Античное сердце Матеры

Во время нашей экскурсии вы исследуете античное сердце пещерного города Матеры: сразу оба квартала Сассо Кавеозо

Групповая
Во время нашей экскурсии вы исследуете античное сердце пещерного города Матеры: сразу оба квартала Сассо Кавеозо и Сассо Баризано.

Вы посетите скальную церковь Сан-Пьетро-Баризано, древнюю дом-пещеру, а также Каза Кава, ранее используемая как карьер из туфа, а в настоящее время - в качестве конференц-центра.
Античное сердце Матеры
Античное сердце Матеры
Античное сердце Матеры
Античное сердце Матеры
Античное сердце Матеры
Античное сердце Матеры

Что вы можете увидеть 🤩

  • Площадь и церковь Сан-Франческо-д'Ассизи
  • Церковь Чистилища
  • Кафедральный собор
  • Церковь Сан-Пьетро-Баризано
  • Дом-пещера
  • Каза Кава
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет:

  • Во время нашей экскурсии вы исследуете античное сердце пещерного города Матеры: сразу оба квартала Сассо Кавеозо и Сассо Баризано. Вы посетите скальную церковь Сан-Пьетро-Баризано, древнюю дом-пещеру, а также Каза Кава, ранее используемая как карьер из туфа, а в настоящее время - в качестве конференц-центра.
  • Побываете на главных площадях города, у кафедрального собора и других значимых церквей, а также узнаете историю одного из древнейших городов мира, например: почему в 50-х годах прошлого столетия был издан закон о выселении из зоны Сасси. В завершении вас ожидает вкусная дегустация традиционных продуктов Базиликаты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты в скальную церковь, Каза Кава, дом-пещеру
  • Дегустация традиционных продуктов
Что не входит
  • Трансфер до сборной точки на экскурсию (доехать до Матеры из Бари можно на поезде/автобусе, стоимость билета в один конец 5, 10 евро)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazzetta Pascoli, 1, Matera, 75100
Завершение: Via Domenico Ridola, 61, Matera, 75100
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Советуем выбирать удобную обувь для долгой ходьбы иметь при себе шляпу от солнца или зонтик
  • а также питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Матеры

👥Групповые🚶Пешеходные🪨Пещеры

Еще несколько похожих предложений в Матере

Секреты пещерного города
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алина
5
2 отзыва
Секреты пещерного города
Пройтись лабиринтами пещерного квартала, посетить древнюю церковь и насладиться панорамой Матеры
144 за 1-10 чел.
Древняя Матера
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Надежда
5
2 отзыва
Древняя Матера
Побродить по лабиринтам улиц, заглянуть в пещерные дома и узнать о городе с историей в 7 тысяч лет
90 за 1-4 чел.
Музей Immersivo della Bruna
Групповая
Музей Immersivo della Bruna
Узнайте о традициях праздника Матера в Бруне
6 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Матере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Матере
ХОРОШО
🇮🇹
ТАМ