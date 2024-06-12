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посещения базилики Сан-Петронио, где находится старейший в мире действующий орган.



Далее вы переместитесь во дворец Архигимназии, первое здание Болонского университета, в зал Stabat Mater, где звучала музыка Россини.



Завершится экскурсия в Международном музее музыки, где вы увидите богатейшую коллекцию музыкальных инструментов и книг по истории музыки.



Среди экспонатов музея - экзаменационная работа 14-летнего Моцарта в филармонической академии Болоньи, рукописная партитура "Севильского цирюльника" Россини и редчайший экземпляр клавесина.



Узнайте, кого называли "итальянским Моцартом", к кому на банкет мечтали попасть послы и министры, кто первым использовал оркестровую яму и почему один из залов Болонского университета называется Stabat Mater. Дополнительно оплачиваются билеты в зал Stabat Mater и Музей музыки