Если Вы готовы к познанию нового, прекрасного, удивительного и не располагаете лишним временем для знакомства с Болоньей, моё предложение для Вас!
Описание экскурсииЗа пару часов Вы узнаете, а главное, почувствуете самые значимые места города, что вызовет у Вас желание глубже погрузиться в атмосферу средневековой, но молодой, традиционной, но открытой «красной, сытой и учёной» Болоньи! Учту все пожелания по маршруту экскурсии, средствам перемещения — хотя, Болонья располагает, прежде всего, к пешеходной экскурсии. Помимо обзорной экскурсии, предлагаю тематические: «Музыкальная Болонья», «Болонья для любителей живописи», «Гастрономический тур», «Болонья для детей». Прогулку можно организовать при любой погоде и в любое время Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
В любой день, с 9:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Стоимость входного билета в Анатомический театр: 3 евро
- Стоимость входного билета в капеллу Болонини: 2-3 евро
Место начала и завершения?
Болонья
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
- За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
24 окт 2025
Все было очень интересно, много нового узнала от Оксаны. Она высоко профессиональный гид. Это я говорю, потому что сама работала гидом.
Входит в следующие категории Болоньи
Похожие экскурсии из Болоньи
Индивидуальная
до 4 чел.
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
€200
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Музыкальная Болонья
Окунуться в мир прекрасного и посетить Международный музей музыки в компании профессионального гида
Начало: На Piazza Maggiore
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
€200 за всё до 8 чел.