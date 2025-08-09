Представьте, как входите в музей Lamborghini, где каждый автомобиль - это шедевр инженерии и дизайна.
Здесь вы узнаете, как Ферруччо Ламборгини бросил вызов Энцо Феррари и создал бренд, ставший символом скорости и роскоши. Погрузитесь в атмосферу, где каждая деталь автомобиля рассказывает свою историю. Это не просто музей, это место, где мечты становятся реальностью на колёсах
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Уникальные автомобили
- 🏎 История бренда
- 💡 Инновационные технологии
- 🎨 Искусство дизайна
- 🌍 Легендарные болиды
Что можно увидеть
- Музей Lamborghini
Описание экскурсии
Экскурсия в музей Lamborghini — это не просто факт за фактом. Это встреча с мечтой, которая ревёт, сверкает и не знает границ. Вы своими глазами увидите гоночные болиды, прошедшие трассы Ле-Мана и Дайтоны. И поймёте, почему эти автомобили — не просто техника, а искусство, рождённое из скорости и смелости.
Вы узнаете:
- Как обычный механик и производитель тракторов по имени Ферруччо Ламборгини бросил вызов самому Энцо Феррари
- Как Lamborghini создает свои кузова из углеродного волокна, чтобы быть легче воздуха
- Как умная аэродинамика помогает автомобилям прижиматься к земле на бешеных скоростях
- Каким образом рождаются концепт-кары будущего
Организационные детали
Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно — €18 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей Lamborghini
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 59 туристов
Меня зовут Юлия, проживаю в Болонье с 2001 года. Итальянцы везде разные, а в Болонье особенные, потому что это родина Университета. В Болонье своя уникальная культура еды и необычная энергия города. Узнайте больше на моих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сучков
9 авг 2025
Отличная экскурсия с Юлией. Рассказала об истории марки, каждой машины. Очень довольны. Спасибо!
