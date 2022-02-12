Пешая экскурсия по Региональному парку скальных церквей Матеры, который
Мини-группа
Пешая экскурсия по Региональному парку скальных церквей Матеры, который в 2007 года был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время историко-натуралистической прогулки участники смогут отследить «путь человека»: от палеолитических поселений до неолитических деревень, от скотоводческих общин средневековья до каменных поселений греко-византийских общин, которые именно на этом плато основали различные монастыри, скиты и скальные церкви.
Отсюда вам откроется зрелищный вид на зону Сасси.
Отсюда вам откроется зрелищный вид на зону Сасси.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет?
Пешая экскурсия по Региональному парку скальных церквей Матеры, который в 2007 года был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время историко-натуралистической прогулки участники смогут отследить «путь человека»: от палеолитических поселений до неолитических деревень, от скотоводческих общин средневековья до каменных поселений греко-византийских общин, которые именно на этом плато основали различные монастыри, скиты и скальные церкви. Отсюда вам откроется зрелищный вид на зону Сасси.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание до/из Регионального парка "Мурджа Матерана"
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Транспорт до города Матера: из Бари можно добраться на автобусе/поезде Ferrovie Appulo Lucane (остановка Matera Centrale)
- стоимость билета в один конец 5
- 10 евро
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Via Don Minzoni, 36, Matera, 75100Завершение: Piazza Giacomo Matteotti, Matera, 75100
- Когда и сколько длится
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Выбирать удобную спортивную обувь или обувь для треккинга. Запастись питьевой водой
- До 4 лет экскурсия бесплатная и дети путешествуют на коленях у родителей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день
Алтьери — Ваш гид в Матере
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