История еврейского народа тесно переплетена с историей Болоньи, начиная с 4 века.Эта экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о формировании еврейской общины в Болонье, ознакомиться с жизнью и достижениями её выдающихся

представителей. Вы увидите комплекс церквей "Святой Иерусалим", узнаете о связи базилики Сан-Петронио с иудаизмом и пройдетесь по узким улочкам бывшего еврейского гетто. Интересные факты о знаках отличия для евреев, история отеля "Красная шапка", а также драматическая судьба семьи Мортара, которая вдохновила на создание фильма "Похищенный", ждут вас. Эта экскурсия позволит вам по-новому взглянуть на историю и культуру Болоньи, понять, как века сосуществования различных культур сформировали уникальный облик этого города. Примечание: экскурсия не включает посещение синагоги

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Комплекс церквей «Святой Иерусалим». Он включает самые древние церкви Болоньи. Мы посетим храмы «Распятия Господня», «Гроба Господня», «Святых Виталия и Агриколы» и «Мартириум». Я раскрою, какой болонский епископ первым совершил паломничество в Святой город, мощи каких великомучеников еврейского происхождения покоятся в крипте, где находились болонская синагога и школа талмудистов.

Базилика Сан-Петронио. Вы в деталях рассмотрите фреску болонского художника, имеющую непосредственное отношение к истории еврейского народа. Я расскажу, когда в Болонье ввели знаки отличия для евреев, какими они были и какие настроения царили здесь в 15 веке.

Отель «Красная шапка». Вы узнаете, почему евреи должны были останавливаться только в нём и что им грозило за неповиновение.

Еврейское гетто. Мы погуляем по узким улицам, где в Средневековье располагалось гетто. Вы услышите, чем занимались болонские евреи, когда в Болонском университете учредили кафедру иврита и что из себя представляла Академия Гермафина. А ещё я поделюсь драматической историей еврейской семьи Мортара, по мотивам которой сняли фильм «Похищенный».

Организационные детали