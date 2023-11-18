Еврейская Болонья

Погулять по мощёным улицам бывшего еврейского гетто и посетить комплекс церквей «Святой Иерусалим»

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Ответы на вопросы
История еврейского народа — неотъемлемая часть Болоньи. Первые сведения о болонских евреях относятся к далёкому 4 веку. Вы узнаете, как в Болонье появилась еврейская община и кем были её известные представители.

Раскроете, как связана с иудаизмом знаменитая базилика Сан-Петронио, и осмотрите церкви «Святого Иерусалима». А также услышите, как живётся болонским евреям сегодня.
Еврейская Болонья
Еврейская Болонья
Еврейская Болонья
Еврейская Болонья
Еврейская Болонья
Еврейская Болонья
Еврейская Болонья
Еврейская Болонья
Еврейская Болонья
Еврейская Болонья
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Описание

Что вас ожидает

Комплекс церквей «Святой Иерусалим». Он включает самые древние церкви Болоньи. Мы посетим храмы «Распятия Господня», «Гроба Господня», «Святых Виталия и Агриколы» и «Мартириум». Я раскрою, какой болонский епископ первым совершил паломничество в Святой город, мощи каких великомучеников еврейского происхождения покоятся в крипте, где находились болонская синагога и школа талмудистов.

Базилика Сан-Петронио. Вы в деталях рассмотрите фреску болонского художника, имеющую непосредственное отношение к истории еврейского народа. Я расскажу, когда в Болонье ввели знаки отличия для евреев, какими они были и какие настроения царили здесь в 15 веке.

Отель «Красная шапка». Вы узнаете, почему евреи должны были останавливаться только в нём и что им грозило за неповиновение.

Еврейское гетто. Мы погуляем по узким улицам, где в Средневековье располагалось гетто. Вы услышите, чем занимались болонские евреи, когда в Болонском университете учредили кафедру иврита и что из себя представляла Академия Гермафина. А ещё я поделюсь драматической историей еврейской семьи Мортара, по мотивам которой сняли фильм «Похищенный».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает посещение синагоги.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Piazza Santo Stefano
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Необычные
Летние
Улицы и переулки
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