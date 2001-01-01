Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Тип экскурсии: пешеходная — обзорная Город 🏙️ отправления: Матера

Пещерный город Матера, расположен в регионе Базиликата, но организаторы туров, гиды, туристы и путешественники стараются обязательно включить этот уникальный город в экскурсионную программу посещения Центральной Апулии, тем более что, находится Матера, всего в 60 км от города Бари.

Вы сможете посетить: площадь Витторио Венето, Сассо Кавеозо и Сассо Барисано, Кафедральный собор Матеры, пещерные храмы с фресками, дом-музей пещерного города. Экскурсовод расскажет: что такое Сассо, что представляет собой экосистема Матеры, о «пещерной» жизни в Сасси, кто такой Карло Леви и почему «Христос остановился в Эболи», о современном развитии города-призрака, о Мэле Гибсоне и съемках фильма «Страсти Христовы», о других знаменитых фильмах снимавшихся в Матере.