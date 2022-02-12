Пешая экскурсия по Региональному парку скальных церквей Матеры, который в 2007 года был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время историко-натуралистической прогулки участники смогут отследить «путь человека»: от палеолитических поселений до неолитических деревень, от скотоводческих общин средневековья до каменных поселений греко-византийских общин, которые именно на этом плато основали различные монастыри, скиты и скальные церкви.



Отсюда вам откроется зрелищный вид на зону Сасси.