14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Базилика Святого Николая Тысячи паломников стремятся в город, чтобы поклониться самому почитаемому Святому на Руси. Вы посетите католическую базилику XI века, специально возведенную в Бари для хранения мощей Николая Угодника. Я расскажу, как строилась базилика и обращу внимание на её внутреннее убранство, а также подскажу, как, где и о чем лучше просить Николая Чудотворца.
Колоритные уголки города Вы погрузитесь в средневековую атмосферу Бари, заглянете в живописные дворики, пройдетесь под аркой местных Ромео и Джульетты и узнаете о нравах местных жителей. Обязательно посетим визитную карточку города – Улицу макарон, где итальянские хозяйки на ваших глазах демонстрируют свое мастерство в изготовлении пасты. Вы не поверите, что эти идеальные по форме макароны ловко готовятся вручную, пока не увидите своими глазами!
Исторические памятники Вы посетите Кафедральный собор Святого Сабино, христианского святого, ясновидящего и прорицателя. Вы услышите историю об архитектурном «чуде» на фасаде храма, узнаете, в каком месте Швабского замка находился маяк и почему город был разрушен Вильгельмом Злым. Мы побываем на главной площади старого города, посидим на льве у позорного столба и рассмотрим театр, построенный на воде.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я рада приветствовать Вас на моей страничке.Живу и работаю в Италии, г.Бари, более 14 лет .Учусь в университете г.Бари, курс-современная культура и туризм. Опыт работы частным гидом-сопроводителем по г.Бари и региону Апулия с 2007года. Закончила годовые курсы для гидов Ассоциации по туризму C.T.G. Egnatia Monopoli в 2012 году и получила аттестат экскурсовода и сопроводителя .С большим удовольствием познакомлю вас с историей Базилики и достопримечательностями старого города Бари и региона Апулия.
Ольга предложила мне увидеть гораздо больше, чем я предполагал: маршрут был выстроен строго в соответствии с моими пожеланиями и дополнительными возможностями. Я смог не только окунуться в атмосферу юга Италии, но и проникнуться синтезом глубокой духовности, связанной со святителем Николаем и современной жизни города...прогулка была приятной и очень насыщенной, как я люблю
Павел
19 октября 2019
Замечательная экскурсия, отличный гид. Очень рекомендую, мы получили интереснейшую экскурсию и общение с хорошим человеком.
Юлия
21 августа 2019
Экскурсия понравилась. Время пролетело не заметно. Ольга хорошо излагает материал, отвечает на интересующие вопросы.
Дмитрий
16 августа 2019
Огромное спасибо Ольге за чудесную познавательную экскурсию. Очень профессионально, с душой и любовью к городу Бари...
Татьяна
31 июля 2019
Всем привет! Были 30.07.2019, очень понравилось! Ольга организовала нам встречу в аэропорту, супер насыщенные 3 часа прогулки по городу это даже не экскурсия,а скорее прекрасная беседа и на исторические темы и вообще про жизнь и быт людей в этом краю! А потом Ольга помогла с трансфертом до нашего отеля! В общем все осень и очень здорово! Рекомендую!!!
Вероника
16 июля 2019
Отличная экскурсия
Екатерина
2 июля 2019
Были с детьми 13, 11 и 9 лет. не утомительно, интересно. Прекрасно подходит для всех, кто интересуется религиозной тематикой, а также хочет немного познакомиться с бытом южной Италии. Спасибо Ольге!
Элина
30 июня 2019
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Очень понравился гид, который ещё больше заставил полюбить город Бари. Ни капли не устали, все прошло как на одном дыхании .
Ольга
24 июня 2019
Экскурчия очень понравилась! Достаточно подробная и интересная. Ольга профессионал своего дела! Рекомендую всем кто впервые посетит этот прекрасный город!
Александра
3 мая 2019
Спасибо Ольге за экскурсию!
Очень интересно, много подробностей, мелких деталей, которые лаконично вписываются в представление о замечательном Бари . Отличные знания истории Бари и интереснейшая экскурсия в Базилике Святого Николая.
На протяжении многих веков этот древний средиземноморский город привлекает многих паломников: ведь именно здесь хранятся мощи Святого Николая, почитаемого как католиками, так и православными. На прогулке по Бари вы осмотрите самые интересные церкви, а также познакомитесь с историей города. Моя задача — показать вам, что Бари — не только культовое место, но и живой, интересный, по-южному гостеприимный город, второй по величине после миллионника Неаполя в Южной Италии.
Шаг за шагом раскрыть главные и секретные места столицы Апулии на насыщеной обзорной экскурсии
Бари — красивый, душевный и очень колоритный город, где случаются чудеса и исполняются заветные желания. Вы погуляете по его извилистым улочкам, увидите основные достопримечательности и отыщете тайные уголки. Я помогу расшифровать местную историю, традиции и менталитет, сделав все, чтобы вы надолго запомнили нашу встречу.
Вы посетите главные религиозные святыни города, почувствуете дух и таинственную атмосферу средневекового центра, познакомитесь с культурой, архитектурой и кухней столицы Апулии. Услышите самые интересные факты из многовекового прошлого Бари и поймете, почему уже почти тысячу лет сюда приезжают паломники со всего мира. А еще я с радостью поделюсь привычками и любопытными особенностями местных жителей.
Очаровательные домики-трулло и другие прелести живописного городка в провинции Бари
Приглашаю погрузиться в историю крестьянской жизни провинции Бари, визитной карточкой которой являются необычные домики «трулло» живописного итальянского городка Альберобелло. Это место, с его незамысловатым бытом и особым очарованием, станет для вас настоящим открытием и влюбит в себя.
Предлагаю прочувствовать этот непростой, но яркий город, покровителем которого вот уже несколько столетий является величайший христианский святой – Николай Чудотворец, через призму его многовековых традиций и легенд.
Посетить самые интересные места и узнать их историю в компании профессионального искусствоведа
Вы погуляете по старинному центру Бари, который порадует мягким колоритом южно-итальянских городов, атмосферой тепла и уюта. Приветливые, улыбчивые и никуда не торопящиеся итальянцы зарядят спокойствием и умиротворением. Я покажу важнейшие городские достопримечательности: Базилику Святого Николая, где хранятся его мощи, Кафедральный собор, площади Меркантиле и Феррарезе и многое другое. Расскажу о мифах, народах, истории, культуре и традициях Бари и помогу полюбить замечательную столицу Апулии!