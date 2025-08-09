Мои заказы

Музей Lamborghini в Болонье: от мечты к мощи

Вас ждёт уникальная экскурсия в мир Lamborghini, где история и современность переплетаются в мощных автомобилях, созданных с любовью и страстью
Представьте, как входите в музей Lamborghini, где каждый автомобиль - это шедевр инженерии и дизайна.

Здесь вы узнаете, как Ферруччо Ламборгини бросил вызов Энцо Феррари и создал бренд, ставший символом скорости и роскоши. Погрузитесь в атмосферу, где каждая деталь автомобиля рассказывает свою историю. Это не просто музей, это место, где мечты становятся реальностью на колёсах
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Уникальные автомобили
  • 🏎 История бренда
  • 💡 Инновационные технологии
  • 🎨 Искусство дизайна
  • 🌍 Легендарные болиды
Музей Lamborghini в Болонье: от мечты к мощи© Юлия
Музей Lamborghini в Болонье: от мечты к мощи© Юлия
Музей Lamborghini в Болонье: от мечты к мощи© Юлия

Что можно увидеть

  • Музей Lamborghini

Описание экскурсии

Экскурсия в музей Lamborghini — это не просто факт за фактом. Это встреча с мечтой, которая ревёт, сверкает и не знает границ. Вы своими глазами увидите гоночные болиды, прошедшие трассы Ле-Мана и Дайтоны. И поймёте, почему эти автомобили — не просто техника, а искусство, рождённое из скорости и смелости.

Вы узнаете:

  • Как обычный механик и производитель тракторов по имени Ферруччо Ламборгини бросил вызов самому Энцо Феррари
  • Как Lamborghini создает свои кузова из углеродного волокна, чтобы быть легче воздуха
  • Как умная аэродинамика помогает автомобилям прижиматься к земле на бешеных скоростях
  • Каким образом рождаются концепт-кары будущего

Организационные детали

Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно — €18 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музей Lamborghini
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 59 туристов
Меня зовут Юлия, проживаю в Болонье с 2001 года. Итальянцы везде разные, а в Болонье особенные, потому что это родина Университета. В Болонье своя уникальная культура еды и необычная энергия города. Узнайте больше на моих экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Сучков
9 авг 2025
Отличная экскурсия с Юлией. Рассказала об истории марки, каждой машины. Очень довольны. Спасибо!

Входит в следующие категории Болоньи

Похожие экскурсии из Болоньи

Гастрономическая экскурсия в Болонье
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастрономическое путешествие по Болонье: сыры, колбасы и вина
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории
Начало: У фонтана «Нептун»
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
Болонья - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
О Болонье с любовью
Пешая
3 часа
-
20%
50 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
€200€250 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Болонье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Болонье