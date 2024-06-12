Музыкальная Болонья

Погрузитесь в музыкальную историю Болоньи! Узнайте о великих композиторах, посетите знаменитые музеи и исторические здания, наполненные звуками прошлого
Болонья - город музыки и богатых творческих традиций.

Здесь Моцарт сдавал сложнейший академический экзамен, в залах дворца Архигимназии звучали произведения Россини, а Музей музыки хранит рукопись партитуры "Севильского цирюльника".

Экскурсия начнется с
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посещения базилики Сан-Петронио, где находится старейший в мире действующий орган.

Далее вы переместитесь во дворец Архигимназии, первое здание Болонского университета, в зал Stabat Mater, где звучала музыка Россини.

Завершится экскурсия в Международном музее музыки, где вы увидите богатейшую коллекцию музыкальных инструментов и книг по истории музыки.

Среди экспонатов музея - экзаменационная работа 14-летнего Моцарта в филармонической академии Болоньи, рукописная партитура "Севильского цирюльника" Россини и редчайший экземпляр клавесина.

Узнайте, кого называли "итальянским Моцартом", к кому на банкет мечтали попасть послы и министры, кто первым использовал оркестровую яму и почему один из залов Болонского университета называется Stabat Mater. Дополнительно оплачиваются билеты в зал Stabat Mater и Музей музыки

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🎵 Погружение в музыкальную историю Болоньи
  2. 🎹 Уникальные музыкальные инструменты
  3. 📜 Редкие рукописи великих композиторов
  4. 🏛 Величественные исторические здания
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Что можно увидеть

  • Базилика Сан-Петронио
  • Дворец Архигимназии
  • Международный музей музыки
Музыкальная Болонья
Музыкальная Болонья
Музыкальная Болонья
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы увидите базилику Сан-Петронио, в которой находится самая важная музыкальная капелла в Болонье, основанная в 15 веке Папой Римским Евгением IV. Её раритет — старейший в мире действующий орган.
  • Далее мы переместимся во дворец Архигимназии, первое здание Болонского университета, в зал Stabat Mater, где звучала музыка Россини
  • И наконец, посетим Международный музей музыки. Вы увидите богатейшую коллекцию музыкальных инструментов и книг по истории музыки. Среди экспонатов музея — экзаменационная работа 14-летнего Моцарта в филармонической академии Болоньи, рукописная партитура «Севильского цирюльника» Россини и редчайший экземпляр клавесина.

Вы узнаете:

  • Кого называли «итальянским Моцартом»
  • К кому на банкет мечтали попасть послы и министры
  • Кто первым использовал оркестровую яму
  • Почему один из залов Болонского университета называется Stabat Mater

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билет в зал Stabat Mater — €3/чел., билет в Музей музыки — €5/чел., детям до 18 лет — бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza Maggiore
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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