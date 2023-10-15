Обзорная экскурсия по интереснейшему, но малоизвестному светским путешественникам городу
Но помимо духовного наследия город богат насыщенной историей и хранит колорит Южной Италии — и на экскурсии я покажу, что, хотя Бари и остаётся в тени Рима или Венеции, он более, чем достоин вдумчивого изучения.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Базилика Святого Николая
Самой важной частью экскурсии станет посещение этого храма. Как профессиональный историк, богослов и православный священник, я поделюсь уникальными сведениями о жизни и чудесах этого удивительного святого. Вы услышите интересную историю о перенесении мощей из города Мир в город Бари, которая напоминает средневековый триллер. И узнаете, что из себя представляет чудодейственное миро святителя Николая.
Также мы посетим главный кафедральный собор Святого Сабина, где покоятся мощи других христианских святых, и собор Девы Марии IX века. Самые красивые и древние сооружения Бари — это храмы.
Обзорное знакомство с Бари
Мы пройдём по старинным улицам и погрузимся в исторические вехи Бари. Только представьте: этим городом обладали иллирийцы; он был частью римской цивилизации; неизгладимый след оставили византийцы; был короткий, но очень важный период арабского владычества; а ещё наследие викингов, швабов и эпоха арагонского правления…. Нам будет о чём поговорить!
Гастрономические секреты Южной Италии
Затем мы погрузимся в атмосферу кулинарных традиций региона Апулия. Пройдём по оживлённой улочке, где местные жительницы покажут, как делают настоящую барийскую пасту «ореккьетте». Кроме того, погуляем по «неразрешённой» части городской стены и главным площадям города.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.