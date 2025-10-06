Болонья, город с богатой историей и культурой, предлагает уникальную экскурсию, где можно узнать о её роли в Средневековье, увидеть знаменитый Фонтан Нептуна и посетить университетский квартал. Прогулка по старинному рынку раскроет гастрономические тайны региона, а визит в базилики Святого Петрониуса и Святого Доминика позволит прикоснуться к шедеврам архитектуры. Этот тур - отличная возможность для знакомства с самобытной культурой и историей Болоньи

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Фонтан Нептуна и Палаццо д’Аккурсио

Мы полюбуемся шикарным мускулистым мужчиной, который символизирует власть Ватикана в центре Болоньи. Поднимемся на террасу Палаццо д’Аккурсио, где размещается мэрия города. Поговорим об архитектуре Фиораванти и заглянем на заседание городского совета — если будет открыто. Не исключено, что встретим здесь мэра Болоньи.

Базилика Святого Петрониуса

Увидим грандиозный храм — одну из самых крупных церквей Европы. Я расскажу, почему его так и не достроили и зачем его охраняют военные.

Старинный рынок

Здесь раскрывается гастрономическая щедрость Паданской равнины. Прочь диеты — да здравствуют мясо, сыры, паста и вино!

Болонский «Иерусалим» — Santo Stefano

Один из самых древних комплексов города, воздвигнутый на месте храма Исиды. В 5 веке здесь построили христианский ансамбль с копией Гроба Господня.

Университетский квартал

Болонья — университетский город, которому принадлежит честь открытия первого университета в континентальной Европе. Я здесь училась, и с радостью поделюсь инсайдерской информацией.

Базилика Святого Доминика

Мы рассмотрим монумент на могиле, над оформлением которого работал сам Микеланджело.

Вы узнаете:

Какую роль сыграл университет в развитии Болоньи и чем он живёт сегодня

Как устроено городское управление и что происходит на заседаниях мэрии

Какие гастрономические специалитеты стоит попробовать на старинном рынке

Почему Болонья напоминает Венецию

При желании мы будем заходить в храмы и музеи, чтобы увидеть произведения Караччи, Микеланджело, Гуидо Рени, Рафаэля и Никколо дель Арка.

Организационные детали