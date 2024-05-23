1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомьтесь, Бергамо
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
225€192 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Бергамо - первое свидание
Увидеть главные достопримечательности города и узнать их секреты на дружеской обзорной экскурсии
Начало: В райне ЖД вокзала
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€165 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Бергамо сквозь века
Почувствовать средневековый колорит города, увидеть его с высоты и насладиться архитектурой
Начало: На выходе из фуникулёра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€134 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 мая 2024Нам экскурсия понравилась. Алёна очень приятный и знающий город экскурсовод.
- ААнатолий23 мая 2024Для наших 2-х семей такой выбор подачи материала был самый лучший. Неторопясь в ходе более 6-и часовой прогулки мы ознакомились
- ААртем7 мая 2024Мы очень благодарны нашему экскурсоводу Анастасии за замечательную, живую экскурсию и полезные практические советы, которые позволили лучше сориентироваться в Бергамо. Экскурсия очень информативна с хорошим продуманным маршрутом. Отдельно стоит отметить искреннюю любовь Анастасии к Бергамо и способность пояснить любой вопрос.
- ММаксим6 мая 2024Алёна уже давно живет в Бергамо, по-настоящему любит этот город и является его амбассадором для всех нас путешествующих и заезжающих
- ЕЕвгения13 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Город красивый и достоин изучения. Олена интересно рассказывала исторические факты и показала интереснейшие места. Однозначно рекомендую этого гида!
- ЕЕлена31 марта 2024Анастасия, прекрасный гид, замечательный человек, интересный собеседник. Провела экскурсию нашей семье с двумя детьми, все было отлично! Насыщенная интересная экскурсия, взрослым и детям все понравилось!
- ООксана27 марта 2024Я благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесный мир этого чудесного города! Спасибо! Обязательно буду рекомендовать Лену знакомым.
- ААлексей26 марта 2024спасибо
- ССветлана8 января 2024Бергамо! ❤Мне так понравился город!!! Несмотря на туман… Лучший вид на город сверху, кофе в кафе 1476 года, пирожное, которые
Ответы на вопросы от путешественников по Бергамо в категории «Обзорные»
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