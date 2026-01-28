Мои заказы

Бари - столица Апулии и город Святителя Николая

Насладиться колоритом итальянской жизни на улочках Старого города и услышать его легенды
В Бари античное прошлое мирно уживается с христианскими святынями, а средневековые стены рассказывают о королях, паломниках и мучениках. Я проведу вас по ключевым местам города и расскажу, как здесь жилось в разные времена.

Заглянем на рынок, полюбуемся уличными иконами и поговорим об увлекательной истории и гастрономических пристрастиях юга Италии.
Описание экскурсии

Древняя римская дорога. Вы узнаете, о роли Бари как торгового и военного порта древности

Базилика Святителя Николая. Вы посетите главную святыню города и спуститесь в таинственную крипту, где хранятся мощи чудотворца. Я расскажу, как и почему барийы почитают Святителя и почему сюда ежегодно приезжают тысячи паломников со всего мира.

Швабский замок. Вы увидите мощную крепость норманнов, резиденцию императора Фридриха II и бывшую тюрьму. И услышите о королях, заговорах и Боне Сфорца, которая оставила заметный след в истории города.

Рыбный рынок. Мы заглянем на один из самых живых и колоритных рынков Бари, где рыбаки продают утренний улов, торговцы громко зазывают покупателей, а местные едят морепродукты в сыром виде. Обсудим, что стоит попробовать и почему осьминогов отбивают особым образом.

Площадь Меркантиле. Вы окажетесь в центре средневековой городской жизни и узнаете, как здесь вершилось правосудие и наказывали нарушителей.

Театр Маргарита на воде. Вы узнаете, почему он стал символом светской жизни Бари начала 20 века.

Церковь Святой Марии Добрых Советов. Вы познакомитесь с редким памятником византийского прошлого.

Уличные иконы. По пути будем любоваться изображениями святых на фасадах домов. И я расскажу, с какими просьбами к ним принято обращаться.

А ещё мы заглянем в квартал, где живёт душа Бари, — местные хозяйки делают здесь пасту ореккьетте прямо на улицах. А я поделюсь секретами приготовления «ушек» и соусов от местных бабушек.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Бари
Я лицензированный гид по Апулии и организатор авторских туров. Живу в Бари уже 18 лет и изучила этот регион до мельчайших деталей. Со мной легко и интересно — я не перегружаю датами,
читать дальше

а делюсь историей живо и увлекательно. Это полноценные экскурсии, где каждый маршрут продуман до мелочей: * Захватывающие истории и легенды древних городов * Дегустации вин на семейных винодельнях * Посещение сыроварен, где рождается буррата и моцарелла * Кулинарные мастер-классы с итальянскими ноннами * Поездки на маслобойни за свежайшим оливковым маслом Я не просто показываю места — я делаю так, чтобы вы прочувствовали их вкус, дух и историю!

