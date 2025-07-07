Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Я убеждена, что дети воспринимают окружающее отлично от взрослых, соответственно экскурсии для детей должны быть особыми.



Взрослые же, обычно, с удовольствием возвращаются в детство, поэтому, надеюсь, моё предложение знакомства с Болоньей будет интересно для всей семьи. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Помимо экскурсии по городу в форме игры, в ходе которой наши гости смогут проследить историю города от эктрусков до наших дней, узнать об особенностях местной кухни, архитектуры, о жизни болонцев в прошлом и сегодня, предлагаю посещение уникального музея в Университете Болоньи, который включает Музей Естественной Истории, Музей Анатомии, Музей Химии и Физики, Музей корабельного дела и Географии, Музей военной архитектуры. Экскурсия — квест позволит детям и взрослым узнать, почему в Болонье такие протяженные галереи, почему именно здесь открылся первый светский Университет в мире, зачем синьоры прошлого строили высокие башни и почему маленькие пельмешки — тортеллини — именно такой формы! Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Дети до 18 лет: вход везде бесплатно Что не входит в цену Стоимость входного билета в Анатомический театр: 3 евро

Стоимость билета в музей Науки для взрослых: 5 евро Место начала и завершения? Болонья Когда и сколько длится? Когда: В любой день, с 9:00 до 17:00 Экскурсия длится около 1 часа Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел. Важная информация За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено