  1. Италия
  2. Экскурсии

Бергамо влюбленными глазами

5
17 отзывов
Алёна Т.
Алёна Т. – Гид из Бергамо
Панорамная и живописная прогулка 👣 с посещением старинных и уникальных мест родины Труффальдино.

Я расскажу вам историю 📖 Бергамо, от Романской эпохи и до наших дней.

А также покажу вам город 🏙️ именно таким, каким его знают и любят местные жители, включая легенды и реальные истории!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €50 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Бергамо влюбленными глазами
Бергамо влюбленными глазами

Что вы увидите

  • <b>Верхний город:</b>
  • Старая Площадь
  • Коллекция деревянных картин
  • Базилика Санта Мария Маджоре
  • Кафедральный Собор
  • Церковь Отчаянных
  • Арена
  • Часовня Святого Креста
  • Самое старое кафе
  • Ворота Святого Якоба
  • <b>Нижний город:</b>
  • Церкви, кварталы, площади
  • Театр и памятник Гаэтано Доницетти
  • Памятник Арлекину Труффальдино
На протяжении 4-х экскурсионных часов, которые пролетят как один миг, мы погрузимся с вами в настоящую средневековую сказку. Достопримечательности 🏛️ Бергамо расположены так компактно, что мы успеем посетить как Верхний город 🏙️, так и Нижний.
Бергамо - находка Северной Италии.
Поверьте мне, проживающей тут уже на протяжении 15-ти лет. История 📖 разных веков переплелась настолько плотно и, в тоже самое время, органично в этом уникальном месте, что по началу такое явление удивляет, а потом лишь завораживает и восхищает.
Сам город расположен на семи холмах, с этой высоты открывается потрясающий вид на заснеженные Альпийские долины. Мы начнем наше путешествие со Старого Города, который оснащен двумя фуникулёрами, и поднимемся на его самую высшую точку. Здесь с вершины замка Святого Вижилия вы увидите как сам средневековый город, так и всю живописную часть низины.
Бергамо это жемчужина Средневековья.
Здесь по сей день находятся в первозданном виде старинные замки 🏰, виллы, крепости, площади и церкви в самых разных стилях архитектуры, начиная от романского и заканчивая эпохой Возрождения, Барокко и Либерти.
Старый город полностью обнесен крепостными стенами, построенными Венецианским княжеством в XV веке, под господством которого Бергамо находился на протяжении более трех веков.

Что вас ждет на экскурсии 🧭 по Бергамо:

  • Мы вместе отыщем самую старую улицу, полюбуемся античными фресками, которыми разрисованы здания Верхнего города.
  • Познакомимся с останками настоящего римского города и увидим первую христианскую церковь ⛪ самое античное здание Верхнего города, спрятанное от неискушенных глаз, на людной Старой площади.
  • Полюбуемся на уникальную коллекцию "деревянных" картин венецианского художника-мятежника, подаренных им городу в благодарность за радушие.
  • Я расскажу вам трогательную историю постройки главной Базилики города, а также историю святого защитника, которого очень почитают местные жители.
  • Вы узнаете какое важное историческое сокровище было найдено при реставрации главного Кафедрального собора.
  • На одной из неприметных улочек отыщем церковь, которую в народе прозвали Церковью отчаянных. Я поведаю вам историю этой церкви и ее прихожан.
  • Также я покажу вам арену, где проходили гладиаторские бои и часовню Святого креста, датированную IX веком.
  • Мы обязательно посетим самый старинный кафетерий Бергамо, который был открыт еще до того, как была открыта Америка.
  • Также я открою вам секрет, где был создан такой любимый всеми сорт мороженого как Страчателла.
  • Затем мы прогуляемся вдоль средневековых венецианских крепостных стен, полюбуемся на самые красивые 🤩 въездные ворота в Верхний город, а именно ворота святого Якоба и спустимся в Нижний город.
  • Я покажу вам самые старинные кварталы, античные площади и церкви. Знаменитый театр Гаэтано Доницетти, который был уроженцем Бергамо, и написал самую романтичную оперу "Элексир любви". В его честь также открыт памятник с маленьким озером. Мы полюбуемся им, зайдя в самый элегантный квартал Нижнего города и завершим наше путешествие у памятника знаменитому Арлекину, которого мы знаем с вами под именем Труффальдино.
По окончанию экскурсии я подарю каждому из вас сюрприз, который будет напоминать вам о путешествии в Бергамо. Добро пожаловать к нам!
Важно! Просим до дополнительного подтверждения гида предоплату сразу не вносить.
Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Подарок-сюрприз в конце экскурсии
Что не входит
  • Посещение музеев (по желанию)
  • Фуникулер (1. 30 евро/чел)
  • Личные расходы (кафе, напитки, еда, сувениры и др. )
  • Транспорт до места встречи (автобус, электричка)
Начало и место завершения
🚩 Площадь ж/д вокзала или удобное место для туриста
Бергамо влюбленными глазами
Бергамо влюбленными глазами
Бергамо влюбленными глазами
Бергамо влюбленными глазами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алёна Т.
Алёна Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

17 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Бергамо

Влюбиться в Бергамо
38
3 часа
Влюбиться в Бергамо
195 отзывов
Обзорная прогулка по самым ярким местам города
Бергамо — первое свидание
От 78
3 часа
Бергамо — первое свидание
36 отзывов
Увидеть главные достопримечательности города и узнать их секреты на дружеской обзорной экскурсии
Бергамо сквозь века
91
3 часа
Бергамо сквозь века
36 отзывов
Почувствовать средневековый колорит города, увидеть его с высоты и насладиться архитектурой
Знакомьтесь, Бергамо!
36
3 часа
Знакомьтесь, Бергамо!
11 отзывов
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки города на обзорной экскурсии
Трансфер + обзорная экскурсия по Бергамо
130
3 часа
Трансфер + обзорная экскурсия по Бергамо
9 отзывов
Комфортно доехать из аэропорта до центра и познакомиться с главными местами города