Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет:
Во время нашей экскурсии вы исследуете античное сердце пещерного города Матеры: сразу оба квартала Сассо Кавеозо и Сассо Баризано. Вы посетите скальную церковь Сан-Пьетро-Баризано, древнюю дом-пещеру, а также Каза Кава, ранее используемая как карьер из туфа, а в настоящее время - в качестве конференц-центра.
Побываете на главных площадях города, у кафедрального собора и других значимых церквей, а также узнаете историю одного из древнейших городов мира, например: почему в 50-х годах прошлого столетия был издан закон о выселении из зоны Сасси. В завершении вас ожидает вкусная дегустация традиционных продуктов Базиликаты.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги русскоговорящего гида
Входные билеты в скальную церковь, Каза Кава, дом-пещеру
Дегустация традиционных продуктов
Что не входит
Трансфер до сборной точки на экскурсию (доехать до Матеры из Бари можно на поезде/автобусе, стоимость билета в один конец 5, 10 евро)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazzetta Pascoli, 1, Matera, 75100
Завершение: Via Domenico Ridola, 61, Matera, 75100
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Советуем выбирать удобную обувь для долгой ходьбы иметь при себе шляпу от солнца или зонтик
а также питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день
Алтьери — Ваш гид в Матере
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