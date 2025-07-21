Мои заказы

Экспресс-экскурсия по Болонье

Индивидуальная прогулка по Болонье за один час: узнайте о жизни болонцев, попробуйте эспрессо и насладитесь атмосферой города студентов
Экспресс-экскурсия по Болонье идеально подходит для тех, у кого мало времени.

В течение часа вы посетите главные достопримечательности города, такие как Площадь Маджоре, Фонтан «Нептун» и Болонский университет. Узнаете об истории города и его гастрономических традициях.

Экскурсия доступна даже ночью, что делает её уникальной возможностью для знакомства с Болоньей в любое время суток
4.8
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕒 Экспресс-формат для занятых туристов
  • 🏛️ Визит к ключевым достопримечательностям
  • ☕ Эспрессо для атмосферы
  • 🎓 Узнайте о первом университете Европы
  • 🌙 Возможность ночной экскурсии
Экспресс-экскурсия по Болонье© Юлия
Экспресс-экскурсия по Болонье© Юлия
Экспресс-экскурсия по Болонье© Юлия
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Площадь Маджоре
  • Фонтан «Нептун»
  • Палаццо Комунале
  • Базилика Сан-Петронио
  • Болонский университет
  • Рынок Квадрилатеро

Описание экскурсии

  • Площадь Маджоре и дворец короля Энцо
  • Фонтан «Нептун»
  • Палаццо Комунале
  • Базилика Сан-Петронио — главный собор, не завершённый снаружи с 22 капеллами внутри
  • Самый длинный в мире солнечный меридиан
  • Болонский университет — первый университет в Европе
  • Рынок Квадрилатеро — хранилище традиций ремесленных и гастрономических традиций города

Я расскажу:

  • обо всех типичных блюдах и продуктах города и региона Эмилия-Романья
  • об истории города
  • чем знаменита Болонья
  • и многое-многое другое!

Организационные детали

Экскурсию можно провести даже ночью! Стоимость с 23:00 до 6:00 — €150

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 59 туристов
Меня зовут Юлия, проживаю в Болонье с 2001 года. Итальянцы везде разные, а в Болонье особенные, потому что это родина Университета. В Болонье своя уникальная культура еды и необычная энергия города. Узнайте больше на моих экскурсиях!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
К
Константин
21 июл 2025
Все нормально) но, показалось, дороговато за 1 час пешком
М
Мария
17 июн 2025
Отличная экскурсия!
О
Ольга
22 апр 2025
Мы провели прекрасное время с Юлией во время нашей экскурсии по Болонье. Она максимально поддержала нас с мужем организационно на всех этапах планирования поездки, помогла сориентироваться во всех вопросах. С ней легко, интересно, она гибкая в плане построения маршрута экскурсии. И мы остались едины в мнениях с мужем, что Юлия -замечательный высококлассный экскурсовод! Рекомендуем. Честно😊
V
Vadim
12 апр 2025
Прекрасный экскурс по центру города, получили информацию по истории города от местного жителя! Нам очень понравилось, рекомендуем от души!
Прекрасный экскурс по центру города, получили информацию по истории города от местного жителя! Нам очень понравилось, рекомендуем от души!Прекрасный экскурс по центру города, получили информацию по истории города от местного жителя! Нам очень понравилось, рекомендуем от души!Прекрасный экскурс по центру города, получили информацию по истории города от местного жителя! Нам очень понравилось, рекомендуем от души!Прекрасный экскурс по центру города, получили информацию по истории города от местного жителя! Нам очень понравилось, рекомендуем от души!
D
Dmitrii
5 апр 2025
Неповторимые эмоции были подарены нашим гидом Юлией!
Прошли по центру города и увидели все достопримечательности. Настоятельно рекомендую всем кто в Болонии первый раз и не только, узнаите факты которые не найти в интернете!
Спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию, в следующий раз на экскурсию в Болонии только с Вами!
Неповторимые эмоции были подарены нашим гидом Юлией!Неповторимые эмоции были подарены нашим гидом Юлией!Неповторимые эмоции были подарены нашим гидом Юлией!Неповторимые эмоции были подарены нашим гидом Юлией!Неповторимые эмоции были подарены нашим гидом Юлией!

Входит в следующие категории Болоньи

Похожие экскурсии из Болоньи

Живая старина многоликой Болоньи
Пешая
3 часа
-
15%
54 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Болонье с гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€160€188 за всё до 6 чел.
Болонья - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Болонья: путешествие в мир искусства
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Болонья: путешествие в мир искусства
Посетить три старинные базилики и полюбоваться шедеврами великих мастеров в компании искусствоведа
Начало: На Piazza Maggiore
Завтра в 09:30
12 ноя в 09:30
€200 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Болонье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Болонье