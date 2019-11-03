14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время прогулки по южно-итальянскому Бари вы прикоснетесь к православной культуре, поклонитесь мощам Святого Николая Чудотворца и узнаете историю одноименной базилики. Я познакомлю вас с архитектурным и историческим наследием средневекового города, покажу место, где вручную создается настоящая итальянская паста, и проведу вас по живописным улицам и атмосферным дворикам Бари.

Что вас ожидает

Базилика Святого Николая

Тысячи паломников стремятся в город, чтобы поклониться самому почитаемому Святому на Руси. Вы посетите католическую базилику XI века, специально возведенную в Бари для хранения мощей Николая Угодника. Я расскажу, как строилась базилика и обращу внимание на её внутреннее убранство, а также подскажу, как, где и о чем лучше просить Николая Чудотворца.

Колоритные уголки города

Вы погрузитесь в средневековую атмосферу Бари, заглянете в живописные дворики, пройдетесь под аркой местных Ромео и Джульетты и узнаете о нравах местных жителей. Обязательно посетим визитную карточку города – Улицу макарон, где итальянские хозяйки на ваших глазах демонстрируют свое мастерство в изготовлении пасты. Вы не поверите, что эти идеальные по форме макароны ловко готовятся вручную, пока не увидите своими глазами!

Исторические памятники

Вы посетите Кафедральный собор Святого Сабино, христианского святого, ясновидящего и прорицателя. Вы услышите историю об архитектурном «чуде» на фасаде храма, узнаете, в каком месте Швабского замка находился маяк и почему город был разрушен Вильгельмом Злым. Мы побываем на главной площади старого города, посидим на льве у позорного столба и рассмотрим театр, построенный на воде.