Эта экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о формировании еврейской общины в Болонье, ознакомиться с жизнью и достижениями её выдающихся
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история еврейской общины
- 🏛 Посещение древних церквей
- 🎨 Искусство и фрески Сан-Петронио
- 🏨 История отеля «Красная шапка»
- 🏘 Прогулка по еврейскому гетто
- 🎥 Драматическая история семьи Мортара
Что можно увидеть
- Комплекс церквей «Святой Иерусалим»
- Базилика Сан-Петронио
- Отель «Красная шапка»
- Еврейское гетто
Описание экскурсии
Комплекс церквей «Святой Иерусалим». Он включает самые древние церкви Болоньи. Мы посетим храмы «Распятия Господня», «Гроба Господня», «Святых Виталия и Агриколы» и «Мартириум». Я раскрою, какой болонский епископ первым совершил паломничество в Святой город, мощи каких великомучеников еврейского происхождения покоятся в крипте, где находились болонская синагога и школа талмудистов.
Базилика Сан-Петронио. Вы в деталях рассмотрите фреску болонского художника, имеющую непосредственное отношение к истории еврейского народа. Я расскажу, когда в Болонье ввели знаки отличия для евреев, какими они были и какие настроения царили здесь в 15 веке.
Отель «Красная шапка». Вы узнаете, почему евреи должны были останавливаться только в нём и что им грозило за неповиновение.
Еврейское гетто. Мы погуляем по узким улицам, где в Средневековье располагалось гетто. Вы услышите, чем занимались болонские евреи, когда в Болонском университете учредили кафедру иврита и что из себя представляла Академия Гермафина. А ещё я поделюсь драматической историей еврейской семьи Мортара, по мотивам которой сняли фильм «Похищенный».
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает посещение синагоги
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату. Для больших групп дополнительно оплачивается также аренда радиогидов. Стоимость и детали можно уточнить в переписке с гидом
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