Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где средневековая архитектура встречается с современными традициями. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной кухней
Болонья, город с богатой историей и культурой, предлагает уникальную экскурсию, где можно узнать о её роли в Средневековье, увидеть знаменитый Фонтан Нептуна и посетить университетский квартал.
Прогулка по старинному рынку раскроет гастрономические тайны региона, а визит в базилики Святого Петрониуса и Святого Доминика позволит прикоснуться к шедеврам архитектуры. Этот тур - отличная возможность для знакомства с самобытной культурой и историей Болоньи
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Уникальная архитектура и история
🍝 Гастрономические открытия на рынке
🎓 Первый университет Европы
🖼️ Шедевры искусства в базиликах
👥 Индивидуальный подход и гибкость маршрута
Что можно увидеть
Фонтан Нептуна
Палаццо д’Аккурсио
Базилика Святого Петрониуса
Старинный рынок
Santo Stefano
Университетский квартал
Базилика Святого Доминика
Описание экскурсии
Фонтан Нептуна и Палаццо д’Аккурсио
Мы полюбуемся шикарным мускулистым мужчиной, который символизирует власть Ватикана в центре Болоньи. Поднимемся на террасу Палаццо д’Аккурсио, где размещается мэрия города. Поговорим об архитектуре Фиораванти и заглянем на заседание городского совета — если будет открыто. Не исключено, что встретим здесь мэра Болоньи.
Базилика Святого Петрониуса
Увидим грандиозный храм — одну из самых крупных церквей Европы. Я расскажу, почему его так и не достроили и зачем его охраняют военные.
Старинный рынок
Здесь раскрывается гастрономическая щедрость Паданской равнины. Прочь диеты — да здравствуют мясо, сыры, паста и вино!
Болонский «Иерусалим» — Santo Stefano
Один из самых древних комплексов города, воздвигнутый на месте храма Исиды. В 5 веке здесь построили христианский ансамбль с копией Гроба Господня.
Университетский квартал
Болонья — университетский город, которому принадлежит честь открытия первого университета в континентальной Европе. Я здесь училась, и с радостью поделюсь инсайдерской информацией.
Базилика Святого Доминика
Мы рассмотрим монумент на могиле, над оформлением которого работал сам Микеланджело.
Вы узнаете:
Какую роль сыграл университет в развитии Болоньи и чем он живёт сегодня
Как устроено городское управление и что происходит на заседаниях мэрии
Какие гастрономические специалитеты стоит попробовать на старинном рынке
Почему Болонья напоминает Венецию
При желании мы будем заходить в храмы и музеи, чтобы увидеть произведения Караччи, Микеланджело, Гуидо Рени, Рафаэля и Никколо дель Арка.
Организационные детали
Все объекты мы осмотрим внутри
Основная программа не включает посещение музеев и не предполагает дополнительных расходов
Я скорректирую маршрут и адаптирую программу под ваши интересы и настроение в день экскурсии
Оксана — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 98 туристов
Живу в пригороде Болоньи с 1999 года, получила второе высшее образование в Академии Художеств по специальности реставрация. Переехала жить в Болонью по зову души, и душа не обманула, мне здесь хорошо, Болонья — мой город. Приезжайте, поделюсь впечатлениями, мыслями и чувствами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
6 окт 2025
Экскурсия прошла легко. Посетили знаковые места Болоньи, прониклись ее духом. За два часа познакомились с центром города.
С
Светлана
6 окт 2025
Оксана- молодец! Она перестроила маршрут так, чтобы нам удобно было добираться из отеля, акцентировала внимание на самом интересном (ведь Болонья - город большой и старинный). 2 часа пролетели незаметно. Мы посмотрели даже шоу канатоходцев и послушали утреннюю мессу👍завораживающе😊 рекомендую экскурсантам, не пожалеют