На протяжении 4-х экскурсионных часов, которые пролетят как один миг, мы погрузимся с вами в настоящую средневековую сказку. Достопримечательности 🏛️ Бергамо расположены так компактно, что мы успеем посетить как Верхний город 🏙️, так и Нижний.

Бергамо - находка Северной Италии.

Поверьте мне, проживающей тут уже на протяжении 15-ти лет. История 📖 разных веков переплелась настолько плотно и, в тоже самое время, органично в этом уникальном месте, что по началу такое явление удивляет, а потом лишь завораживает и восхищает.

Сам город расположен на семи холмах, с этой высоты открывается потрясающий вид на заснеженные Альпийские долины. Мы начнем наше путешествие со Старого Города, который оснащен двумя фуникулёрами, и поднимемся на его самую высшую точку. Здесь с вершины замка Святого Вижилия вы увидите как сам средневековый город, так и всю живописную часть низины.

Бергамо это жемчужина Средневековья.

Здесь по сей день находятся в первозданном виде старинные замки 🏰, виллы, крепости, площади и церкви в самых разных стилях архитектуры, начиная от романского и заканчивая эпохой Возрождения, Барокко и Либерти.

Старый город полностью обнесен крепостными стенами, построенными Венецианским княжеством в XV веке, под господством которого Бергамо находился на протяжении более трех веков.

Что вас ждет на экскурсии 🧭 по Бергамо:

Мы вместе отыщем самую старую улицу, полюбуемся античными фресками, которыми разрисованы здания Верхнего города.

Познакомимся с останками настоящего римского города и увидим первую христианскую церковь ⛪ самое античное здание Верхнего города, спрятанное от неискушенных глаз, на людной Старой площади.

Полюбуемся на уникальную коллекцию "деревянных" картин венецианского художника-мятежника, подаренных им городу в благодарность за радушие.

Я расскажу вам трогательную историю постройки главной Базилики города, а также историю святого защитника, которого очень почитают местные жители.

Вы узнаете какое важное историческое сокровище было найдено при реставрации главного Кафедрального собора.

На одной из неприметных улочек отыщем церковь, которую в народе прозвали Церковью отчаянных. Я поведаю вам историю этой церкви и ее прихожан.

Также я покажу вам арену, где проходили гладиаторские бои и часовню Святого креста, датированную IX веком.

Мы обязательно посетим самый старинный кафетерий Бергамо, который был открыт еще до того, как была открыта Америка.

Также я открою вам секрет, где был создан такой любимый всеми сорт мороженого как Страчателла.

Затем мы прогуляемся вдоль средневековых венецианских крепостных стен, полюбуемся на самые красивые 🤩 въездные ворота в Верхний город, а именно ворота святого Якоба и спустимся в Нижний город.

Я покажу вам самые старинные кварталы, античные площади и церкви. Знаменитый театр Гаэтано Доницетти, который был уроженцем Бергамо, и написал самую романтичную оперу "Элексир любви". В его честь также открыт памятник с маленьким озером. Мы полюбуемся им, зайдя в самый элегантный квартал Нижнего города и завершим наше путешествие у памятника знаменитому Арлекину, которого мы знаем с вами под именем Труффальдино.

По окончанию экскурсии я подарю каждому из вас сюрприз, который будет напоминать вам о путешествии в Бергамо. Добро пожаловать к нам!

Важно! Просим до дополнительного подтверждения гида предоплату сразу не вносить.