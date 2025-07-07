Мои заказы

Болонья для детей и взрослых

Я убеждена, что дети воспринимают окружающее отлично от взрослых, соответственно экскурсии для детей должны быть особыми.

Взрослые же, обычно, с удовольствием возвращаются в детство, поэтому, надеюсь, моё предложение знакомства с Болоньей будет интересно для всей семьи.
1 отзыв
Описание экскурсии

Помимо экскурсии по городу в форме игры, в ходе которой наши гости смогут проследить историю города от эктрусков до наших дней, узнать об особенностях местной кухни, архитектуры, о жизни болонцев в прошлом и сегодня, предлагаю посещение уникального музея в Университете Болоньи, который включает Музей Естественной Истории, Музей Анатомии, Музей Химии и Физики, Музей корабельного дела и Географии, Музей военной архитектуры. Экскурсия — квест позволит детям и взрослым узнать, почему в Болонье такие протяженные галереи, почему именно здесь открылся первый светский Университет в мире, зачем синьоры прошлого строили высокие башни и почему маленькие пельмешки — тортеллини — именно такой формы! Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено

В любой день, с 9:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Дети до 18 лет: вход везде бесплатно
Что не входит в цену
  • Стоимость входного билета в Анатомический театр: 3 евро
  • Стоимость билета в музей Науки для взрослых: 5 евро
Место начала и завершения?
Болонья
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
  • За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anatoly
7 июл 2025
Экскурсия прошла феерично, дети начали интересоваться историей города и нашли много совпадений с их знаниями. Вовлеченность была 100%, они поддерживали диалог, задавали вопросы.
Очень рекомендую и советую именно с детьми. Жаль всего час времени. Спасибо

