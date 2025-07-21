Экспресс-экскурсия по Болонье идеально подходит для тех, у кого мало времени.
В течение часа вы посетите главные достопримечательности города, такие как Площадь Маджоре, Фонтан «Нептун» и Болонский университет. Узнаете об истории города и его гастрономических традициях.
Экскурсия доступна даже ночью, что делает её уникальной возможностью для знакомства с Болоньей в любое время суток
5 причин купить эту экскурсию
- 🕒 Экспресс-формат для занятых туристов
- 🏛️ Визит к ключевым достопримечательностям
- ☕ Эспрессо для атмосферы
- 🎓 Узнайте о первом университете Европы
- 🌙 Возможность ночной экскурсии
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Площадь Маджоре
- Фонтан «Нептун»
- Палаццо Комунале
- Базилика Сан-Петронио
- Болонский университет
- Рынок Квадрилатеро
Описание экскурсии
- Площадь Маджоре и дворец короля Энцо
- Фонтан «Нептун»
- Палаццо Комунале
- Базилика Сан-Петронио — главный собор, не завершённый снаружи с 22 капеллами внутри
- Самый длинный в мире солнечный меридиан
- Болонский университет — первый университет в Европе
- Рынок Квадрилатеро — хранилище традиций ремесленных и гастрономических традиций города
Я расскажу:
- обо всех типичных блюдах и продуктах города и региона Эмилия-Романья
- об истории города
- чем знаменита Болонья
- и многое-многое другое!
Организационные детали
Экскурсию можно провести даже ночью! Стоимость с 23:00 до 6:00 — €150
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 59 туристов
Меня зовут Юлия, проживаю в Болонье с 2001 года. Итальянцы везде разные, а в Болонье особенные, потому что это родина Университета. В Болонье своя уникальная культура еды и необычная энергия города. Узнайте больше на моих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывах
К
Константин
21 июл 2025
Все нормально) но, показалось, дороговато за 1 час пешком
М
Мария
17 июн 2025
Отличная экскурсия!
О
Ольга
22 апр 2025
Мы провели прекрасное время с Юлией во время нашей экскурсии по Болонье. Она максимально поддержала нас с мужем организационно на всех этапах планирования поездки, помогла сориентироваться во всех вопросах. С ней легко, интересно, она гибкая в плане построения маршрута экскурсии. И мы остались едины в мнениях с мужем, что Юлия -замечательный высококлассный экскурсовод! Рекомендуем. Честно😊
V
Vadim
12 апр 2025
Прекрасный экскурс по центру города, получили информацию по истории города от местного жителя! Нам очень понравилось, рекомендуем от души!
D
Dmitrii
5 апр 2025
Неповторимые эмоции были подарены нашим гидом Юлией!
Прошли по центру города и увидели все достопримечательности. Настоятельно рекомендую всем кто в Болонии первый раз и не только, узнаите факты которые не найти в интернете!
Спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию, в следующий раз на экскурсию в Болонии только с Вами!
Входит в следующие категории Болоньи
