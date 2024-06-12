Болонья - город музыки и богатых творческих традиций.
Здесь Моцарт сдавал сложнейший академический экзамен, в залах дворца Архигимназии звучали произведения Россини, а Музей музыки хранит рукопись партитуры "Севильского цирюльника".
Экскурсия начнется с
Здесь Моцарт сдавал сложнейший академический экзамен, в залах дворца Архигимназии звучали произведения Россини, а Музей музыки хранит рукопись партитуры "Севильского цирюльника".
Экскурсия начнется с
5 причин купить эту экскурсию
- 🎵 Погружение в музыкальную историю Болоньи
- 🎹 Уникальные музыкальные инструменты
- 📜 Редкие рукописи великих композиторов
- 🏛 Величественные исторические здания
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Базилика Сан-Петронио
- Дворец Архигимназии
- Международный музей музыки
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите базилику Сан-Петронио, в которой находится самая важная музыкальная капелла в Болонье, основанная в 15 веке Папой Римским Евгением IV. Её раритет — старейший в мире действующий орган.
- Далее мы переместимся во дворец Архигимназии, первое здание Болонского университета, в зал Stabat Mater, где звучала музыка Россини
- И наконец, посетим Международный музей музыки. Вы увидите богатейшую коллекцию музыкальных инструментов и книг по истории музыки. Среди экспонатов музея — экзаменационная работа 14-летнего Моцарта в филармонической академии Болоньи, рукописная партитура «Севильского цирюльника» Россини и редчайший экземпляр клавесина.
Вы узнаете:
- Кого называли «итальянским Моцартом»
- К кому на банкет мечтали попасть послы и министры
- Кто первым использовал оркестровую яму
- Почему один из залов Болонского университета называется Stabat Mater
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билет в зал Stabat Mater — €3/чел., билет в Музей музыки — €5/чел., детям до 18 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza Maggiore
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 103 туристов
Я профессиональный гид региона Эмилия-Романья. Выпускница Болонского университета, историк искусства. Проживаю в Болонье с 2007 года, работаю гидом с 2014-го. С огромным удовольствием стану вашим проводником по нашему богатейшему региону, который славится своим художественным наследием, производством эксклюзивных авто и потрясающей кухней. До скорой встречи!Задать вопрос
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