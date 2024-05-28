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10%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Живая старина многоликой Болоньи - путешествие в сердце Италии
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
«Поэтому, чтобы дать вам почувствовать настоящий живой город, а не просто музей с датами и именами, мы уделяем университетской культуре большое внимание»
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
120€108 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дом-музей Лучано Паваротти и музей Феррари: культура и скорость в Модене
Погрузитесь в мир оперы и скорости на экскурсии по дому Лучано Паваротти и музею Феррари. Исключительный опыт, сочетающий искусство и инновации
«Посещение музея Лучано Паваротти»
12 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья: путешествие в мир искусства - эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, посетив великолепные базилики и насладившись шедеврами знаменитых художников
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи: встреча с искусством
Погрузитесь в мир искусства Болоньи, где каждый зал галереи расскажет свою уникальную историю через шедевры великих мастеров
Начало: На via delle Belle Arti
«Предлагаю отправиться в путешествие по залам музея, ближе познакомиться с основными стилями и направлениями в искусстве — от готики до неоклассики»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Науки Болонского университета: уникальное путешествие в мир науки
Погрузитесь в атмосферу великих открытий в Музее Науки Болонского университета. Уникальный опыт для всей семьи ждет вас
«Музей расположился в историческом здании Палаццо Поджи»
12 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Музыкальная Болонья: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в музыкальную историю Болоньи! Узнайте о великих композиторах, посетите знаменитые музеи и исторические здания, наполненные звуками прошлого
Начало: На Piazza Maggiore
«И наконец, посетим Международный музей музыки»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Доцца: самый красивый борго Италии
Оказаться в музее под открытым небом, изучить знаменитые муралес и заглянуть в старинную крепость
Начало: На Piazza Rocca в городе Доцца
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNika28 мая 2024Это была Евгения - молодая, образованная, начитанная, с исключительным чувством и знаниями из архитектуры, истории и археологии! Мы прошлись неспеша
- ААнна7 мая 2024На экскурсии были семьёй, включая подростка. Всем нам очень понравился и маршрут и содержание экскурсии и организация. Ольга нам очень красиво представила город. Мы хотим вернуться еще раз. Спасибо за экскурсию
- ААнна16 апреля 2024Нашим гидом была Евгения. Образованная, внимательная, пунктуальная, приветливая. Что особенно понравилось, это приветствие, Евгения, представилась и рассказала пару слов о
- ННадежда29 марта 2024Все было отлично
- RRuslan12 марта 2024Сегодня мы посетили Арт-экскурсию по картинной галерее Болоньи, которую провела Ольга, и это был невероятно увлекательный опыт! Ольга сумела показать
- ЮЮлия12 марта 2024Были в Болонье проездом и Ольге удалось показать нам практически все самые значимые достопримечательности. Ее информация воспринималась легко, сама она
- ООльга10 марта 2024Выражаю благодарность экскурсоводу Ольге за проведенную экскурсию по картинной галерее г. Болонья. Ольга грамотно, доходчиво и интересно рассказала о картинах известных
- AAntonina15 февраля 2024Болонская пинакотека впечатлила собранием живописи, особенно периода треченто. Гид Ольга как профессиональный искусствовед, представила полотна как художников Болонской школы так
- ККунслу5 марта 2017Отличная экскурсия, хоть мы и поменяли на другую, но нисколько не жалеем! Ольга удивительный рассказчик, увлекла нашу дочь и очаровала нас! Болонья обязательна к посещению!
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Музеи»
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