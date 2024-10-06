-
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Бергамо
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин...
Завтра в 09:00
13 дек в 09:30
€225
€250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бергамо - первое свидание
Познакомьтесь с Бергамо через его живописные улицы и величественные здания. Откройте для себя секреты города, которые знают только местные жители
Начало: В райне ЖД вокзала
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бергамо сквозь века: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Верхний город Бергамо, его средневековые улицы и архитектурные шедевры. Узнайте историю и секреты города на холме
Начало: На выходе из фуникулёра
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте в Бергамо
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 октября 2024Благодарим за потрясающую прогулку! Поездка превзошла все наши ожидания! ❤️
