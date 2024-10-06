скидка
15%
4.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Бергамо
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
230€196 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо): треккинг и панорамы
Индивидуальная экскурсия с треккингом вдоль озера Изео. Полюбуйтесь природой, альпийскими лугами и уникальными геологическими образованиями
Начало: В удобном вам месте в Бергамо
«Тем, кто уже познакомился с городом и ждёт отдыха от шума и суеты городской жизнии, хочет погрузиться в природную красоту»
Завтра в 09:00
2 дек в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Бергамо - очарование Античности Пейзажа Архитектуры
Начало: По договорённости
«Американцы пренебрегают ей, хотя она является обязательной остановкой для тех, кто направляется в Милан или на озеро Комо»
Расписание: по договоренности
Завтра в 19:00
2 дек в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 октября 2024Благодарим за потрясающую прогулку! Поездка превзошла все наши ожидания! ❤️
- ААртур27 июля 2024Спасибо Алёна, отличная экскурсия по Бергамо! Нам с семьёй очень сильно понравилось, хотим вернуться еще! Сейчас пересматриваем фотографии, какое прекрасное место! Всем рекомендуем!
- ЕЕкатерина16 июня 2024Мы с Аленой гуляли еще в ноябре! И так получилось, что гуляли с утра и до позднего вечера. Время не
- ИИрина23 мая 2024Нам экскурсия понравилась. Алёна очень приятный и знающий город экскурсовод.
- AAngela18 февраля 2024С большим удовольствием побывали на экскурсии и влюбились в старинный Бергамо. Ольга- настоящий профессионал,искренне любящий и знающий город. Было очень интересно и познавательно, кроме того мы получили много нужных советов,необходимых в путешествии. Спасибо огромное и очень хочется вернуться! 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Бергамо в категории «Природа и пейзажи»
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