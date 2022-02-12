Прогулка по археологическому парку скальных церквей Матеры

Пешая экскурсия по Региональному парку скальных церквей Матеры, который

Мини-группа
Пешая экскурсия по Региональному парку скальных церквей Матеры, который в 2007 года был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время историко-натуралистической прогулки участники смогут отследить «путь человека»: от палеолитических поселений до неолитических деревень, от скотоводческих общин средневековья до каменных поселений греко-византийских общин, которые именно на этом плато основали различные монастыри, скиты и скальные церкви.

Отсюда вам откроется зрелищный вид на зону Сасси.
Прогулка по археологическому парку скальных церквей Матеры
Прогулка по археологическому парку скальных церквей Матеры
Прогулка по археологическому парку скальных церквей Матеры
Прогулка по археологическому парку скальных церквей Матеры
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет?

Пешая экскурсия по Региональному парку скальных церквей Матеры, который в 2007 года был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время историко-натуралистической прогулки участники смогут отследить «путь человека»: от палеолитических поселений до неолитических деревень, от скотоводческих общин средневековья до каменных поселений греко-византийских общин, которые именно на этом плато основали различные монастыри, скиты и скальные церкви. Отсюда вам откроется зрелищный вид на зону Сасси.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание до/из Регионального парка "Мурджа Матерана"
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Транспорт до города Матера: из Бари можно добраться на автобусе/поезде Ferrovie Appulo Lucane (остановка Matera Centrale)
  • стоимость билета в один конец 5
  • 10 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Via Don Minzoni, 36, Matera, 75100
Завершение: Piazza Giacomo Matteotti, Matera, 75100
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Выбирать удобную спортивную обувь или обувь для треккинга. Запастись питьевой водой
  • До 4 лет экскурсия бесплатная и дети путешествуют на коленях у родителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день

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