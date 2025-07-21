К Константин Все нормально) но, показалось, дороговато за 1 час пешком

М Мария Отличная экскурсия!

О Ольга Мы провели прекрасное время с Юлией во время нашей экскурсии по Болонье. Она максимально поддержала нас с мужем организационно на всех этапах планирования поездки, помогла сориентироваться во всех вопросах. С ней легко, интересно, она гибкая в плане построения маршрута экскурсии. И мы остались едины в мнениях с мужем, что Юлия -замечательный высококлассный экскурсовод! Рекомендуем. Честно😊

V Vadim Прекрасный экскурс по центру города, получили информацию по истории города от местного жителя! Нам очень понравилось, рекомендуем от души!