14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время индивидуальной экскурсии по южно-итальянскому Бари можно прикоснуться к православной культуре и поклониться мощам Святого Николая Чудотворца.Экскурсия включает посещение базилики XI века, где хранятся мощи Николая Угодника, и знакомство

с её внутренним убранством. Также туристы смогут погрузиться в средневековую атмосферу города, посетить живописные дворики и арку местных Ромео и Джульетты. На Улице макарон итальянские хозяйки продемонстрируют мастерство в изготовлении пасты. В программе также посещение Кафедрального собора Святого Сабино, рассказ об архитектурных особенностях храма и истории Швабского замка. Завершится экскурсия на главной площади старого города, где можно будет посидеть на льве у позорного столба и рассмотреть театр, построенный на воде

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Базилика Святого Николая

Тысячи паломников стремятся в город, чтобы поклониться самому почитаемому Святому на Руси. Вы посетите католическую базилику XI века, специально возведенную в Бари для хранения мощей Николая Угодника. Я расскажу, как строилась базилика и обращу внимание на её внутреннее убранство, а также подскажу, как, где и о чем лучше просить Николая Чудотворца.

Колоритные уголки города

Вы погрузитесь в средневековую атмосферу Бари, заглянете в живописные дворики, пройдетесь под аркой местных Ромео и Джульетты и узнаете о нравах местных жителей. Обязательно посетим визитную карточку города – Улицу макарон, где итальянские хозяйки на ваших глазах демонстрируют свое мастерство в изготовлении пасты. Вы не поверите, что эти идеальные по форме макароны ловко готовятся вручную, пока не увидите своими глазами!

Исторические памятники

Вы посетите Кафедральный собор Святого Сабино, христианского святого, ясновидящего и прорицателя. Вы услышите историю об архитектурном «чуде» на фасаде храма, узнаете, в каком месте Швабского замка находился маяк и почему город был разрушен Вильгельмом Злым. Мы побываем на главной площади старого города, посидим на льве у позорного столба и рассмотрим театр, построенный на воде.