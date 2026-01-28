В Бари античное прошлое мирно уживается с христианскими святынями, а средневековые стены рассказывают о королях, паломниках и мучениках. Я проведу вас по ключевым местам города и расскажу, как здесь жилось в разные времена. Заглянем на рынок, полюбуемся уличными иконами и поговорим об увлекательной истории и гастрономических пристрастиях юга Италии.

Описание экскурсии

Древняя римская дорога. Вы узнаете, о роли Бари как торгового и военного порта древности

Базилика Святителя Николая. Вы посетите главную святыню города и спуститесь в таинственную крипту, где хранятся мощи чудотворца. Я расскажу, как и почему барийы почитают Святителя и почему сюда ежегодно приезжают тысячи паломников со всего мира.

Швабский замок. Вы увидите мощную крепость норманнов, резиденцию императора Фридриха II и бывшую тюрьму. И услышите о королях, заговорах и Боне Сфорца, которая оставила заметный след в истории города.

Рыбный рынок. Мы заглянем на один из самых живых и колоритных рынков Бари, где рыбаки продают утренний улов, торговцы громко зазывают покупателей, а местные едят морепродукты в сыром виде. Обсудим, что стоит попробовать и почему осьминогов отбивают особым образом.

Площадь Меркантиле. Вы окажетесь в центре средневековой городской жизни и узнаете, как здесь вершилось правосудие и наказывали нарушителей.

Театр Маргарита на воде. Вы узнаете, почему он стал символом светской жизни Бари начала 20 века.

Церковь Святой Марии Добрых Советов. Вы познакомитесь с редким памятником византийского прошлого.

Уличные иконы. По пути будем любоваться изображениями святых на фасадах домов. И я расскажу, с какими просьбами к ним принято обращаться.

А ещё мы заглянем в квартал, где живёт душа Бари, — местные хозяйки делают здесь пасту ореккьетте прямо на улицах. А я поделюсь секретами приготовления «ушек» и соусов от местных бабушек.