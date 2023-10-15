Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия

Обзорная экскурсия по интереснейшему, но малоизвестному светским путешественникам городу

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Бари известен как место поклонения католических и православных верующих: в местной базилике хранятся мощи Николая Чудотворца. И посещению этой святыни мы уделим особое внимание.

Но помимо духовного наследия город богат насыщенной историей и хранит колорит Южной Италии — и на экскурсии я покажу, что, хотя Бари и остаётся в тени Рима или Венеции, он более, чем достоин вдумчивого изучения.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
20
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Базилика Святого Николая

Самой важной частью экскурсии станет посещение этого храма. Как профессиональный историк, богослов и православный священник, я поделюсь уникальными сведениями о жизни и чудесах этого удивительного святого. Вы услышите интересную историю о перенесении мощей из города Мир в город Бари, которая напоминает средневековый триллер. И узнаете, что из себя представляет чудодейственное миро святителя Николая.

Также мы посетим главный кафедральный собор Святого Сабина, где покоятся мощи других христианских святых, и собор Девы Марии IX века. Самые красивые и древние сооружения Бари — это храмы.

Обзорное знакомство с Бари

Мы пройдём по старинным улицам и погрузимся в исторические вехи Бари. Только представьте: этим городом обладали иллирийцы; он был частью римской цивилизации; неизгладимый след оставили византийцы; был короткий, но очень важный период арабского владычества; а ещё наследие викингов, швабов и эпоха арагонского правления…. Нам будет о чём поговорить!

Гастрономические секреты Южной Италии

Затем мы погрузимся в атмосферу кулинарных традиций региона Апулия. Пройдём по оживлённой улочке, где местные жительницы покажут, как делают настоящую барийскую пасту «ореккьетте». Кроме того, погуляем по «неразрешённой» части городской стены и главным площадям города.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бари

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные

Похожие туры из Бари

Волшебный Бари
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Волшебный Бари
Шаг за шагом раскрыть главные и секретные места столицы Апулии на насыщеной обзорной экскурсии
Завтра
15 окт
16 окт
22 окт
125 за всё до 10 чел.
Реликвии Бари и быт местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Реликвии Бари и быт местных жителей
Экскурсия к мощам Николая Чудотворца и путешествие по старинным улочкам города
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
130 за всё до 4 чел.
Николай Угодник и история города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Николай Угодник и история города
Святыни Бари и обзорная прогулка по центру
возле театра Маргерита
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
130 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бари. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бари
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ