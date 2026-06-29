14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Бари, посетите базилику Святого Николая, улицу макарон и исторические памятники города. Узнайте о местных традициях и легендах
Во время индивидуальной экскурсии по южно-итальянскому Бари можно прикоснуться к православной культуре и поклониться мощам Святого Николая Чудотворца.
Экскурсия включает посещение базилики XI века, где хранятся мощи Николая Угодника, и знакомство читать дальшеуменьшить
с её внутренним убранством.
Также туристы смогут погрузиться в средневековую атмосферу города, посетить живописные дворики и арку местных Ромео и Джульетты. На Улице макарон итальянские хозяйки продемонстрируют мастерство в изготовлении пасты.
В программе также посещение Кафедрального собора Святого Сабино, рассказ об архитектурных особенностях храма и истории Швабского замка.
Завершится экскурсия на главной площади старого города, где можно будет посидеть на льве у позорного столба и рассмотреть театр, построенный на воде
Базилика Святого Николая Тысячи паломников стремятся в город, чтобы поклониться самому почитаемому Святому на Руси. Вы посетите католическую базилику XI века, специально возведенную в Бари для хранения мощей Николая Угодника. Я расскажу, как строилась базилика и обращу внимание на её внутреннее убранство, а также подскажу, как, где и о чем лучше просить Николая Чудотворца.
Колоритные уголки города Вы погрузитесь в средневековую атмосферу Бари, заглянете в живописные дворики, пройдетесь под аркой местных Ромео и Джульетты и узнаете о нравах местных жителей. Обязательно посетим визитную карточку города – Улицу макарон, где итальянские хозяйки на ваших глазах демонстрируют свое мастерство в изготовлении пасты. Вы не поверите, что эти идеальные по форме макароны ловко готовятся вручную, пока не увидите своими глазами!
Исторические памятники Вы посетите Кафедральный собор Святого Сабино, христианского святого, ясновидящего и прорицателя. Вы услышите историю об архитектурном «чуде» на фасаде храма, узнаете, в каком месте Швабского замка находился маяк и почему город был разрушен Вильгельмом Злым. Мы побываем на главной площади старого города, посидим на льве у позорного столба и рассмотрим театр, построенный на воде.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Бари
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 489 туристов
Я рада приветствовать Вас на моей страничке. Живу и работаю в Италии, г. Бари, более 14 лет. Учусь в университете г. Бари, курс-современная культура и туризм. Опыт работы частным гидом-сопроводителем читать дальшеуменьшить
по г. Бари и региону Апулия с 2007года. Закончила годовые курсы для гидов Ассоциации по туризму C.T.G. Egnatia Monopoli в 2012 году и получила аттестат экскурсовода и сопроводителя. С большим удовольствием познакомлю вас с историей Базилики и достопримечательностями старого города Бари и региона Апулия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александра
Экскурсия по Бари с экскурсоводои Ольгой прошла как одно мгновение, хотя длилась 2,5 часа. Ольга замечательный расскачик, интересно представила историю города и провела по волшебным улочкам старого города. Буду советовать своим знакомым встречу с Ольгой на экскурсию по Бари.
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Татьяна
чувствуется, что Ольга профессиональный гид с соответсвующим образованием. тактичная, умная. 2,5 часа пролетели не заметно. нисколько не устали. от экскурсии получили удовольствие
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Л
Лада
Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию! Было очень познавательно и интересно! Ольга отвечала на все вопросы,давала много информации,рассказывала интересные истории!
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G
Galina
Прекрасная экскурсия! Ольга очень интересно,эмоционально,легко подапт информацию. Очень приятный,интеллигентный человек,хорошо владеющий историческим материалом! Спасибо,Ольга! Всем рекомендуем!
Ольга
Ответ организатора:
Галина и Андрей, огромная благодарность за отзыв ❤️ Вы потрясающие туристы: легкие и вовлеченные! Жду вас снова в Апулии 😊🤗
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М
Марина
Экскурсия понравилась, рекомендую. Так же договорились с Ольгой, чтобы она провела нам экскурсию в Матере, тоже очень понравилось.
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Анна
Уже больше месяца прошло со времени нашей поездки в Бари. С погодой не очень повезло, тут ничего не поделаешь, это январь. Но нам очень повезло с нашем гидом, Ольгой. Спасибо Ольге за незабываемые впечатления и заботу! Мы побывали в совершенно необычных для нас местах и узнали много нового и интересного.
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