Музеи и искусство Болоньи

Найдено 7 экскурсий в категории «Музеи» в Болонье на русском языке, цены от €108, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живая старина многоликой Болоньи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Живая старина многоликой Болоньи - путешествие в сердце Италии
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
«Поэтому, чтобы дать вам почувствовать настоящий живой город, а не просто музей с датами и именами, мы уделяем университетской культуре большое внимание»
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
120108 за всё до 6 чел.
Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Дом-музей Лучано Паваротти и музей Феррари: культура и скорость в Модене
Погрузитесь в мир оперы и скорости на экскурсии по дому Лучано Паваротти и музею Феррари. Исключительный опыт, сочетающий искусство и инновации
«Посещение музея Лучано Паваротти»
12 июня в 09:00
18 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Болонья: путешествие в мир искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Болонья: путешествие в мир искусства - эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, посетив великолепные базилики и насладившись шедеврами знаменитых художников
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи: встреча с искусством
Погрузитесь в мир искусства Болоньи, где каждый зал галереи расскажет свою уникальную историю через шедевры великих мастеров
Начало: На via delle Belle Arti
«Предлагаю отправиться в путешествие по залам музея, ближе познакомиться с основными стилями и направлениями в искусстве — от готики до неоклассики»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
134 за всё до 5 чел.
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Науки Болонского университета: уникальное путешествие в мир науки
Погрузитесь в атмосферу великих открытий в Музее Науки Болонского университета. Уникальный опыт для всей семьи ждет вас
«Музей расположился в историческом здании Палаццо Поджи»
12 июня в 09:00
18 июня в 09:00
134 за всё до 10 чел.
Музыкальная Болонья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Музыкальная Болонья: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в музыкальную историю Болоньи! Узнайте о великих композиторах, посетите знаменитые музеи и исторические здания, наполненные звуками прошлого
Начало: На Piazza Maggiore
«И наконец, посетим Международный музей музыки»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
147 за всё до 5 чел.
Доцца: самый красивый борго Италии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Доцца: самый красивый борго Италии
Оказаться в музее под открытым небом, изучить знаменитые муралес и заглянуть в старинную крепость
Начало: На Piazza Rocca в городе Доцца
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nika
    28 мая 2024
    Живая старина многоликой Болоньи
    Это была Евгения - молодая, образованная, начитанная, с исключительным чувством и знаниями из архитектуры, истории и археологии! Мы прошлись неспеша
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    по маршруту, который она сама разработала и добавила много интересного, что отличает от классических маршрутов. Город изумил и получил дополнительную положительную окраску от ее рассказов. Мы еше обязательно вернемся в этот город, мимо которого у меня в течение многих лет пролегал путь и я не заезжала в него, считая, что скорее всего, город так себе. А город оказался сокровищем, которое мы открыли вместе с Евгенией! Спасибо! Желаем больше довольных туристов в вашей непростой работе

  • А
    Анна
    7 мая 2024
    Болонья: путешествие в мир искусства
    На экскурсии были семьёй, включая подростка. Всем нам очень понравился и маршрут и содержание экскурсии и организация. Ольга нам очень красиво представила город. Мы хотим вернуться еще раз. Спасибо за экскурсию
  • А
    Анна
    16 апреля 2024
    Живая старина многоликой Болоньи
    Нашим гидом была Евгения. Образованная, внимательная, пунктуальная, приветливая. Что особенно понравилось, это приветствие, Евгения, представилась и рассказала пару слов о
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    себе, это очень правильное начало, за мой опыт экскурсий, к сожалению, это единичные случаи, когда гид говорит кто он, откуда, какое образование и т. д. Спасибо! Маршрут и экскурсия были прекрасны, за 3 часа Евгения рассказала много фактов и интересных историй про город. Мы получили много дельных советов и конечно же список заведений, где можно вкусно покушать. Экскурсия понравилась. Рекомендую!

  • Н
    Надежда
    29 марта 2024
    Живая старина многоликой Болоньи
    Все было отлично
  • R
    Ruslan
    12 марта 2024
    Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
    Сегодня мы посетили Арт-экскурсию по картинной галерее Болоньи, которую провела Ольга, и это был невероятно увлекательный опыт! Ольга сумела показать
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    и рассказать нам о шедеврах искусства средних веков, готики, ренессанса и маньеризма так, что время пролетело незаметно. Было очень интересно узнавать истории, стоящие за каждым произведением, и впитывать атмосферу эпох, которые они представляют. Экскурсия пролетела как одно мгновение, и я уже с нетерпением жду возможности вернуться в Болонью. В следующий раз, без сомнения, запишусь на 3-часовую экскурсию по городу с Ольгой, чтобы углубиться в историю и культуру этого прекрасного города. Огромное спасибо Ольге за незабываемые впечатления!

  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Болонья: путешествие в мир искусства
    Были в Болонье проездом и Ольге удалось показать нам практически все самые значимые достопримечательности. Ее информация воспринималась легко, сама она
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    приятна в общении. Никаких долгих стояний на одном месте, постоянная динамика в повествовании, время пролетело незаметно. Мысленно себе поставила «галочку», что если когда-то еще будем в Болонье, то я знаю, какой гид нам нужен. Большое, большое спасибо

  • О
    Ольга
    10 марта 2024
    Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
    Выражаю благодарность экскурсоводу Ольге за проведенную экскурсию по картинной галерее г. Болонья. Ольга грамотно, доходчиво и интересно рассказала о картинах известных
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    художников, стилях и направлениях. Спасибо огромное за профессиональную, качественную работу, за правильную речь и интересные рассказы. 6 марта 2024 года 10-00. Ольга и Александр

  • A
    Antonina
    15 февраля 2024
    Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
    Болонская пинакотека впечатлила собранием живописи, особенно периода треченто. Гид Ольга как профессиональный искусствовед, представила полотна как художников Болонской школы так
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    и шедевы венецианских и флорентийских мастеров. Профессионал своего дела, Ольга так занимательно рассказывала, что время экскурсии пролетело незаметно. Если хотите узнать больше о художниках Болоньи, настоятельно советую воспользоваться услугами гида Ольги!

  • К
    Кунслу
    5 марта 2017
    Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
    Отличная экскурсия, хоть мы и поменяли на другую, но нисколько не жалеем! Ольга удивительный рассказчик, увлекла нашу дочь и очаровала нас! Болонья обязательна к посещению!

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Музеи»

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  2. Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
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  4. Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
  5. Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед
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  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Болонье в июне 2024
Сейчас в Болонье в категории "Музеи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 108 до 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Болонье (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 44 ⭐ отзыва, цены от €108. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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