История еврейского народа — неотъемлемая часть Болоньи. Первые сведения о болонских евреях относятся к далёкому 4 веку. Вы узнаете, как в Болонье появилась еврейская община и кем были её известные представители. Раскроете, как связана с иудаизмом знаменитая базилика Сан-Петронио, и осмотрите церкви «Святого Иерусалима». А также услышите, как живётся болонским евреям сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

Комплекс церквей «Святой Иерусалим». Он включает самые древние церкви Болоньи. Мы посетим храмы «Распятия Господня», «Гроба Господня», «Святых Виталия и Агриколы» и «Мартириум». Я раскрою, какой болонский епископ первым совершил паломничество в Святой город, мощи каких великомучеников еврейского происхождения покоятся в крипте, где находились болонская синагога и школа талмудистов.

Базилика Сан-Петронио. Вы в деталях рассмотрите фреску болонского художника, имеющую непосредственное отношение к истории еврейского народа. Я расскажу, когда в Болонье ввели знаки отличия для евреев, какими они были и какие настроения царили здесь в 15 веке.

Отель «Красная шапка». Вы узнаете, почему евреи должны были останавливаться только в нём и что им грозило за неповиновение.

Еврейское гетто. Мы погуляем по узким улицам, где в Средневековье располагалось гетто. Вы услышите, чем занимались болонские евреи, когда в Болонском университете учредили кафедру иврита и что из себя представляла Академия Гермафина. А ещё я поделюсь драматической историей еврейской семьи Мортара, по мотивам которой сняли фильм «Похищенный».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает посещение синагоги.