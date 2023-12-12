Необычные экскурсии по Болонье

Найдено 9 экскурсий в категории «Необычные» в Болонье на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 20 чел.
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Ламборгини, Феррари, Пагани: эксклюзивный тур с тест-драйвом в Болонье
Погрузитесь в мир скорости и роскоши с эксклюзивным туром по музеям Ламборгини, Феррари и Пагани. Включает в себя тест-драйв спорткара
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
360 за всё до 6 чел.
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Узнать о судьбе усопших и истории достопримечательности и насладиться её мрачной эстетикой
Начало: У главного входа в Чертозу
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
200 за всё до 7 чел.
Нетуристическая Болонья
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Нетуристическая Болонья: Погружение в Историю и Культуру
Путешествие по скрытым уголкам Болоньи. Древние площади, ворота, квартал Сарагоцца и тропа к храму Святого Луки ждут вас
Начало: На площади San Francesco
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
80 за всё до 6 чел.
Город рекордов, город-сюрприз: обзорная прогулка по Болонье
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Город рекордов, город-сюрприз: Незабываемая прогулка по Болонье
Познакомьтесь с Болоньей, как никогда раньше, благодаря увлекательной прогулке по её сердцу с опытным гидом
Начало: Piazza 20 Settembre
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
160 за человека
Модена - родина самых «старых» итальянских кулинарных изысков
Индивидуальная
6 часов
Модена: кулинарное путешествие с дегустацией Пармезана и Бальзамико
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией в Модену. Пармезан, Бальзамико и уникальные дегустации ждут вас
Начало: Piazza 20 Settembre, Bologna
Расписание: Каждый день, кроме выходных и праздников.
11 июня в 11:00
12 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Еврейская Болонья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по историческим местам еврейской Болоньи
Погрузитесь в уникальную атмосферу Болоньи, исследуя историю еврейского народа на этой эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Начало: На Piazza Santo Stefano
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Болонья магическая и эзотерическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья магическая и эзотерическая: алхимия, масоны и культ Исиды
Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям
Начало: Фонтан «Нептун»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
Погрузитесь в атмосферу средневековой Болоньи, изучая башни и портики, которые стали визитной карточкой города
Начало: Фонтан «Нептун»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    12 декабря 2023
    Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
    Всё было отлично!
  • N
    Nataliya
    9 августа 2023
    Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
    Спасибо огромное Ольга за интересную и содержательную экскурсию! Вовлечены были все - и взрослые и дети. Особенно рекомендую этот трип тем, кто увлечен автомобилями. Производство самых эксклюзивных машин больше нигде не увидеть! Музеи Феррари и Ламборгини захватывают восхищают!
  • T
    Tatiana
    21 июля 2022
    Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
    И ещё раз огромное спасибо Ольге. Все было спланировано идеально. . Ольга интереснейший рассказчик, очень много знает как про историю автомобильных марок так и про весь этот регион. Увлекательно рассказывает, умеет заинтересовать и увлечь своим рассказом.
  • Д
    Дарья
    28 июня 2020
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Экскурсия очень понравилась! Я брала индивидуальную экскурсию, была одна. В Болонье была первый раз и всего на пару дней, хотелось
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    за пару часов получить максимально полное представление о городе. Татьяна всё интересно рассказывала, отвечала на любые вопросы, везде меня фотографировала и даже угостила вкусным кофе в местной кофейне =) Подсказала, где можно хорошо пошопиться. После экскурсии я уже отлично ориентировалась сама по центру города. В общем, всем советую!

  • E
    Elena
    10 июля 2019
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Большое спасибо Татьяне за экскурсию по Болонье - отличный ознакомительный маршрут, много интересных фактов, практической информации. Сразу сложилось "понимание" города
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    - как появился, как развивался, что представляет из себя сегодня. Катастрофически мало время для такого интересного места. Вместе с этим направление задано и есть от чего отталкнуться в следующий приезд!! Татьяна, успехов во всем! Если что, на связи! Елена и Владислав, 21.06.2019

  • E
    Elena
    28 мая 2019
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу и очень душевному человеку - Татьяне за прекрасно проведенный вечер в Болонье. По мнению всей
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    нашей компании знакомство с Татьяной - одно из самых ярких впечатлений от Италии. Еще раз убедились, что путешествие незабываемым делают не достопримечательности, а знакомство с интересными людьми. Погода нас мягко говоря не радовала)), шел дождь… но Татьяна смогла так организовать экскурсию по улочкам Болоньи, что осталось неизгладимое впечатление от атмосферы вечера, от энергетики Татьяны, от формы подачи информации! Тонко, интеллигентно, с любовью к городу и его истории! Спасибо!

  • M
    Maria
    9 апреля 2019
    Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
    Татьяна! Огромное спасибо за знакомство с прекрасной и непознанной Болоньей. Убежать от толп и шума улиц - мечта. Чертоза ди Болонья - место невероятное - гений места! Огромное спасибо за незабываемое открытие скрытой от посторонних глаз Болоньи. Спасибо, Татьяна!

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Необычные»

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Сколько стоит экскурсия по Болонье в июне 2024
Сейчас в Болонье в категории "Необычные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 80 до 360. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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