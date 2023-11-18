Погулять по мощёным улицам бывшего еврейского гетто и посетить комплекс церквей «Святой Иерусалим»
Раскроете, как связана с иудаизмом знаменитая базилика Сан-Петронио, и осмотрите церкви «Святого Иерусалима». А также услышите, как живётся болонским евреям сегодня.
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Комплекс церквей «Святой Иерусалим». Он включает самые древние церкви Болоньи. Мы посетим храмы «Распятия Господня», «Гроба Господня», «Святых Виталия и Агриколы» и «Мартириум». Я раскрою, какой болонский епископ первым совершил паломничество в Святой город, мощи каких великомучеников еврейского происхождения покоятся в крипте, где находились болонская синагога и школа талмудистов.
Базилика Сан-Петронио. Вы в деталях рассмотрите фреску болонского художника, имеющую непосредственное отношение к истории еврейского народа. Я расскажу, когда в Болонье ввели знаки отличия для евреев, какими они были и какие настроения царили здесь в 15 веке.
Отель «Красная шапка». Вы узнаете, почему евреи должны были останавливаться только в нём и что им грозило за неповиновение.
Еврейское гетто. Мы погуляем по узким улицам, где в Средневековье располагалось гетто. Вы услышите, чем занимались болонские евреи, когда в Болонском университете учредили кафедру иврита и что из себя представляла Академия Гермафина. А ещё я поделюсь драматической историей еврейской семьи Мортара, по мотивам которой сняли фильм «Похищенный».
Организационные детали
Экскурсия не предполагает посещение синагоги.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Piazza Santo Stefano
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.