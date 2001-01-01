Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Матера и Сасси

Гид S.
Гид S. – Гид из Бари
Матера и Сасси
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €120 за человека

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Матера и Сасси
Матера и Сасси
Тип экскурсии: пешеходная — обзорная Город 🏙️ отправления: Матера
Пещерный город Матера, расположен в регионе Базиликата, но организаторы туров, гиды, туристы и путешественники стараются обязательно включить этот уникальный город в экскурсионную программу посещения Центральной Апулии, тем более что, находится Матера, всего в 60 км от города Бари.
Вы сможете посетить: площадь Витторио Венето, Сассо Кавеозо и Сассо Барисано, Кафедральный собор Матеры, пещерные храмы с фресками, дом-музей пещерного города. Экскурсовод расскажет: что такое Сассо, что представляет собой экосистема Матеры, о «пещерной» жизни в Сасси, кто такой Карло Леви и почему «Христос остановился в Эболи», о современном развитии города-призрака, о Мэле Гибсоне и съемках фильма «Страсти Христовы», о других знаменитых фильмах снимавшихся в Матере.
Начало и место завершения
🚩 Bari
Матера и Сасси
Матера и Сасси
Матера и Сасси
Матера и Сасси
Матера и Сасси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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