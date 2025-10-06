Мои заказы

Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья

Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где средневековая архитектура встречается с современными традициями. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной кухней
Болонья, город с богатой историей и культурой, предлагает уникальную экскурсию, где можно узнать о её роли в Средневековье, увидеть знаменитый Фонтан Нептуна и посетить университетский квартал.

Прогулка по старинному рынку раскроет гастрономические тайны региона, а визит в базилики Святого Петрониуса и Святого Доминика позволит прикоснуться к шедеврам архитектуры. Этот тур - отличная возможность для знакомства с самобытной культурой и историей Болоньи
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура и история
  • 🍝 Гастрономические открытия на рынке
  • 🎓 Первый университет Европы
  • 🖼️ Шедевры искусства в базиликах
  • 👥 Индивидуальный подход и гибкость маршрута
Что можно увидеть

  • Фонтан Нептуна
  • Палаццо д’Аккурсио
  • Базилика Святого Петрониуса
  • Старинный рынок
  • Santo Stefano
  • Университетский квартал
  • Базилика Святого Доминика

Описание экскурсии

Фонтан Нептуна и Палаццо д’Аккурсио

Мы полюбуемся шикарным мускулистым мужчиной, который символизирует власть Ватикана в центре Болоньи. Поднимемся на террасу Палаццо д’Аккурсио, где размещается мэрия города. Поговорим об архитектуре Фиораванти и заглянем на заседание городского совета — если будет открыто. Не исключено, что встретим здесь мэра Болоньи.

Базилика Святого Петрониуса

Увидим грандиозный храм — одну из самых крупных церквей Европы. Я расскажу, почему его так и не достроили и зачем его охраняют военные.

Старинный рынок

Здесь раскрывается гастрономическая щедрость Паданской равнины. Прочь диеты — да здравствуют мясо, сыры, паста и вино!

Болонский «Иерусалим» — Santo Stefano

Один из самых древних комплексов города, воздвигнутый на месте храма Исиды. В 5 веке здесь построили христианский ансамбль с копией Гроба Господня.

Университетский квартал

Болонья — университетский город, которому принадлежит честь открытия первого университета в континентальной Европе. Я здесь училась, и с радостью поделюсь инсайдерской информацией.

Базилика Святого Доминика

Мы рассмотрим монумент на могиле, над оформлением которого работал сам Микеланджело.

Вы узнаете:

  • Какую роль сыграл университет в развитии Болоньи и чем он живёт сегодня
  • Как устроено городское управление и что происходит на заседаниях мэрии
  • Какие гастрономические специалитеты стоит попробовать на старинном рынке
  • Почему Болонья напоминает Венецию

При желании мы будем заходить в храмы и музеи, чтобы увидеть произведения Караччи, Микеланджело, Гуидо Рени, Рафаэля и Никколо дель Арка.

Организационные детали

  • Все объекты мы осмотрим внутри
  • Основная программа не включает посещение музеев и не предполагает дополнительных расходов
  • Я скорректирую маршрут и адаптирую программу под ваши интересы и настроение в день экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Нептуна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 98 туристов
Живу в пригороде Болоньи с 1999 года, получила второе высшее образование в Академии Художеств по специальности реставрация. Переехала жить в Болонью по зову души, и душа не обманула, мне здесь хорошо, Болонья — мой город. Приезжайте, поделюсь впечатлениями, мыслями и чувствами.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
6 окт 2025
Экскурсия прошла легко. Посетили знаковые места Болоньи, прониклись ее духом. За два часа познакомились с центром города.
С
Светлана
6 окт 2025
Оксана- молодец! Она перестроила маршрут так, чтобы нам удобно было добираться из отеля, акцентировала внимание на самом интересном (ведь Болонья - город большой и старинный). 2 часа пролетели незаметно. Мы посмотрели даже шоу канатоходцев и послушали утреннюю мессу👍завораживающе😊 рекомендую экскурсантам, не пожалеют

Входит в следующие категории Болоньи

