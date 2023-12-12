1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ламборгини, Феррари, Пагани: эксклюзивный тур с тест-драйвом в Болонье
Погрузитесь в мир скорости и роскоши с эксклюзивным туром по музеям Ламборгини, Феррари и Пагани. Включает в себя тест-драйв спорткара
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Узнать о судьбе усопших и истории достопримечательности и насладиться её мрачной эстетикой
Начало: У главного входа в Чертозу
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нетуристическая Болонья: Погружение в Историю и Культуру
Путешествие по скрытым уголкам Болоньи. Древние площади, ворота, квартал Сарагоцца и тропа к храму Святого Луки ждут вас
Начало: На площади San Francesco
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Город рекордов, город-сюрприз: Незабываемая прогулка по Болонье
Познакомьтесь с Болоньей, как никогда раньше, благодаря увлекательной прогулке по её сердцу с опытным гидом
Начало: Piazza 20 Settembre
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€160 за человека
Индивидуальная
6 часов
Модена: кулинарное путешествие с дегустацией Пармезана и Бальзамико
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией в Модену. Пармезан, Бальзамико и уникальные дегустации ждут вас
Начало: Piazza 20 Settembre, Bologna
Расписание: Каждый день, кроме выходных и праздников.
11 июня в 11:00
12 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по историческим местам еврейской Болоньи
Погрузитесь в уникальную атмосферу Болоньи, исследуя историю еврейского народа на этой эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Начало: На Piazza Santo Stefano
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья магическая и эзотерическая: алхимия, масоны и культ Исиды
Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям
Начало: Фонтан «Нептун»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
Погрузитесь в атмосферу средневековой Болоньи, изучая башни и портики, которые стали визитной карточкой города
Начало: Фонтан «Нептун»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga12 декабря 2023Всё было отлично!
- NNataliya9 августа 2023Спасибо огромное Ольга за интересную и содержательную экскурсию! Вовлечены были все - и взрослые и дети. Особенно рекомендую этот трип тем, кто увлечен автомобилями. Производство самых эксклюзивных машин больше нигде не увидеть! Музеи Феррари и Ламборгини захватывают восхищают!
- TTatiana21 июля 2022И ещё раз огромное спасибо Ольге. Все было спланировано идеально. . Ольга интереснейший рассказчик, очень много знает как про историю автомобильных марок так и про весь этот регион. Увлекательно рассказывает, умеет заинтересовать и увлечь своим рассказом.
- ДДарья28 июня 2020Экскурсия очень понравилась! Я брала индивидуальную экскурсию, была одна. В Болонье была первый раз и всего на пару дней, хотелось
- EElena10 июля 2019Большое спасибо Татьяне за экскурсию по Болонье - отличный ознакомительный маршрут, много интересных фактов, практической информации. Сразу сложилось "понимание" города
- EElena28 мая 2019Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу и очень душевному человеку - Татьяне за прекрасно проведенный вечер в Болонье. По мнению всей
- MMaria9 апреля 2019Татьяна! Огромное спасибо за знакомство с прекрасной и непознанной Болоньей. Убежать от толп и шума улиц - мечта. Чертоза ди Болонья - место невероятное - гений места! Огромное спасибо за незабываемое открытие скрытой от посторонних глаз Болоньи. Спасибо, Татьяна!
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Необычные»
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