными глиняными свистками. Гид по Альберобелло расскажет: историю 📖 города, из чего построены труллы и как они устроены внутри и снаружи, легенды Альберобелло, как переводится название города, секрет мистических знаков нарисованных на крышах труллов.
Начало и место завершения
🚩 Bari
Альберобелло и труллы
Альберобелло и труллы
Альберобелло и труллы
Альберобелло и труллы
Альберобелло и труллы
Альберобелло и труллы

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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