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Еврейская Болонья

Погрузитесь в уникальную атмосферу Болоньи, исследуя историю еврейского народа на этой эксклюзивной индивидуальной экскурсии
История еврейского народа тесно переплетена с историей Болоньи, начиная с 4 века.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о формировании еврейской общины в Болонье, ознакомиться с жизнью и достижениями её выдающихся
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представителей.

Вы увидите комплекс церквей "Святой Иерусалим", узнаете о связи базилики Сан-Петронио с иудаизмом и пройдетесь по узким улочкам бывшего еврейского гетто.

Интересные факты о знаках отличия для евреев, история отеля "Красная шапка", а также драматическая судьба семьи Мортара, которая вдохновила на создание фильма "Похищенный", ждут вас.

Эта экскурсия позволит вам по-новому взглянуть на историю и культуру Болоньи, понять, как века сосуществования различных культур сформировали уникальный облик этого города. Примечание: экскурсия не включает посещение синагоги

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история еврейской общины
  • 🏛 Посещение древних церквей
  • 🎨 Искусство и фрески Сан-Петронио
  • 🏨 История отеля «Красная шапка»
  • 🏘 Прогулка по еврейскому гетто
  • 🎥 Драматическая история семьи Мортара
Еврейская Болонья
Еврейская Болонья
Еврейская Болонья

Что можно увидеть

  • Комплекс церквей «Святой Иерусалим»
  • Базилика Сан-Петронио
  • Отель «Красная шапка»
  • Еврейское гетто

Описание экскурсии

Комплекс церквей «Святой Иерусалим». Он включает самые древние церкви Болоньи. Мы посетим храмы «Распятия Господня», «Гроба Господня», «Святых Виталия и Агриколы» и «Мартириум». Я раскрою, какой болонский епископ первым совершил паломничество в Святой город, мощи каких великомучеников еврейского происхождения покоятся в крипте, где находились болонская синагога и школа талмудистов.

Базилика Сан-Петронио. Вы в деталях рассмотрите фреску болонского художника, имеющую непосредственное отношение к истории еврейского народа. Я расскажу, когда в Болонье ввели знаки отличия для евреев, какими они были и какие настроения царили здесь в 15 веке.

Отель «Красная шапка». Вы узнаете, почему евреи должны были останавливаться только в нём и что им грозило за неповиновение.

Еврейское гетто. Мы погуляем по узким улицам, где в Средневековье располагалось гетто. Вы услышите, чем занимались болонские евреи, когда в Болонском университете учредили кафедру иврита и что из себя представляла Академия Гермафина. А ещё я поделюсь драматической историей еврейской семьи Мортара, по мотивам которой сняли фильм «Похищенный».

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает посещение синагоги
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату. Для больших групп дополнительно оплачивается также аренда радиогидов. Стоимость и детали можно уточнить в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza Maggiore
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Болонье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 481 туриста
Я профессиональный лицензированный гид региона Эмилия-Романья (лицензия выдана в 2014 году), дипломированный историк искусства. Выпускница Московской государственной юридической академии и Болонского университета. Живу в Болонье с 2007 года. Всей душой люблю
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этот город и Италию в целом — за многовековую историю в каждом камне, за аромат кофе, который царит здесь повсюду, за доброжелательность жителей и певучесть итальянской речи. Провожу экскурсии не только по городу, но и в картинных галереях, художественных выставках. Буду рада стать вашим незаменимым проводником в Болонье и регионе Эмилия-Романья.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
Очень интересная и увлекательная экскурсия. Ольга познакомила нас с прекрасной Болоньей, от нее мы узнали многое. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Ольга - прекрасный и очень профессиональный гид. Большое спасибо за чудесный день!
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо, Наталья🌺 И до новых встреч! 🇮🇹
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Дмитрий
Впервые оказались в Болонье, хотя Италию объездили вдоль и поперек. Возможно, начать знкомство с городом следовало с более классической экскурсии, но уж очень привлекло название, ведь о еврейской связи с
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Болоньей мы никогда не слышли и не догадывались. При этом, наш гид Ольга не обделила вниманием и общеизвестные достопримечательности Болоньи.

Ольга - большой профессионал. Весь маршрут продуман по минутам, билеты в музей были согласованы и куплены заранее, то есть нам нигде не приходилось ждать. С первых минут и до самого конца экскурсия происходила в расслабленной и добродушной атмосфере, а Ольга была искренне рада отвечать на наши не всегда умные вопросы:) Профессиональная чуткость ее тоже не подвела. Например, мы не очень любим фотографироваться. Наш гид предложила это сделать один раз, но, увидев, что мы не проявляем интерес, переключилась на что-то другое. Такие мелочи подкупают:)

После экскурсии мы, конечно же, мечтали об ужине. Дело было на Пасху, и я, безусловно, понимал, что зарезервировтаь столик в хорошем месте будет непросто, поэтому начал обзванивать рестораны еще за 3 дня до прилета. Безуспешно:) Нашей единственной надеждой оставалась Ольга. Как только мы приземлились в Италии, я написал Ольге про нашу печаль. На решение вопроса ушло минут 10, и в результате, нагулявшись по Еврейской Болонье, мы напилились итальянского вина и объелись морепродуктами в очень уютном заведении. Жизнь удалась!

Этот отзыв был бы неполным, если не упомянуть, что на следующий день мы побывали на стадионе "Ренато Даль-Ара", где местная "Болонья" с минимальным счетом обыграла миланский "Интер". Слившись в экстазе с 40 тысячами болельщиков после матча, мы топали в отель и размышляли: неужели и тут постаралась Ольга?

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А
Ольга профессионал своего дела. Очень интересный материал который Ольга смогла умело подать. Советую обратиться к Ольге всем кому интересно узнать как можно больше об истории и культуре Болоньи.
Спасибо
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Sergey
Ольга - замечательный рассказчик, было интересно и не скучно с первой до последней минуты. Однозначно рекомендую:)
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Входит в следующие категории Болоньи

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