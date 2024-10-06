читать дальше было ограничено. Алена потрясающе знает историю и город! И заряжает Вас своей энергетикой и подходом! Мы посмотрели и верхний город и нижний! Уже темнело, а мы никак не могли расстаться! Рекомендуем! Алена, спасибо большое за чудесные воспоминания!

Мы с Аленой гуляли еще в ноябре! И так получилось, что гуляли с утра и до позднего вечера. Время не