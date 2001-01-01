Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Тип экскурсии: пешеходная — обзорная Время экскурсии: 4 часа Город 🏙️ отправления и встреча с гидом: Бари

Бари, современный город-порт с древнейшим историческим центром, протянул вдоль Адриатического моря 🌊 самую длинную набережную в Италии. За пределами белокаменного исторического центра — современный город, основанный в 1813 г. наполеоновским генералом Джоакином Мюратом. Старый город — это лабиринт узких улочек выложенных белым камнем, «впадающих» в небольшие площади или наоборот, заканчивающихся тупиками. Покровитель барийцев — Святой Николай Чудотворец. Святому Николаю посвящена выстроенная в 1197 году базилика, великолепный образец романского стиля. В крипте базилики хранятся мощи Святого, похищенные из города Миры 62 барийскими моряками. В Бари вы сможете посетить: храм, в котором хранятся мощи Святого Николая Чудотворца и открытый при нем музей 🖼, кафедральный собор Святого Сабино, Норманно-Швабский замок 🏰, исторический центр города «старый Бари», площадь Пьяцца Феррарезе, площадь Пьяцца Меркантиле с сохранившейся на ней Колонной Правосудия. Гид по городу Бари расскажет: о Русской церкви города Бари, что означает название города, о Барийском эмирате, о театре на воде «Маргерита», историю 📖 похищения мощей Николая Чудотворца из города Миры, о барийских праздниках и кулинарных традициях города.