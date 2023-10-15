Бари известен как место поклонения католических и православных верующих: в местной базилике хранятся мощи Николая Чудотворца. И посещению этой святыни мы уделим особое внимание. Но помимо духовного наследия город богат насыщенной историей и хранит колорит Южной Италии — и на экскурсии я покажу, что, хотя Бари и остаётся в тени Рима или Венеции, он более, чем достоин вдумчивого изучения.

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Описание

Что вас ожидает

Базилика Святого Николая

Самой важной частью экскурсии станет посещение этого храма. Как профессиональный историк, богослов и православный священник, я поделюсь уникальными сведениями о жизни и чудесах этого удивительного святого. Вы услышите интересную историю о перенесении мощей из города Мир в город Бари, которая напоминает средневековый триллер. И узнаете, что из себя представляет чудодейственное миро святителя Николая.

Также мы посетим главный кафедральный собор Святого Сабина, где покоятся мощи других христианских святых, и собор Девы Марии IX века. Самые красивые и древние сооружения Бари — это храмы.

Обзорное знакомство с Бари

Мы пройдём по старинным улицам и погрузимся в исторические вехи Бари. Только представьте: этим городом обладали иллирийцы; он был частью римской цивилизации; неизгладимый след оставили византийцы; был короткий, но очень важный период арабского владычества; а ещё наследие викингов, швабов и эпоха арагонского правления…. Нам будет о чём поговорить!

Гастрономические секреты Южной Италии

Затем мы погрузимся в атмосферу кулинарных традиций региона Апулия. Пройдём по оживлённой улочке, где местные жительницы покажут, как делают настоящую барийскую пасту «ореккьетте». Кроме того, погуляем по «неразрешённой» части городской стены и главным площадям города.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.