Семейные развлекательные экскурсии Болоньи

Найдено 23 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Болонье на русском языке, цены от €100, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье
Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Болонья ученая, красная, толстая: путешествие для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Болонье, где история сочетается с весельем, а ученость - с кулинарными открытиями
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
160 за всё до 6 чел.
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 20 чел.
Болонья - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Эпоха династии Эсте в облике Феррары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Эпоха династии Эсте в облике Феррары: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Феррары, следуя по следам династии Эсте. От замков до кулинарных традиций - каждый шаг открывает новую страницу
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
240 за всё до 8 чел.
Живая старина многоликой Болоньи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Живая старина многоликой Болоньи - путешествие в сердце Италии
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
120108 за всё до 6 чел.
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Ламборгини, Феррари, Пагани: эксклюзивный тур с тест-драйвом в Болонье
Погрузитесь в мир скорости и роскоши с эксклюзивным туром по музеям Ламборгини, Феррари и Пагани. Включает в себя тест-драйв спорткара
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
360 за всё до 6 чел.
О Болонье с любовью
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170145 за всё до 5 чел.
Болонский университет: тысяча лет истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Болонский университет: тысячелетняя история образования и науки
Погрузитесь в уникальную атмосферу старейшего университета Европы, где учились Данте и Коперник
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Дом-музей Лучано Паваротти и головокружительные скорости Феррари
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Дом-музей Лучано Паваротти и музей Феррари: культура и скорость в Модене
Погрузитесь в мир оперы и скорости на экскурсии по дому Лучано Паваротти и музею Феррари. Исключительный опыт, сочетающий искусство и инновации
12 июня в 09:00
18 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Болонья: путешествие в мир искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Болонья: путешествие в мир искусства - эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, посетив великолепные базилики и насладившись шедеврами знаменитых художников
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи: встреча с искусством
Погрузитесь в мир искусства Болоньи, где каждый зал галереи расскажет свою уникальную историю через шедевры великих мастеров
Начало: На via delle Belle Arti
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
134 за всё до 5 чел.
Болонья - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Болонья - любовь с первого взгляда: путеводитель по городу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от башен и портиков до секретов старейшего университета и мастерских Микеланджело
Начало: Piazza Maggiore
1 сен в 10:00
7 сен в 10:00
118 за всё до 4 чел.
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища
Узнать о судьбе усопших и истории достопримечательности и насладиться её мрачной эстетикой
Начало: У главного входа в Чертозу
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
200 за всё до 7 чел.
Музей Науки Болонского университета: юные первооткрыватели, вперед
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Науки Болонского университета: уникальное путешествие в мир науки
Погрузитесь в атмосферу великих открытий в Музее Науки Болонского университета. Уникальный опыт для всей семьи ждет вас
12 июня в 09:00
18 июня в 09:00
134 за всё до 10 чел.
Гастрономический тур по старинному рынку Болоньи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Гастрономическое путешествие по старинному рынку Болоньи: искусство вкуса
Погрузитесь в мир итальянских вкусов на экскурсии по историческому рынку Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и увлекательные истории
Начало: Фонтан Нептуна
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
100 за всё до 10 чел.
Еврейская Болонья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по историческим местам еврейской Болоньи
Погрузитесь в уникальную атмосферу Болоньи, исследуя историю еврейского народа на этой эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Начало: На Piazza Santo Stefano
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Гастрономическая экскурсия в Болонье
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Болонье: сыры, колбасы и вина
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 7 чел.
Болонья магическая и эзотерическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья магическая и эзотерическая: алхимия, масоны и культ Исиды
Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям
Начало: Фонтан «Нептун»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Музыкальная Болонья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Музыкальная Болонья: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в музыкальную историю Болоньи! Узнайте о великих композиторах, посетите знаменитые музеи и исторические здания, наполненные звуками прошлого
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
147 за всё до 5 чел.
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
Погрузитесь в атмосферу средневековой Болоньи, изучая башни и портики, которые стали визитной карточкой города
Начало: Фонтан «Нептун»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 5 чел.
Доцца: самый красивый борго Италии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Доцца: самый красивый борго Италии
Оказаться в музее под открытым небом, изучить знаменитые муралес и заглянуть в старинную крепость
Начало: На Piazza Rocca в городе Доцца
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по загадочной Болонье
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по загадочной Болонье
Оцените красоту Болоньи и запечатлейте незабываемые моменты с профессиональным фотографом. Лучшие декорации для семейных, романтических и сольных снимков
Начало: У фонтана Нептуна
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nika
    28 мая 2024
    Живая старина многоликой Болоньи
    Это была Евгения - молодая, образованная, начитанная, с исключительным чувством и знаниями из архитектуры, истории и археологии! Мы прошлись неспеша
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    по маршруту, который она сама разработала и добавила много интересного, что отличает от классических маршрутов. Город изумил и получил дополнительную положительную окраску от ее рассказов. Мы еше обязательно вернемся в этот город, мимо которого у меня в течение многих лет пролегал путь и я не заезжала в него, считая, что скорее всего, город так себе. А город оказался сокровищем, которое мы открыли вместе с Евгенией! Спасибо! Желаем больше довольных туристов в вашей непростой работе

  • G
    Gleb
    19 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные достопримечательности. А главное, когда
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    вечером встретились с друзьями итальянцами, то уже было что обсудить. Ольга увлекла не только взрослых, но и ребенка. Рассказала массу всего интересного 🙏🙏🙏 Спасибо огромное за экскурсию👍🏻

    За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основныеЗа 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные
  • Р
    Роман
    17 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, Болонья неожиданно приятно удивила! Анна очень классная, легкая девушка, с которой было приятно и познавательно провести наш день 👍🏻
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Анечка провела замечательную экскурсию по Болонье. Занимательно рассказывала, много интересных фактов, экскурсия прошла на Ура! Спасибо большое! ☺️ Ирина
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Мы получили
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    яркое представлении о жизни города, студентов. Были на экскурсии с детьми. Это очень большая редкость: так надолго захватить внимание детей! . Правда, и Ольге пришлось за это "расплачиваться" отвечая на огромное колличество их вопросов. Необыкновенное радушие, изящная подача материала, умение заинтересовать, заинтриговать, вызвать детей на диалог сделало экскурсию незабываемой. Мы обязательно вернемся!

    Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный иСпасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный иСпасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Спасибо большое за содержательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы с удовольствием воспользовались всеми полученными советами.
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
    Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем. А Ольге советуем поднять цену за такую интересную экскурсию. 🇬🇷
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  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    О Болонье с любовью
    Чудесная экскурсия. Были семей, с ребёнком 10 лет. Понравилось всем! Анна прекрасно образована, интересный рассказчик, приятна в общении. Очень внимательная
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    и отзывчивая. Видно, что увлечена профессией и делает все с любовью. Были в Болонье проездом на 6 часов. Экскурсия с гидом - идеальный вариант для первого организованного знакомства с городом. Анна рассказала много интересных фактов об истории города и сегодняшней его жизни. Искренне рекомендую.

  • А
    Анна
    7 мая 2024
    Болонья: путешествие в мир искусства
    На экскурсии были семьёй, включая подростка. Всем нам очень понравился и маршрут и содержание экскурсии и организация. Ольга нам очень красиво представила город. Мы хотим вернуться еще раз. Спасибо за экскурсию
  • E
    Ellen
    1 мая 2024
    Болонский университет: тысяча лет истории
    Замечательная экскурсия! Очень хорошо продуман маршрут, по пути от места встречи до здания университета Ольга рассказывала об истории города и
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    его достопримечательностях, так что эта экскурсия не только об истории университета, но и о других значимых местах города. Было интересно, легко, информативно! Очень советую для первого знакомства с городом! Спасибо, Ольга!

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Болонье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей
  2. Болонья ученая, красная, толстая - для детей и их родителей
  3. Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
  4. Болонья - первое знакомство
  5. Эпоха династии Эсте в облике Феррары
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Болонье в июне 2024
Сейчас в Болонье в категории "Можно с детьми" можно забронировать 23 экскурсии от 100 до 360 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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